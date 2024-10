L’outil antivol et de verrouillage à distance de téléphone portable Google AI est sorti pour Android 15

La nouvelle gamme de fonctionnalités de sécurité de Google conçues pour lutter contre le vol de téléphones mobiles – y compris un outil basé sur l’IA qui peut détecter lorsqu’un appareil est volé – a commencé à être déployée auprès des utilisateurs.

Theft Detection Lock utilise l’intelligence artificielle (IA) et des capteurs à l’intérieur d’un appareil pour identifier lorsqu’un voleur s’est emparé et s’est enfui avec le téléphone d’un utilisateur et verrouille l’écran pour l’empêcher d’y accéder ou d’y accéder ou aux données qui y sont stockées.

Cette fonctionnalité est accompagnée d’un outil appelé Remote Lock, qui permet aux utilisateurs de verrouiller à distance leur appareil en utilisant uniquement leur numéro de téléphone en cas de perte ou de vol, ce qui, selon Google, aidera les utilisateurs qui ne se souviennent pas de leurs informations d’identification Google dans les instants qui suivent un vol. mais doivent quand même sécuriser leurs données personnelles.

Les outils sont déployés dans le cadre d’Android 15, la dernière version du système d’exploitation mobile de l’entreprise, annoncée pour la première fois plus tôt cette année.

Une capture d’écran de la nouvelle fonction Theft Detection Lock sur la mise à jour Android 15, disponible pour toutes les versions de smartphones Google Pixel après le Pixel 6. Photo : Google

À l’époque, la société avait déclaré qu’ils étaient introduits en réponse aux préoccupations persistantes concernant les niveaux croissants de vols de téléphones portables, ainsi qu’aux commentaires de son propre personnel et des utilisateurs à Sao Paulo, au Brésil et au Royaume-Uni.