L’ours polaire lors d’une attaque mortelle en Alaska était en mauvaise santé

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Un ours polaire qui a tué une jeune mère et son bébé le mois dernier dans l’ouest de l’Alaska était probablement un animal plus âgé en mauvaise condition physique, mais les tests se sont révélés négatifs pour les agents pathogènes qui affectent le cerveau et provoquent un comportement agressif, les responsables dit lundi.

Le Dr Kimberlee Beckmen, vétérinaire de la faune de l’État, a recueilli et examiné des échantillons de la tête de l’ours le lendemain de l’attaque, lorsque les conditions météorologiques lui ont permis, ainsi qu’un soldat de l’État de l’Alaska, de voler vers le village.

Les résultats de son analyse, qui ont été publiés lundi mais initialement datés du 3 février, indiquent que l’ours était un mâle adulte, probablement plus âgé et en mauvaise santé physique. Les autorités ont envoyé une dent à un laboratoire pour déterminer l’âge de l’ours, mais ces résultats ne seront pas connus avant des mois.

Les tests standard effectués sur les tissus disponibles pour les agents pathogènes étaient négatifs pour la rage, la toxoplasmose, la maladie de Carré et la grippe aviaire.

“Il n’y a aucune explication définitive quant à la raison pour laquelle l’ours était en mauvais état physique”, ont déclaré le département de la pêche et du gibier de l’Alaska et le US Fish and Wildlife Service dans un communiqué conjoint.

Summer Myomick et son fils d’un an, Clyde Ongtowasruk, ont été mutilés à mort le 17 janvier alors qu’ils quittaient l’école au Pays de Galles, en Alaska, pour une courte marche d’environ 150 mètres (137 mètres) jusqu’à la clinique médicale de la ville.

Les employés de l’école ont tenté d’arrêter l’attaque en frappant l’ours avec des pelles, mais il s’est retourné contre eux et les a poursuivis alors qu’ils retournaient à l’intérieur pour des raisons de sécurité. Le directeur a claqué la porte pour empêcher l’ours d’entrer dans l’école, qui était en session.

Un habitant du village est arrivé plus tard avec une arme à feu et a tué l’animal.

Il s’agissait de la première attaque mortelle d’ours polaire en Alaska en trois décennies.

Les ours polaires sont la plus grande espèce d’ours, selon le Fish and Wildlife Service. Les mâles pèsent généralement entre 600 et 1 200 livres (270 à 540 kilogrammes), mais peuvent peser plus de 1 700 livres (770 kilogrammes) et atteindre jusqu’à 10 pieds (3 mètres) de longueur. Les femelles pèsent de 400 à 700 livres (180 à 320 kilogrammes). Les ours polaires se nourrissent généralement de phoques, mais aussi de morses et de bélugas.

Ils ont été répertoriés comme menacés en vertu de la loi sur les espèces en voie de disparition en 2008 et sont également protégés en vertu de la loi sur la protection des mammifères marins. Les deux lois interdisent de nuire aux ours sans autorisation, sauf si cela est nécessaire pour la sécurité humaine.

Le Pays de Galles, un village baleinier d’environ 160 habitants, est situé à environ 1 300 kilomètres au nord-ouest d’Anchorage et est accessible par avion ou par bateau.

