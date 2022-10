“L’ours le plus triste du monde” a essayé de se frayer un chemin hors d’une minuscule cage où il a été forcé de VOMIR pour des médicaments bizarres

Un ours maltraité surnommé le “plus triste du monde” a été enfermé dans une cage minuscule et forcé de vomir afin qu’il puisse être utilisé pour un médicament bizarre.

L’ours noir d’Asie, nommé Soi, a tenté d’échapper aux conditions horribles en rongeant les barreaux de son enclos.

Tragic Soi a été confiné dans une minuscule cage pendant les premières années de sa vie au Vietnam Crédit : Jam Press/Four Paws

L’ours noir d’Asie tentait désespérément de s’échapper en rongeant les barreaux de la cage Crédit : Jam Press/Four Paws

L’animal a été cruellement forcé d’être malade afin que la bile puisse être utilisée pour la médecine chinoise Crédit : Jam Press/Four Paws

Il a passé les premières années de sa vie enfermé dans le minuscule enclos de fortune plus petit qu’une voiture, le laissant visiblement misérable.

On pense que l’ancien propriétaire de Soi, qui vit dans la province de Son La au Vietnam, l’a écœurément acheté illégalement pour le garder comme animal de compagnie.

Selon le groupe de protection des animaux Four Paws, il ne pesait que 7 kg lorsqu’il était jeune.

Il a finalement accepté de le remettre aux autorités après que les conditions de vie déchirantes de l’ours aient été révélées.

Le cruel propriétaire avait gardé Soi captif dans la cage de l’enfer dans le jardin arrière d’une maison résidentielle.

L’équipe de secours de Four Paws a été forcée d’ouvrir l’enceinte pour libérer le tragique Soi, qui a passé des années enfermé dans l’enceinte.

Ils ont d’abord été informés que Soi avait 17 ans, les laissant stupéfaits de découvrir qu’il n’avait en fait que deux ans et demi environ lors de son premier bilan de santé.

Après son sauvetage, le majestueux ours noir d’Asie a été emmené chez les vétérinaires qui ont heureusement constaté que sa santé était en bon état.

Mais ils ont remarqué des signes de morsure de barre – alors qu’un Soi triste essayait de mâcher sa cage dans l’espoir de s’échapper.

Four Paws dit qu’il était probable qu’il ait été acheté illégalement comme animal de compagnie et utilisé pour l’élevage d’ours bilieux.

Les militants continuent d’appeler à l’abolition totale de la procédure de maladie – avec environ 10 000 animaux, principalement des ours du soleil et des ours bruns toujours détenus en captivité, selon Animals Asia.

La bile de diverses espèces d’ours, y compris les ours noirs asiatiques et les ours bruns, est utilisée dans la médecine traditionnelle chinoise depuis au moins le VIIIe siècle.

Il contient des niveaux élevés d’acide ursodésoxycholique qui est utilisé dans la médecine traditionnelle chinoise pour traiter les maladies du foie et aider à dissoudre les calculs biliaires.

ENTREPRISE DE LA BILLE NUISIBLE

On dit maintenant que Soi est “plus heureux que jamais” alors qu’il vit parmi d’autres animaux sauvés dans un sanctuaire d’ours à Ninh Binh, au Vietnam.

Un examen vétérinaire complet au sanctuaire déterminera davantage son état de santé et ses besoins futurs.

Emily Wilson, responsable des campagnes chez Four Paws, a déclaré : “Les ours encore gardés dans des fermes d’ours au Vietnam souffrent de conditions de détention cruelles, enfermés dans des cages métalliques avec à peine de la place pour se retourner et alignés dans des hangars sombres sans aucune lumière du soleil.

“Ici, ils subiront l’extraction de la bile, qui, bien qu’illégale, est toujours pratiquée et extrêmement douloureuse.

“Les ours ont besoin de se déplacer, de grimper, de creuser et de nager et doivent avoir la liberté d’exprimer leurs comportements naturels.

“Les ours restants au Vietnam ont encore une chance d’avoir une vie meilleure. Mais, si Hanoï continue de saper les progrès louables du pays, leur avenir s’annonce sombre.”

La bile est récoltée en faisant un trou permanent dans l’abdomen et la vésicule biliaire de l’ours – ce qui peut souvent entraîner des infections et des maladies douloureuses.

En conséquence, de nombreux ours se blessent ou même se tuent en se frappant le ventre et sont parfois équipés de gilets de fer pour arrêter cela.

L’utilisation de la bile d’ours provenant d’animaux captifs est légale en Chine, mais la bile d’ours sauvage est interdite, tout comme l’importation d’autres pays.

Les mammifères sont généralement élevés pour leur bile pendant environ 20 ans et sont tués lorsqu’ils cessent d’en produire.

Les sauveteurs de Four Paws ont dû ouvrir la cage infernale pour libérer Soi Crédit : Jam Press/Four Paws