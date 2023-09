L’outil Bard AI de Google propose de nouveaux services qui surpassent Bing

Le buzz autour de l’IA générative grand public s’est calmé depuis son apogée début 2023, mais la bataille de Google et Microsoft pour la suprématie de l’IA pourrait à nouveau s’intensifier.

Les deux sociétés publient cette semaine des mises à jour de leurs produits d’IA. Les ajouts de Google à Bard, son outil d’IA générative, sont désormais disponibles (mais uniquement pour les anglophones pour le moment). Ils incluent la possibilité d’intégrer Bard dans les applications Google et de l’utiliser dans tout ou partie d’entre elles. Microsoft s’apprête à annoncer des innovations en matière d’IA jeudi, sans toutefois en dire beaucoup plus.

Les mises à jour pourraient nous donner une meilleure idée de la manière dont nous sommes les plus susceptibles d’utiliser l’IA générative dans notre vie quotidienne. Au lieu de nous aider à rechercher sur Internet et à générer des blocs de texte en fonction des résultats, ils seront intégrés dans des applications que nous utilisons tout le temps, parcourant nos vies pour nous aider dans nos différentes tâches. Autrement dit, ils seront moins un truc de fête qu’un organisateur de fête.

« Ce que nous avons appris au cours des six premiers mois nous a conduit à ce moment », a déclaré à Vox Jack Krawczyk, chef de produit pour Bard. « Un moment assez profond et charnière dans la très, très courte histoire des modèles de langage de consommation. »

L’une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes de Bard est Bard Extensions, qui permet aux utilisateurs d’ajouter Bard aux outils et applications Google, notamment Gmail, Drive, YouTube, Maps, Flights et Hotels.

« Nous permettons aux utilisateurs, lorsqu’ils collaborent avec Bard, d’importer du contenu depuis leur Gmail, depuis Docs, depuis Google Drive », a déclaré Krawczyk.

Les exemples de Google sur la façon dont cela pourrait fonctionner incluent la planification d’un voyage sur Gmail, Vols, Hôtel et YouTube (la planification de voyage semble être le cas d’utilisation préféré de tous, bien que les résultats puissent varier), ainsi que l’extraction d’informations à partir d’un CV stocké sur Google Drive et le résumer pour aider à rédiger une lettre de motivation dans Docs ou Gmail. Le produit d’entreprise de Google, Workspace, disposait déjà de certaines intégrations d’IA générative avec son Duet AI, mais pas dans toutes ces applications et n’est pas disponible au grand public, comme le sont désormais ceux de Bard.

Ce qui vient de Microsoft est moins clair, mais la société a déjà intégré l’IA générative dans divers produits Microsoft. Ces outils sont cependant destinés à ses clients entreprises, et ils ont un coût : LinkedIn amélioré par l’IA générative est disponible pour les abonnés premium ; les utilisateurs doivent payer pour ajouter Copilot à Microsoft 365 (qui est lui-même un service payant), et il existe même une version « entreprise » de Bing Chat. Si l’objectif est une adoption généralisée par les consommateurs, la gratuité en attirera beaucoup plus que quelque chose qui coûte de l’argent. Cela suppose également que Microsoft, qui est avant tout un éditeur de logiciels d’entreprise, s’adresse au grand public au-delà de ses ambitions Bing.

Pris en tandem et en fonction de ce que Microsoft a à dire jeudi, ceux-ci peuvent également être considérés comme la deuxième vague d’annonces majeures en matière d’IA de la part de ces sociétés depuis le grand dévoilement de l’intégration de la recherche sur Internet au début de cette année qui a lancé la AI Search Race. Google, et en particulier Microsoft, ont salué la recherche par l’IA comme l’avenir de la recherche sur Internet, mais elle ne semble pas avoir mis le feu au monde. Bing de Microsoft n’a constaté qu’une légère augmentation du trafic. Bard de Google n’est pas aussi intégré dans la recherche Google que le chatbot de Bing l’est dans Bing, et il est toujours étiqueté « expérimental ». Cela ressemble plus à quelque chose que Google propose aux personnes qui savent déjà qu’il existe et veulent juste l’essayer, tandis que Bing propose Bing Chat comme fonctionnalité de sa recherche qu’il souhaite que le plus grand nombre de personnes possible utilisent.

On comprend pourquoi Microsoft a poussé si fort le nouveau Bing : il avait un partenariat avec l’entreprise la plus en vogue dans le domaine, OpenAI, et, avec Google dominant une grande partie du marché de la recherche, Microsoft avait très peu à perdre si Bing Chat échouait et beaucoup à gagner s’il faisait son chemin. Mais l’approche plus réservée de Google aurait peut-être finalement été la bonne. L’IA générative continue de lutter contre des hallucinations qui en font une source d’informations peu fiable. On ne sait pas non plus combien de personnes souhaitent réellement que leurs moteurs de recherche Internet proposent des réponses textuelles tentant de résumer l’ensemble d’Internet plutôt que des liens pointant vers des autorités extérieures auprès desquelles les chatbots récupèrent leurs données.

Une autre nouvelle fonctionnalité de Bard semble prendre en compte les faiblesses des chatbots des derniers mois : le bouton « Google it » sous les réponses de Bard peut désormais être utilisé pour aider à vérifier son exactitude. Les déclarations qu’il peut vérifier sont surlignées en vert si Bard trouve des liens qui les sauvegardent et en orange s’il trouve des liens qui disent quelque chose de différent.

« Les gens sont beaucoup plus disposés à interagir et à collaborer lorsqu’ils savent que quelqu’un est prêt à admettre ‘Je ne suis pas sûr de cela’ ou ‘J’ai fait une erreur' », a déclaré Krawczyk.

Il s’agit, à tout le moins, d’un clin d’œil aux problèmes de précision importants démontrés par les chatbots, ce qui les rend difficiles à faire confiance en tant que résumateurs de connaissances collectives comme ils étaient présentés, en particulier lorsqu’il s’agissait de recherches sur Internet. Peut-être que lorsque les données sources sont les e-mails et les documents des utilisateurs et que les demandes sont basées sur des résumés de ces éléments, les utilisateurs seront plus disposés à les intégrer dans leur vie et leurs tâches quotidiennes. Là encore, nous avons déjà vu des assistants personnels IA – y compris ceux de Google – et ils n’ont jamais vraiment compris la façon dont leurs développeurs l’espéraient. Les assistants d’IA générative pourraient suivre le même chemin. Ou bien ils pourraient tenir la promesse que les assistants IA de la vieille école n’ont jamais tenue.

« Un modèle linguistique pourra s’intégrer à votre vie personnelle », a déclaré Krawczyk. « Nous sommes habitués à ce que la technologie fasse des choses pour nous… Bard fait des choses avec nous. »

Nous allons maintenant voir qui veut cette intégration et à quoi ils l’utilisent.