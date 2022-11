L’outil Prototype AI de Google peut écrire une courte histoire. Mais est-ce correct?

Une conversation L’IA créée par Google écrit de la fiction en utilisant les contributions d’auteurs publiés, a déclaré le géant de la technologie cette semaine. Treize rédacteurs ont utilisé LaMDA de Google, ou modèle de langage pour les applications de dialogue, pour créer Wordcraft, un éditeur de modèle d’écriture qu’ils ont testé en écrivant des exemples de nouvelles.

Google a présenté LaMDA l’année dernière, affirmant qu’il était conçu pour être “un moteur de dialogue capable d’engager les utilisateurs dans une conversation”. La Projet Wordcraft explore le texte fictif produit par le moteur. Contrairement aux outils de texte existants tels que Grammarly, Wordcraft est destiné à aider à écrire de la fiction, pas à améliorer les e-mails.

Stephen King ne doit pas encore trembler dans ses bottes. Voici un extrait de la soumission de l’écrivain de fantasy nominée à Nebula Eugenia Triantafyllou, Ver-Mères: “Tous les oiseaux dans le ciel étaient la proie des Ver-Mères – ils avaient faim et se délectaient des oiseaux qu’ils avalent entiers comme des raisins. Parce que les Ver-Mères n’avaient pas de dents à proprement parler, pas d’yeux non plus. Leur visage n’était que une large bouche gommeuse et une courte corne noire au sommet de leurs têtes en forme d’oeuf.”

Vous pouvez lire tous les histoires du Wordcraft Writers’ Workshop ici.

Lors d’un événement Google AI à New York, le chercheur principal de Google Research, Douglas Eck, a déclaré qu’il pensait que Wordcraft “transformerait la façon dont les gens s’expriment de manière créative”. Indian Express signalé Mercredi, avec Google confirmant ses propos.

Eck a déclaré que l’élaboration de prose n’est “pas facile” et que les efforts en solo de LaMDA ne sont pas tout à fait dignes de Pulitzer. “Ce sont les écrivains qui font le travail”, a-t-il déclaré.

Google continuera à travailler pour déplacer l’aiguille sur ce que l’intelligence artificielle peut faire dans les arts, a déclaré Eck, ajoutant qu’il considérait l’IA “comme une épice – un ajout à ce que vous essayez de faire”.

Selon Google, LaMDA ne comprend pas vraiment la langue, le sens ou le contexte, mais après avoir parcouru des tonnes de données sur Internet, il peut “produire un discours trompeusement humain” et prédire le prochain mot le plus probable dans une phrase, Le Washington Post rapporté en juillet.

Ce mois-là, Google a licencié l’ingénieur Blake Lemoine, qui a affirmé que LaMDA était sensible. Google avait suspendu Lemoine en juin pour violation d’une politique de confidentialité après avoir accordé plusieurs interviews aux médias concernant LaMDA.