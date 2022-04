L’outil parfait pour équilibrer la vie, le travail et l’école en tant qu’étudiant occupé – Samsung Global Newsroom

La vie d’un étudiant peut être agitée et stressante. Qu’il s’agisse d’obtenir de bonnes notes et d’étudier des langues étrangères ou de jongler avec des emplois à temps partiel ou même à temps plein, les étudiants assidus de tout âge sont toujours en mouvement.

C’est pourquoi Samsung Electronics a créé la série Galaxy Tab S8 pour être l’outil ultime pour rendre le style de vie de tout étudiant plus gérable. Repoussant les limites de ce qui est possible pour une tablette Galaxy, la Galaxy Tab S8 Ultra combine le plus grand écran et les cadres les plus fins avec une portabilité pratique, de sorte que vous pouvez être prêt à relever tous les défis auxquels vous êtes confrontés à l’intérieur ou à l’extérieur de la salle de classe. Samsung Newsroom a élaboré ce guide pour montrer comment la vie sur le campus peut devenir encore plus intelligente avec la Galaxy Tab S8 Ultra.

Prend des notes pour réussir n’importe quelle classe



Si vous rencontrez des difficultés pour suivre vos notes pendant un cours ou une conférence, essayez d’utiliser la fonction d’écran partagé de la Galaxy Tab S8 Ultra pour organiser rapidement1 toutes les informations jetées sur votre chemin. Vous pouvez diviser votre écran en trois fenêtres pendant les cours en ligne. Par exemple, vous pouvez ouvrir votre devoir de lecture sur la gauche et votre application de prise de notes sur la droite pour accéder facilement à toutes les applications dont vous avez besoin sur un seul écran. Grâce à l’écran ultra-large de 14,6 pouces de la tablette, votre expérience de prise de notes ne sera jamais à l’étroit. Même en mode écran partagé, les applications sont toujours faciles à utiliser, spacieuses et ajustables pour répondre à vos besoins.



Lors de conférences importantes où vous ne pouvez pas manquer un seul détail, vous pouvez également synchroniser l’enregistrement vocal en direct avec vos notes.2 Appuyez simplement sur l’icône « enregistrer » dans l’application de notes lorsque le cours commence et commencez à écrire. Vous pouvez facilement rejouer l’enregistrement vocal et suivre vos notes, synchronisées de manière pratique avec l’audio, pour vous aider à saisir même les informations les plus complexes.

Regardez et sonnez de votre mieux à chaque appel vidéo



La série Galaxy Tab S8 est dotée de fonctionnalités améliorées pour les appels vidéo. Ainsi, que vous rejoigniez un cours en ligne ou rattrapiez vos camarades de classe, vous serez entendu haut et fort. La Galaxy Tab S8 Ultra est la première de la série Galaxy Tab à être équipée d’un appareil photo principal de 12 mégapixels à l’avant et d’un objectif ultra-large pour un écran encore plus large. Le Galaxy Tab S8 est également livré avec la fonction de cadrage automatique basée sur l’IA, qui ajuste automatiquement le cadre de la caméra en fonction du mouvement de la caméra à l’écran, comme le zoom arrière ou le réglage de l’angle lorsque quelqu’un entre dans le cadre. Avec les trois microphones de précision de l’appareil, vous pouvez également minimiser les distractions, en réduisant le bruit de fond pour un son encore plus net et plus clair.

Transformez votre tablette en PC



Il y a des moments où vous avez juste besoin d’un ordinateur portable, comme lorsque vous terminez des devoirs ou que vous vous préparez à faire une présentation de groupe. Lorsque c’est le cas, Samsung DeX3 vous offre cette expérience de type PC, de sorte que vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres d’application à la fois, comme vous le feriez sur un PC. Grâce à la fonction DeX Mirroring, vous pouvez afficher votre travail sur grand écran en reflétant la fenêtre DeX de la tablette sur un écran de télévision ou un moniteur. Si vous avez le Book Cover Keyboard pour la série Galaxy Tab S8 et une souris Bluetooth, vous pouvez instantanément transformer votre tablette en un ordinateur portable fonctionnel.



