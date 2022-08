Le biologiste Andrew Derocher ne pensait pas aux changements climatiques lorsqu’il a commencé à étudier les ours polaires dans la baie d’Hudson dans les années 1980. Environ une décennie après le début de sa carrière, une image a commencé à émerger : alors que la banquise diminuait en raison du réchauffement climatique d’origine humaine, les ours polaires qu’il étudiait s’aventuraient plus tôt sur la terre ferme et revenaient sur la glace plus tard dans la saison.

Il n’a pas fallu longtemps pour que le monde s’en aperçoive, et bientôt la recherche a été reprise par les médias, les groupes de conservation et les négationnistes du climat, a-t-il dit, transformant l’ours polaire en une icône d’un monde qui se réchauffe, pour le meilleur ou pour le pire.

“Les ours polaires n’étaient qu’un signe avant-coureur du changement”, a déclaré Derocher.

Ce statut était compréhensible; les ours polaires sont le genre de mammifère à fourrure que nous aimons aimer – de loin.

Dans les années 1990, des scientifiques ont publié des données scientifiques évaluées par des pairs qui démontraient le lien entre la santé des ours polaires et le changement climatique. (Soumis par Andrew Derocher)

Mais en tant qu’icône dans la lutte contre les changements climatiques, il y a des inconvénients, notamment, comme le note Derocher, de situer le problème comme “loin et éloigné” pour les Canadiens vivant à l’extérieur de l’Arctique.

Les chasseurs inuits ont été vilipendés et ceux qui veulent jeter le doute sur la science du climat ont ciblé le message souvent simplifié des ours polaires en péril.

Maintenant, avec des conditions météorologiques extrêmes qui se manifestent à travers le pays – dans des incendies de forêt, des sécheresses et des inondations plus fréquents et plus graves – Derocher a déclaré que le changement climatique devient un problème plus immédiat pour de nombreuses personnes, parfois littéralement dans leur arrière-cour, qui n’a pas besoin d’un lointain mascotte.

Que sur terre26:26Comment les ours polaires sont devenus une icône du climat, pour le meilleur ou pour le pire. Le long métrage documentaire de la productrice Molly Segal sur la façon dont les ours polaires ont façonné la conversation sur le climat et comment le changement climatique les façonne.

L’ascension de l’ours polaire vers la notoriété

Pour Derocher, la façon dont les ours polaires sont devenus une “icône accidentelle du changement climatique” remonte à quelques décennies.

Cela a commencé par la surveillance de l’animal pour soutenir la chasse à l’ours polaire – en examinant leur nombre, leur santé et leur survie. Pendant ce temps, d’autres scientifiques recueillaient des données sur la banquise, mais personne n’avait réuni les deux éléments.

En 1993, Derocher et un autre scientifique, Ian Stirling, ont co-écrit un article, Impacts possibles du réchauffement climatique sur les ours polaires.

REGARDER | Couverture 1999 des ours polaires sur la glace en voie de disparition :

Le changement climatique menace les ours polaires La disparition des glaces dans la baie d’Hudson en 1999 signifie que les ours polaires ne peuvent pas constituer leurs réserves de graisse et nourrir leurs petits.

Dans l’Arctique, les océans gèlent en surface, formant glace de mer, qui joue un rôle dans le maintien du climat frais en réfléchissant la lumière du soleil. La glace fait également partie de l’écosystème, retenant les nutriments et contribuant à l’ensemble du réseau trophique lorsqu’elle fond, du phytoplancton aux grands animaux comme les phoques, que mangent les ours polaires.

Certaines glaces de mer fondent en été et se reforment en hiver, mais les données commençaient à montrer que la tendance de la banquise changeait et avec lui, l’habitat dont dépendent les ours polaires.

Quand Derocher et ses collègues réévalué le lien entre les ours polaires et le changement climatique en 2004, cet article “a suscité l’intérêt” des médias, a déclaré Derocher.

Le biologiste Andrew Derocher capture des ours polaires dans la baie d’Hudson, surveillant la santé de la population. (Soumis par Andrew Derocher)

Les médias n’étaient pas seuls. En 2006, l’ancien vice-président Al Gore a présenté une vignette animée d’un ours polaire se noyant dans son documentaire Une vérité qui dérange. Les groupes de conservation et les négationnistes du climat en avaient également pris note.

“C’est devenu une sorte de méchant pour les gens et les groupes d’intérêt qui ne voulaient pas voir d’action climatique, c’est-à-dire des contrôles des émissions de gaz à effet de serre”, a déclaré Derocher. “Il y a eu en quelque sorte des avantages et des inconvénients pour les ours polaires en tant qu’icône du changement climatique.”

