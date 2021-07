L’« ours le plus triste du monde » a passé toute sa vie derrière les barreaux dans une petite cage sale et passe des jours sans nourriture dans un zoo infernal.

Nelson l’ours brun vit ainsi dans le zoo arménien depuis qu’il est petit, les habitants affirmant que ses ravisseurs négligent entièrement ses besoins pendant des jours, avant de finalement lui offrir juste assez de nourriture pour survivre.

Nelson aurait développé de l’arthrite et aurait perdu la vue il y a deux ans Crédit : SWNS

La coalition derrière le Great Bear Rescue aurait libéré 30 ours dans le cadre de l’opération, mais jusqu’à 50 autres ont besoin d’aide. Crédit : SWNS

Les militants tentent maintenant de libérer le vieil ours aveugle, selon les rapports du Daily Star.

Nelson aurait également développé de l’arthrite et aurait perdu la vue il y a deux ans.

Manquant d’espace pour faire de l’exercice, Nelson en a usé dans le sol de sa cage, en arpentant les mêmes cercles, jour après jour.

Alan Knight, directeur général d’International Animal Rescue (IAR), a déclaré que l’ours avait purgé une « peine à perpétuité de 30 ans » derrière les barreaux.

« Il a subi la torture mentale et physique d’une vie enfermé dans une petite cage stérile sans rien pour l’amuser ou le distraire », a-t-il déclaré.

« Il a fait les cent pas depuis si longtemps qu’il a porté une trace sur le sol. Ses dents se sont cassées à force de ronger les barreaux de la cage. Et il y a environ deux ans, le pauvre animal est devenu aveugle.

« Il souffre d’arthrite et vit maintenant aussi dans l’obscurité. »

L’association caritative britannique IAR et ses partenaires en Arménie, la Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels, font pression pour que Nelson soit libéré de ses horribles conditions de vie.

Dans une déclaration publiée lundi, l’IRA a appelé le gouvernement arménien à forcer Armen Tadevosyan – le ravisseur de l’ours – à lui rendre l’ours.

« La condamnation à perpétuité de l’ours ne doit pas devenir une condamnation à mort », a déclaré Knight.

« Il est encore temps pour lui de connaître la bonté et la compassion.

« Nous appelons le gouvernement arménien à faire preuve de clémence envers cet ours en nous permettant de le sauver pendant qu’il en est encore temps. Son » propriétaire » prétend aimer l’ours mais aimer un animal signifie en prendre bien soin et le nourrir, ne pas le laisser vivre dans la misère et la négligence. »

« La condamnation à perpétuité de l’ours ne doit pas devenir une condamnation à mort. » Alan Knight, directeur général d’International Animal Rescue

Le Great Bear Rescue a été lancé par l’IAR et la FPWC en 2017, avec l’ambition de rapatrier tous les ours en cage en Arménie.

La coalition aurait libéré 30 ours dans le cadre de l’opération, mais soupçonne toujours que jusqu’à 50 autres ont besoin d’aide.

Ruben Khachatryan, fondateur et directeur de FPWC, a déclaré : « Nous avons besoin de toute urgence du feu vert du gouvernement pour sauver ce pauvre vieil ours afin qu’il puisse passer ses dernières années sous nos soins.

« Honte à l’homme qui lui a permis de vivre pendant 30 ans dans un état aussi choquant. Il doit sûrement être l’ours le plus triste du monde, pour avoir vécu dans la douleur et l’obscurité pendant si longtemps.

« Une fois que le gouvernement est au courant de cette affaire, il ne peut plus tourner le dos à la souffrance de l’animal. »

Une fois libéré, M. Khachatryan a déclaré que les organisations caritatives feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que la retraite de Nelson soit heureuse.

« Avec le soutien du gouvernement, nous pouvons déplacer cet ours dans notre centre de sauvetage de la faune où nos ours sauvés sont bien soignés et apprennent à profiter de la vie après des années de misère », a-t-il déclaré.

« Notre vétérinaire traitera ses maux et nous pourrons même savoir si sa vue pourrait être restaurée.

« Le peuple arménien sera horrifié qu’un animal soit gardé dans des conditions aussi épouvantables et je sais qu’il se joindra à nous pour appeler le gouvernement à agir immédiatement pour le sauver. »

En 2018, la coalition a publié des images d’un ours maltraité voyant la lumière du soleil pour la première fois depuis des années, après avoir été secouru par des travailleurs caritatifs.

L’ours émacié avait été enfermé derrière des barreaux métalliques à l’intérieur d’un zoo infernal et était incapable de bouger.

Mais des membres de la Fondation pour la préservation de la faune et des biens culturels ont retiré les barreaux et traîné l’ours hors de sa cellule à Etchmiadzin, en Arménie.

La vidéo a été diffusée sur la page Facebook d’International Animal Rescue dans le cadre de la campagne.

Ruben Khachatryan, fondateur et directeur de FPWC, a déclaré que Nelson devait sûrement être « l’ours le plus triste du monde » Crédit : SWNS