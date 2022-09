L’ours Paddington dit “Merci madame, pour tout” dans un hommage touchant à la reine sur Twitter

PADDINGTON Bear a rendu un hommage émouvant à la reine – la remerciant pour « tout » dans un adorable post sur Twitter.

Sa Majesté est décédée paisiblement jeudi à l’âge de 96 ans – marquant la fin de son règne historique et déclenchant une vague de chagrin.

La reine et Paddington ont filmé ensemble un sketch effronté pour son jubilé de platine Crédit : BBC

Paddington a rendu hommage dans un message Twitter après le décès de la reine Crédit : BBC

Parmi les personnes en deuil se trouvait le personnage fictif Paddington Bear – qui a été vu en train de prendre le thé avec la reine pendant son jubilé de platine.

La monarque a ravi les téléspectateurs alors qu’elle s’asseyait avec l’ours animé pour le thé au château de Windsor dans un sketch surprise.

Il a vu le personnage Paddington remercier Sa Majesté “pour tout” – un sentiment repris dans un message partagé sur Twitter cet après-midi.

“Merci madame, pour tout”, a écrit le compte Paddington Bear, rendant hommage à la reine.

Dans une sombre déclaration, le palais de Buckingham a confirmé hier que Sa Majesté Elizabeth II, le monarque le plus ancien de l’histoire britannique, était décédée – faisant de son fils, Charles, le roi.

Le palais de Buckingham a annoncé dans un communiqué : “La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi.

“Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et reviendront à Londres demain.”

Le décès de la reine survient alors que…

Charles, qui sera désormais connu sous le nom de roi Charles III, a fait une sombre déclaration alors qu’il conduisait la nation en deuil.

Il a déclaré: «Le décès de ma mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine, est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille.

“Nous pleurons profondément le décès d’une souveraine chérie et d’une mère très aimée. Je sais que sa perte sera profondément ressentie dans tout le pays, les Royaumes et le Commonwealth, et par d’innombrables personnes à travers le monde.

“Pendant cette période de deuil et de changement, ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans lesquels la reine était si largement tenue.”

La reine a été vue en train de prendre le thé avec Paddington Bear lors des célébrations de son jubilé de platine plus tôt cette année.

Dans le clip effronté – Paddington espérait que Sa Majesté “passait un beau Jubilé” avant de lui offrir du thé.

Il lui a ensuite offert un sandwich à la marmelade, qui était caché sous son chapeau – avant qu’elle ne se penche sur son propre sac à main noir.

Sa Majesté a plaisanté en disant qu’elle aussi avait gardé des sandwichs à la marmelade dans son sac “pour plus tard” – ravissant les téléspectateurs à la maison.

Paddington – exprimé par l’acteur Ben Whishaw – a félicité et remercié la reine pour ses 70 ans de service à la fin du clip.

La séquence s’est terminée avec Sa Majesté et Paddington tapant une cuillère au rythme de Queen’s We Will Rock You, qui a lancé le spectacle le 4 juin.

Depuis que la nouvelle de la mort tragique de la reine a éclaté, les hommages ont afflué de la part des dirigeants mondiaux, dont la première ministre Liz Truss.

Le Premier ministre, qui a été officiellement nommé par la reine il y a à peine deux jours, a déclaré que la mort de la reine était un “énorme choc pour la nation et le monde”.

Le président américain Joe Biden a salué la royale comme “plus qu’un monarque” et a déclaré qu’elle “définissait une époque”.

Barack Obama a déclaré que lui et sa femme Michelle avaient été “intimidés” par “l’héritage de service public infatigable et digne” de la reine.

Alors que l’ex-Premier ministre Boris Johnson a déclaré que c’était le “jour le plus triste du pays”.

Son décès survient après que le prince Charles et le prince William se sont précipités pour être aux côtés de la reine après que les médecins ont confirmé qu’ils étaient «préoccupés» pour sa santé.