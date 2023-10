Il ya 1 heure

Il n’est jamais facile de donner à tout le monde le look parfait lorsque l’on prend une photo de groupe.

La camera ne ment jamais. Sauf que, bien sûr, c’est le cas – et apparemment plus souvent chaque jour qui passe.

Les derniers smartphones de Google sortis la semaine dernière, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, vont encore plus loin que les appareils d’autres sociétés. Ils utilisent l’IA pour modifier les expressions des gens sur les photographies.

C’est une expérience que nous avons tous vécue : sur une photo de groupe, une personne détourne le regard de la caméra ou ne parvient pas à sourire. Les téléphones de Google peuvent désormais parcourir vos photos pour mélanger et assortir des expressions passées, en utilisant l’apprentissage automatique pour mettre le sourire d’une photo différente d’elles dans l’image. Google l’appelle la meilleure prise.

Les appareils permettent également aux utilisateurs d’effacer, de déplacer et de redimensionner les éléments indésirables d’une photo – des personnes aux bâtiments – en « remplissant » l’espace laissé avec ce qu’on appelle Magic Editor. Cela utilise ce qu’on appelle l’apprentissage profond, en fait un algorithme d’intelligence artificielle qui détermine quelles textures devraient combler le vide en analysant les pixels environnants qu’il peut voir, en utilisant les connaissances qu’il a glanées à partir de millions d’autres photos.

Il n’est pas nécessaire que ce soient des photos prises sur l’appareil. À l’aide du Pixel 8 Pro, vous pouvez appliquer ce que l’on appelle Magic Editor ou Best Take à toutes les photos de votre bibliothèque Google Photos.

Andrew Pearsall, photographe professionnel et maître de conférences en journalisme à l’Université du Pays de Galles du Sud, reconnaît que la manipulation de l’IA comporte des dangers.

Il a déclaré que les risques étaient plus grands pour ceux qui utilisaient l’IA dans des contextes professionnels, mais qu’il y avait des implications que tout le monde devait prendre en compte.

« C’est assez inquiétant maintenant, vous pouvez prendre une photo et supprimer quelque chose instantanément sur votre téléphone. Je pense que nous entrons dans ce domaine d’une sorte de monde faux. »

Il n’a pas tardé à souligner que des fonctionnalités telles que Best Take ne « simulaient » rien.

Cette photographie a été modifiée à l’aide de l’AI Magic Editor de Google pour modifier la position et la taille des personnes au premier plan.

La qualité de l’appareil photo et les logiciels sont essentiels pour que l’entreprise puisse rivaliser avec Samsung, Apple et d’autres – et ces fonctionnalités d’IA sont considérées comme un argument de vente unique.