Une image n’est qu’une partie de l’histoire

En 2017, un groupe de conservation a publié une vidéo d’un ours polaire émacié qui est devenue virale. Dans une version de la vidéo, le texte dit : “Voilà à quoi ressemble le changement climatique”.

Le groupe de conservation SeaLegacy a publié une vidéo d’un ours polaire émacié près de l’île de Baffin au Nunavut. Ils ont dit que les changements climatiques menaient l’animal à la famine, mais les gens du Nunavut ont dit qu’il ressemblait plus à un animal malade, vieux ou blessé. (SeaLegacy/Caters News)

L’histoire qui a émergé était plus nuancée, et les habitants du Nunavut ont averti que les images montraient un ours polaire à la fin de sa vie plutôt que l’image dramatique du réchauffement climatique qui était suggérée.

Pour Derrick Pottle, un chasseur et guide inuk du Nunatsiavut, dans le nord du Labrador, l’ours polaire, ou Nanuq en inuktitut, évoque une image très différente de celle d’un animal vulnérable aux changements climatiques.

C’est “probablement l’animal ou le mammifère le plus puissant que nous ayons dans nos pays d’origine”, a-t-il déclaré. “Nous comprenons sa force, son intelligence… la volonté qu’il a de vivre et il représente qui nous sommes.”

Pour Pottle, l’ours polaire en tant qu’icône du climat a eu “un impact négatif sur la façon dont nous vivons ici dans le nord”.

Maintenant dans la soixantaine, il a chassé dix ours polaires dans sa vie.

“Vous êtes si heureux et si fier de ramener une source de nourriture et de viande et une opportunité de faire quelques dollars pour votre famille ou vous avez mis des vêtements sur votre dos”, a-t-il déclaré.

Derrick Pottle est basé à Rigolet, Nunatsiavut, dans le nord du Labrador. Il a été témoin de changements dans la glace de mer au fil des décennies – gelant plus tard, dégelant plus tôt et restant boueux. (Soumis par Derrick Pottle)

Les chasseurs d’ours polaires gagnaient jusqu’à 20 000 $ pour une peau, a déclaré Pottle, mais maintenant ils seraient chanceux d’obtenir 5 000 $. Il a déclaré que les militants qui luttent contre la chasse à l’ours polaire rendent les choses de plus en plus difficiles.

Au Nunatsiavut, une douzaine d’ours polaires peuvent être légalement chassés chaque année. En 1973, les pays arctiques du monde entier ont signé un accord pour conserver les ours polaires à l’échelle internationale et, en 2008, les États-Unis ont classé l’ours polaire parmi les espèces menacées. Le Canada a inscrit l’animal comme espèce préoccupante en 2011.

Pour Pottle, il y a des signes de changement climatique plus urgents que les ours polaires, comme les impacts sur la chasse et le piégeage. L’eau qui gelait en novembre dans les années 1980 gèle maintenant au début de janvier et fond en avril plutôt qu’en mai ou juin, a-t-il déclaré.

“Une fois, nous avons pu lire la glace et nous avons compris comment elle s’est formée”, a-t-il déclaré. “La moitié du temps, vous ne savez pas sur quoi vous vous dirigez.”

Alors que la fonte des glaces de mer modifie l’habitat des ours polaires et continuera de le faire, pour l’instant, certaines sous-populations de l’animal ont rebondi, et Pottle craint que son expérience de chasseur et de guide ne soit pas prise au sérieux.

Les sous-populations donnent une image plus nuancée

Le biologiste Andrew Derocher affirme que la santé de l’ours polaire est “un problème complexe”.

“Nous avons plus [polar] aujourd’hui qu’en 1973 », a-t-il déclaré.

“Le défi est que nous avons également de très bonnes informations selon lesquelles au moins trois populations d’ours polaires ont diminué en raison de la perte de glace de mer et nous soupçonnons que ce schéma ne fera qu’augmenter.”

L’habitat de l’ours polaire comprend la glace de mer, qui a changé dans tout l’Arctique en raison du réchauffement climatique d’origine humaine. (Soumis par Andrew Derocher)

Ces complexités ont été exploitées par des personnes s’opposant au consensus scientifique selon lequel le réchauffement climatique est réel et causé principalement par la combustion de combustibles fossiles.

“Les négationnistes du changement climatique ont essayé de s’attaquer aux ours polaires parce que je pense que s’ils pensaient pouvoir renverser l’opinion publique sur cette relation entre la perte de glace de mer et les ours polaires, alors toute la question du changement climatique s’effondrerait d’une manière ou d’une autre”, a déclaré Derocher. .

