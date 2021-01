« L’idée d’un gouvernement surveillant ses propres citoyens de si près devrait sonner la cloche », a déclaré Maya Fried, porte-parole de l’Association pour les droits civils en Israël, qui a contesté à plusieurs reprises l’utilisation de l’outil. le tribunal. «Cela va à l’encontre des fondements mêmes de la démocratie. Vous ne pouvez pas simplement abandonner la démocratie pendant une crise. «

On sait peu de choses sur la technologie. Selon le quotidien Yediot Ahronot, le service de sécurité interne du Shin Bet utilise l’outil depuis deux décennies, demandant des métadonnées à toute personne utilisant les services de télécommunications en Israël. Les informations collectées comprennent la localisation de l’appareil mobile, l’historique de navigation sur le Web, les appels et les SMS reçus et effectués, mais pas leur contenu. Cela aurait aidé l’agence à traquer les militants et à arrêter les attaques, bien que l’on ne sache pas ce qui se passe avec toutes les données.

Israël a d’abord amené le Shin Bet pour lutter contre les épidémies de virus en mars. En suivant les mouvements des personnes infectées par le coronavirus, il a pu identifier ceux qui étaient entrés en contact avec eux et étaient à risque d’infection, et les mettre en quarantaine.

Les capacités de suivi des contacts du ministère israélien de la Santé étant limitées, le Shin Bet était considéré comme la meilleure option pour prendre le relais, même si ses propres dirigeants hésitaient à utiliser l’outil. Le Shin Bet a refusé de commenter.

Les responsables affirment que la technologie a été un outil essentiel pour suivre l’épidémie et insistent sur le fait qu’ils ont trouvé un équilibre entre la protection des droits individuels et la santé publique.

« Nous pensons que les coûts sont certainement raisonnables », a déclaré le mois dernier le vice-ministre de la Santé Yoav Kisch devant une commission parlementaire. «Nous n’avons pas vu cet outil être utilisé de manière abusive. Cet outil sauve des vies. «

Au départ, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a utilisé des réglementations d’urgence pour autoriser l’utilisation de l’outil. Après que l’engagement précipité a été contesté devant les tribunaux, le gouvernement a été contraint en juillet de promulguer des restrictions sur son utilisation dans la législation et de le soumettre à un examen parlementaire.

La loi stipule que le Shin Bet doit garder les informations séparées des autres données qu’il collecte à d’autres fins et qu’elles doivent être supprimées après un certain temps. La loi limite également ceux qui ont accès à l’information et oblige Israël à présenter et vulgariser une alternative civile à la surveillance, telle qu’une application téléphonique. Israël a développé une telle application, mais elle n’est pas largement utilisée.

Les critiques disent qu’il n’y a pas d’aperçu approprié de la façon dont les données du Shin Bet sont collectées, stockées, utilisées ou éliminées.

Michal Cotler-Wunsh, un législateur au sein de la commission parlementaire chargée de superviser l’outil, a déclaré que la dépendance d’Israël sur le Shin Bet l’empêchait de passer à une technologie civile plus transparente qui aurait pu faire le travail. «Nous aurions vraiment dû résister à la tentation», dit-elle.

Dans le cadre de leur partenariat, le ministère de la Santé envoie au Shin Bet les noms, numéros d’identification et coordonnées des personnes diagnostiquées avec COVID-19. Le service de sécurité peut alors récupérer les données de deux semaines pour déterminer quels téléphones portables se trouvaient à moins de deux mètres du patient pendant plus de 15 minutes. Ils sont ensuite notifiés et doivent se mettre en quarantaine.

À l’époque, il y avait peu de protestations contre l’inclusion du Shin Bet de la part des Israéliens ordinaires, qui ont une grande confiance en leurs forces de sécurité.

Mais au fil des mois, les Israéliens se sont retrouvés piégés dans ce qui semblait être un filet de récupération de dizaines de milliers de contacts. Beaucoup ont affirmé que les données étaient inexactes, les forçant à une quarantaine à domicile inutile de 14 jours. Pour aggraver les choses, il était difficile de compter sur les opérateurs de hotline débordés du ministère de la Santé.

La précision de l’outil à l’intérieur serait problématique. Si une personne infectée se trouve dans un appartement, l’ensemble du bâtiment peut être mis en quarantaine.

Le ministère de la Santé indique qu’en juillet, 950 000 personnes détectées par l’outil ont été mises en quarantaine, dont 46 000 infectées. Selon le ministère, environ 900 000 personnes ont été mises en quarantaine via le suivi traditionnel des contacts et 63 000 d’entre elles ont été trouvées infectées depuis juillet. Depuis août, l’armée israélienne a repris les responsabilités de recherche des contacts pour le ministère de la Santé.

Tehilla Shwartz Altshuler, senior fellow à l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion, conteste les chiffres du département de la Santé. Sur la base de sa propre analyse des données officielles, elle pense que le Shin Bet a détenu beaucoup moins de personnes infectées que de traceurs de contact. Elle estime également qu’au moins 100 000 personnes ont été mises en quarantaine à tort.

Un rapport intérimaire d’octobre du commissaire aux comptes, un organisme de contrôle gouvernemental, a confirmé les affirmations selon lesquelles l’outil n’était pas entièrement efficace, affirmant que la recherche des contacts était bien plus importante. Le rapport a également constaté que le Shin Bet ne respectait pas toujours les limites imposées par la loi, par exemple en ne supprimant pas les informations collectées dans un certain nombre de cas.

Un comité ministériel a décidé le mois dernier qu’Israël commencerait à faire reculer l’outil et à limiter son utilisation. Mais la décision n’est pas définitive et plus récemment, Israël a indiqué qu’il essaierait de poursuivre son utilisation généralisée malgré une contestation de la technologie par la Cour suprême.

Maintenant que l’outil a été utilisé sur ses citoyens dans une crise sanitaire, les critiques disent que la porte est ouverte pour le réutiliser dans d’autres domaines sans rapport avec la sécurité de l’État.

«Ce qui est arrivé au Shin Bet doit être un appel au réveil», a déclaré Shwartz Altshuler. «Les agences gouvernementales savent tout de vous sur l’endroit où vous vous trouvez à tout moment. Et nous devrons réfléchir à ses implications à long terme à l’avenir. Ça ne s’en va pas. Ils l’utiliseront à nouveau. «