L’ours noir de l’Himalaya libéré par l’équipe de secours est à quoi ressemble la «liberté»

Une vidéo d’un ours noir de l’Himalaya publiée par une équipe de secours devient virale en ligne. Le 4 décembre, Parveen Kaswan, un officier des services forestiers indiens, a publié un clip qui montre l’animal s’échappant et courant dans la nature. Le clip, situé dans un décor pittoresque, s’ouvre sur un petit camion debout au milieu d’un paysage de jungle. Quelques personnes peuvent être vues au sommet du véhicule, déverrouillant une caisse de fret à l’arrière du mini-camion. Presque immédiatement, l’animal sursaute et se précipite dehors. L’ours se met alors en sécurité et retourne dans son habitat naturel. L’officier de l’IFS a déclaré dans son tweet: « Voilà à quoi ressemble la liberté. Sauvetage et libération d’un ours noir de l’Himalaya hier.

semble facile. Mais c’était dans une habitation humaine. De l’imposante section 144 à la corrosion de la zone par les FD & RAF avec des obus lacrymogènes. Pour le contrôle des foules. Déploiement tranquillisant & vétérinaires dont deux éléphants. Tout allait bien. Puisqu’aucune blessure humaine ni aucun animal n’a été relâché en toute sécurité. – Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 4 décembre 2021

Dans une série de tweets, Kaswan a expliqué que l’opération de sauvetage « semble facile » mais que l’application de l’article 144 et d’autres mesures posaient des défis. Il a mentionné qu’ils devaient isoler la zone avec des obus lacrymogènes pour contrôler la foule. Mais tout s’est bien passé car aucun humain n’a été blessé et l’ours a été relâché en toute sécurité. «Mais c’était dans une habitation humaine. De l’imposante section 144 au bouclage de la zone par les FD & RAF avec des obus lacrymogènes. Pour le contrôle des foules. Déploiement de tranquillisants et de vétérinaires dont deux éléphants », a tweeté l’officier de l’IFS.

Plus tard, un utilisateur curieux du site de micro-blogging a demandé : « Monsieur, ces bébés sont-ils capables de survivre seuls dans la nature ? » A quoi, l’officier de l’IFS a répondu : « Ce n’est pas un bébé. Les ours à quatre pattes semblent petits, mais leur taille réelle est visible lorsqu’ils se tiennent sur deux pattes.

Ce n’est pas un bébé. Les ours à quatre pattes semblent petits, mais leur taille réelle est visible lorsqu’ils se tiennent sur deux pattes. — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 4 décembre 2021

Avant cela, le magistrat de district Surendra Kumar Meena avait mis à jour l’opération sur Facebook. L’ours noir de l’Himalaya a été repéré près d’un village, Cheko, puis s’est aventuré dans les plantations de la plantation de thé, près de la ville d’Alipurduar. Vendredi, l’animal a été tranquillisé et secouru par une équipe de forestiers.

«La zone a été bouclée afin qu’aucun incident fâcheux ou blessure humaine ne se produise. À 12h15, la tranquillisation était terminée. Après examen médical, l’animal sauvage a été relâché dans son habitat naturel. C’était une femme d’environ 2-3 ans », lit-on dans le message.