Il y a 19 sous-populations d’ours polaires vivant dans le monde dans l’Arctique sans image «taille unique» de la façon dont ils réagissent au changement climatique, a déclaré Derocher.

“Chaque ours polaire dans le monde a connu un changement dans son accès à la glace de mer au cours des 30 dernières années”, a déclaré Jasmine Ware, biologiste des ours polaires au gouvernement du Nunavut, qui joue un rôle dans la gestion de plus de la moitié de la planète. population d’ours polaires.

La biologiste Jasmine Ware photographiée alors qu’elle surveillait la sous-population d’ours polaires du détroit de Davis en 2018. (Markus Dyck)

Ware a déclaré que la façon dont ces changements de la glace de mer affectent les ours polaires dépend de l’endroit où ils vivent dans l’Arctique.

Churchill, au Manitoba, près de l’endroit où Andrew Derocher fait ses recherches, est la partie la plus méridionale de l’aire de répartition de l’ours polaire.

Alors que le réchauffement climatique continue de s’accélérer, “nous voyons de plus en plus d’ours aller dans des dépotoirs… de la baie James jusqu’aux communautés de l’Extrême-Arctique, et c’est une recette pour les problèmes”, a déclaré Derocher.

La coexistence est la clé

En juillet, un rapport co-écrit par Derocher, a averti que la nourriture humaine est une “menace émergente” pour les ours polaires, soulignant la nécessité de sécuriser des choses comme les ordures pour aider à éloigner les ours polaires et la sécurité des personnes.

Au fil des décennies, Churchill, au Manitoba, a pris des mesures pour améliorer la sécurité en sécurisant les déchets et en créant un système d’avertissement, donnant l’exemple aux autres collectivités de l’Arctique.

REGARDER | Les ours affamés causent des problèmes à Churchill en 1983 :

Problèmes d’ours polaires en 1983 La ville de Churchill, Man. traite d’une situation dangereuse d’ours polaire lorsque la glace de la baie d’Hudson ne gèle pas à la fin de novembre.

Chaque année, lorsque la glace fond, certains ours polaires se dirigent vers la terre et suivent la rive ouest de la baie d’Hudson, à travers la communauté d’Arviat, au Nunavut, qui voit le plus grand nombre d’interactions entre les gens et les ours polaires sur le territoire, a déclaré Ware .

“Il y a un changement”, a déclaré Ware. “Un ours peut être rencontré à tout moment. [There is] une très, très forte compréhension qu’il s’agit d’une expérience dangereuse et qu’elle peut être fatale.”

En 2018, Aaron Gibbons est décédé en protégeant ses enfants d’un ours polaire alors qu’il chassait.

Depuis 2010, des moniteurs patrouillent à Arviat pour éloigner les ours polaires de la communauté.

Lorsque Leo Ikakhik reçoit un appel téléphonique au sujet d’un ours, il ne sait jamais à quoi s’attendre lorsqu’il se présente. “C’est toujours un jeu de devinettes”, a-t-il déclaré. “Je me demande si l’ours va courir ou s’il va simplement tenir bon ?”

Ikakhik utilise des pétards d’ours, qui font un bruit fort pour dissuader l’ours, et a déclaré qu’il avait eu la chance de ne jamais avoir eu recours au fusil qu’il porte en secours.

Leo Ikakhik patrouille à la recherche d’ours polaires à Arviat, au Nunavut, sur la rive ouest de la baie d’Hudson. (RCI)

Au-delà de l’ours polaire en tant qu’icône du climat

Kari Marie Norgaard, professeur de sociologie et d’études environnementales à l’Université de l’Oregon, comprend pourquoi les ours polaires sont devenus un symbole du changement arctique.

“C’est quelque chose auquel les enfants sont attachés ou c’est cet animal emblématique à certains égards. Mais je pense que nous avons besoin de beaucoup de symboles, pas d’un seul”, a-t-elle déclaré.

Kari Norgaard, professeur de sociologie et d’études environnementales à l’Université de l’Oregon, a déclaré que parler de la façon dont le changement climatique nous affecte personnellement peut motiver l’action. (Soumis par Kari Norgaard)

“Tout type de symbole qui pointe vers une action collective… serait plus utile.”

Plutôt qu’une icône, il pourrait s’agir de la façon dont le changement climatique affecte quelqu’un personnellement qui motive l’action, a déclaré Norgaard.

Norgaard travaille avec le La tribu Karuk en Californie rétablit les pratiques de feu indigènesce qui peut aider à gérer les incendies de forêt et les risques auxquels sont confrontées les communautés voisines.

“Nous ne sommes pas impuissants, mais nous devons comprendre ce que nous pouvons faire.”