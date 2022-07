L’outil de discussion sur les véhicules électriques de GM vise à combler le « lacune de connaissances sur les véhicules électriques »

DETROIT – General Motors lance un nouvel outil qui, selon elle, contribuera à combler le “lacune de connaissances sur les véhicules électriques” pour la possession de véhicules électriques, non seulement pour ses propres voitures, mais également pour d’autres constructeurs automobiles.

Le constructeur automobile de Detroit a lancé lundi « EV en direct », une plateforme en ligne gratuite qui met en relation les propriétaires de véhicules électriques ou les consommateurs qui ont des questions sur les voitures et les camions zéro émission avec un expert qui peut y répondre.

GM affirme que le nouveau programme a pour objectif d’améliorer l’éducation autour de la possession de véhicules électriques. Mais si quelqu’un est intéressé à acheter ou à en savoir plus sur l’un des véhicules électriques de GM, les experts de la plateforme pourront le diriger vers plus d’informations.

“Lutter contre les idées fausses courantes sur les véhicules électriques accélérera l’adoption généralisée des véhicules électriques. Nous avons constaté un besoin de sources d’informations accessibles, crédibles et attrayantes pour permettre aux consommateurs d’adopter les véhicules électriques et d’apprécier leurs nombreux avantages”, a déclaré Hoss Hassani, vice-président de l’écosystème des véhicules électriques chez GM, dans Une libération.

L’hésitation des consommateurs due au manque de connaissances et aux idées fausses potentielles sur les véhicules électriques est considérée comme l’un des plus grands obstacles pour les véhicules électriques, avec l’infrastructure de recharge et les prix souvent plus élevés des véhicules.