Alternativement, vous pouvez utiliser le deuxième écran4 fonctionnalité pour connecter sans fil votre Galaxy Tab S8 en tant que moniteur secondaire si vous avez déjà un ordinateur portable. Connectez simplement la Galaxy Tab S8 Ultra à l’écran de votre PC et agrandissez ou dupliquez l’affichage pour pousser votre productivité au maximum. Avec la Galaxy Tab S8, vous pouvez travailler plus intelligemment, pas plus dur.



Avec le nouveau stylet S Pen, vous pouvez écrire aussi facilement et sans effort sur votre tablette que sur du papier. Le S Pen a une vitesse de réponse 30% plus rapide5 grâce à un algorithme de prédiction pour une expérience stylo-papier ou pinceau-toile plus vraie. Si vous êtes ennuyé par le claquement des touches de l’ordinateur portable ou si vous préférez simplement écrire à la main, le S Pen deviendra votre outil d’écriture de choix.

Trouvez un passe-temps que vous aimerez



Si vous souhaitez ajouter une touche de couleur à votre vie, pourquoi ne pas essayer de dessiner avec le S Pen ? La Galaxy Tab S8 Ultra s’est associée à Clip Studio Paint pour une expérience optimisée qui connecte votre tablette à votre smartphone Galaxy. En activant le mode compagnon dans l’application et en le connectant à votre smartphone Galaxy, vous pouvez transformer votre téléphone portable en palette de peinture et votre tablette en toile. Vous pouvez créer des chefs-d’œuvre numériques et libérer votre créativité comme jamais auparavant.



En raison de la pandémie, rester à la maison est devenu la nouvelle norme, augmentant la popularité des services de streaming. Lorsqu’il s’agit d’écouter vos émissions préférées, la Galaxy Tab S8 vous offre une expérience visuelle optimale. Que vous regardiez sur le campus ou à la maison, vous pouvez profiter d’un streaming de niveau supérieur avec le grand écran de la Galaxy Tab S8 Ultra et un paysage sonore riche avec Dolby Atmos à tout moment, n’importe où.



Partout dans le monde, les étudiants travaillent dur pour réaliser leurs rêves, et la Galaxy Tab S8 est là pour aider tout étudiant à équilibrer son emploi du temps et à réussir ses études. Que vous étudiiez à la bibliothèque, exploriez de nouveaux passe-temps ou fassiez une pause, la Galaxy Tab S8 est conçue pour vous offrir la flexibilité nécessaire pour s’adapter à votre style de vie sur le campus et les outils pour apprendre, créer et jouer.

1 La Galaxy Tab S8+ et la Galaxy Tab S8 Ultra disposent du mode écran partagé qui permet aux utilisateurs de travailler avec jusqu’à 3 applications sur un seul écran. La série Galaxy Tab S8 facilite la division de l’écran, et les utilisateurs peuvent même ajuster la taille, la disposition et l’ordre des fenêtres divisées en fonction de leurs préférences.

2 Cette fonction est destinée à un usage personnel uniquement. Les enregistrements de cours ne peuvent être affichés, distribués ou partagés sans l’autorisation de l’instructeur. Veuillez vérifier la politique de votre établissement d’enseignement et de votre instructeur avant d’enregistrer en classe.

3 Samsung DeX est pris en charge sur certains smartphones et tablettes Galaxy. Les fonctionnalités supplémentaires disponibles sur les appareils compatibles incluent uniquement le Galaxy S22, le Galaxy Tab S8 et les appareils exécutant One UI 4.1 ou version ultérieure. Les applications compatibles peuvent varier et toutes les applications peuvent ne pas être redimensionnables sur Samsung DeX. Accessoires pour connexion d’écran externe vendus séparément.

4 La fonction Second écran est prise en charge pour Galaxy Book Windows PC et Galaxy Tab S7/7+ ou modèles ultérieurs (mise à jour de janvier 2021 requise pour Galaxy Tab S7/S7+). Des modèles de PC Windows 10 compatibles avec l’affichage sans fil et Windows 10 v.2004 ou une version ultérieure sont requis (mise à jour Windows : septembre 2020 ou ultérieure). Pour encore plus d’efficacité, la fonction Second Screen peut être utilisée avec l’application Second Screen du Galaxy Book.

5 Résultats basés sur des tests internes effectués à l’aide de l’application Samsung Notes. Le taux d’amélioration réel peut varier selon le modèle et l’environnement de l’utilisateur.