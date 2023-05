L’ours ‘tueur’ a échappé à la peine de mort par un tribunal italien | Nouvelles du monde

Un ours qui devait être tué après avoir été blâmé pour la mort d’un coureur a obtenu un sursis par un tribunal italien.

La jeune femme de 17 ans, connue sous le nom de JJ4, a été capturée par des gardes du parc après que des preuves ADN l’aient liée à la mort d’Andrea Papi le 5 avril.

Elle devait être réprimée, mais le tribunal de la ville de Trente a maintenant reporté l’abattage jusqu’au 27 juin au moins après que des groupes environnementaux ont interjeté appel.

Cela survient après que le corps de M. Papi, 26 ans, a été retrouvé dans la région du Trentin-Haut-Adige, dans les Alpes italiennes.

Sa petite amie inquiète avait signalé sa disparition après qu’il ne soit pas revenu d’un jogging.

En plus de son corps, une équipe de recherche aurait découvert une branche tachée de sang sur les lieux, laissant croire aux enquêteurs qu’il avait peut-être essayé de l’utiliser pour combattre l’ours.

JJ4 a également été impliqué dans une attaque contre un père et son fils lors d’une randonnée dans la région en 2020.

Les responsables locaux ont déclaré que l’ours devait être abattu en raison de ses antécédents d’attaques contre les humains. Mais les militants ont fait valoir qu’elle devrait plutôt être transférée dans une réserve – en Italie ou à l’étranger – à la place.

La famille de M. Papi a également déclaré précédemment qu’elle ne voulait pas que l’ours soit tué.

Lors d’une audience vendredi, les juges ont convenu de reporter la mort de JJ4 d’au moins un mois pour donner aux deux parties plus de temps pour soumettre des preuves.

Le tribunal a annoncé qu’il tiendrait une nouvelle audience en décembre. Les groupes de défense des animaux ont déclaré que cela signifiait que l’animal ne pouvait pas être tué avant cette date, mais les autorités n’ont pas confirmé cela.

JJ4 a été capturée près de deux semaines après la mort de M. Papi lorsqu’elle a été attirée dans un piège, avant d’être mise sous sédation et emmenée dans un centre de détention.

Ses trois petits qui l’accompagnaient à l’époque ont ensuite été libérés, sains et saufs.

Un autre ours en liberté

Les juges ont en outre ordonné une suspension similaire pour un autre ours suspect, connu sous le nom de MJ5, qui n’a pas encore été capturé.

Cet ours fait également face à une ordonnance d’abattage après avoir été accusé d’avoir attaqué un homme en mars, qui a été blessé – mais a réussi à s’échapper – alors qu’il promenait son chien sur un chemin de montagne.

La zone a été repeuplée d’ours à partir de 1999 dans le cadre d’un programme financé par l’UE suite à des inquiétudes quant à la diminution du nombre d’ours au point de près de l’extinction.

La région comptait environ 100 ours sauvages en 2021, leur nombre augmentant d’environ 10 % par an depuis 2015, selon les chiffres officiels.

Le gouverneur du Trentin, Maurizio Fugatti, est sous pression pour réduire sa population après avoir déclaré que la région avait une quantité « excessive » d’ours et affirmé que le nombre optimal serait d’environ 50.