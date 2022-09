L’outil AI de Facebook Parent Meta peut créer des vidéos artistiques à partir de texte

Que ce passe-t-il Meta a créé un nouveau système d’IA capable de créer des vidéos à partir d’invites de texte. Pourquoi est-ce important Les recherches de Meta sur la technologie d’intelligence artificielle capable de créer de nouveaux contenus pourraient faciliter la création de vidéos pour les créateurs et les artistes. Pourtant, on craint également que ces outils ne soient abusés.

Dans une vidéo, un chien portant une cape rouge et des lunettes de soleil vole dans le ciel. Dans une autre vidéo, des licornes galopent le long d’une plage.

La société mère de Facebook, Meta, a créé ces vidéos originales avec un nouveau système d’intelligence artificielle appelé Make-A-Video. Cela fait partie de la recherche de Meta sur la technologie qui peut créer de nouveaux contenus à partir d’invites de texte. Meta a déclaré que Make-A-Video peut également générer des vidéos à partir d’images ou de vidéos similaires.

Meta affirme que ses recherches sur ce que l’on appelle “l’IA générative” ont le “potentiel d’ouvrir de nouvelles opportunités aux créateurs et aux artistes”. D’autres entreprises étudient également cette technologie, ce qui permet aux gens de créer facilement des œuvres d’art qui prendraient généralement beaucoup de temps à réaliser. OpenAI, la société à l’origine d’un service appelé Dall-E qui utilise l’IA pour transformer les invites de texte en art visuel, a déclaré cette semaine qu’il ouvrait l’outil à tout le monde et qu’environ 1,5 million de personnes réalisaient plus de 2 millions d’images par jour. En mai, Google a dévoilé un Programme d’IA qui peut transformer des invites de texte en images.

Meta a déclaré qu’il prévoyait de publier une démo de Make-A-Video, mais l’outil n’est actuellement pas disponible pour tout le monde. L’équipe de recherche sur l’IA de Meta traitera les demandes d’images via son Compte Twitter.

“La recherche sur l’IA générative fait avancer l’expression créative en donnant aux gens des outils pour créer rapidement et facilement de nouveaux contenus”, a déclaré Meta dans un article de blog jeudi. “Avec seulement quelques mots ou lignes de texte, Make-A-Video peut donner vie à l’imagination et créer des vidéos uniques pleines de couleurs vives et de paysages.”

Meta a également construit un modèle d’IA appelé Make-A-Scene qui génère “des illustrations photoréalistes et de l’art de qualité livre de contes” à partir de mots et de croquis.

Alors que les entreprises technologiques facilitent la création d’images et de vidéos pour les utilisateurs, on s’est également inquiété de savoir si ces outils d’IA pourraient être abusés. La représentante américaine Anna Eshoo, une démocrate californienne, a exprimé certaines de ces préoccupations, notant dans une lettre de septembre que Stable Diffusion était utilisé “pour créer des photos de femmes asiatiques violemment battues et de la pornographie représentant de vraies personnes”.

Meta a déclaré dans son article de blog qu’il voulait être “réfléchi” lors de la construction de systèmes d’IA génératifs et qu’il était ouvert à recevoir des commentaires lorsque l’entreprise partage publiquement ses recherches.