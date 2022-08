L’outil ultime pour l’expression de soi – Samsung Global Newsroom

Le Galaxy Z Flip4 de Samsung Electronics renverse le script sur les expériences mobiles, emballant plus de ce qui rend les pliables géniaux dans une conception à clapet compacte pour offrir les expériences d’appareil les plus uniques à ce jour.

Vous permettant de configurer des prises de vue sous n’importe quel angle, la FlexCam du Z Flip4 vous permet de vivre et de créer véritablement les mains libres. Vous pouvez également exploiter Quick Shot pour capturer des moments et des selfies sans ouvrir votre téléphone – ou démarrer une vidéo sur Quick Shot et passer à FlexCam sans interruption. Les caméras améliorées du Z Flip4 et un capteur plus lumineux donnent vie à chaque scène avec des couleurs nettes, à tout moment et en tout lieu.

La personnalisation sur le Z Flip4 est différente de celle de tout autre appareil, offrant des conceptions et des fonctions d’écran de couverture qui s’associent à tous vos appareils. La refonte de Z Flip4 vous offre également une prise en main plus confortable sur votre smartphone, avec la charnière plus fine et les bords redressés offrant un look et une sensation raffinés qui s’harmonisent parfaitement avec ses quatre options de teintes emblématiques – Graphite, Pink Gold, Blue et la signature Bora Purple.

Pour en savoir plus sur Z Flip4, l’outil ultime d’expression de soi, jetez un œil à l’infographie ci-dessous.