L’ours le plus solitaire du monde se réveille dans les Alpes après avoir passé des années de captivité dans un cirque ukrainien

Une ours de 12 ans, qui était auparavant utilisée dans un cirque par ses propriétaires en Ukraine, s’est réveillée de son premier sommeil hivernal dans un paradis alpin. Les propriétaires de Jambolina ne pouvaient pas se le permettre car la pandémie COVID-19 et le verrouillage suivi ont annulé toutes les performances publiques. Désignée comme «l’ours le plus solitaire du monde», elle a été sauvée par l’organisation de défense des animaux Four Paws.

Le personnel l’a emmenée de ses propriétaires en Ukraine et l’a emmenée à 1500 km jusqu’à sa nouvelle maison dans la chaîne de montagnes Arosa en Suisse. Elle a eu la chance de commencer une nouvelle vie dans une réserve naturelle suisse de 28 000 mètres carrés. Après avoir été enfermée pendant des années, Jambolina était nerveuse, effrayée et hésitante. Mais après un bon sommeil hivernal, elle semblait prête à profiter de l’Alpine, a rapporté le Courrier quotidien.

Bien que le directeur scientifique de l’Arosa Bear Land, le Dr Hans Schmid, ait qualifié le comportement de «complètement naturel». Il a déclaré que le scepticisme est une stratégie de survie vitale pour les humains et les animaux. Les gardiens d’animaux ont dit qu’en reniflant l’environnement, Jambolina s’est dirigée vers l’étang et a pris un bain. Ils l’ont décrite comme courageuse et intelligente et n’ont pas été surpris car elle a pu trouver son chemin vers la zone extérieure après un court laps de temps.

Le Dr Hans Schmid a révélé qu’ils prévoyaient d’introduire deux autres ours, qui ont également été sauvés, à Jambolina une fois qu’elle se sera familiarisée avec le terrain naturel. Les deux ours sont sous surveillance et surveillance dans l’établissement.

Ses premiers pas dans le terrain naturel ont été observés par de nombreux visiteurs et le personnel de Four Paws. Le directeur national de l’organisation en Suisse a déclaré que de tels moments lui donnent la chair de poule, car il est incroyablement beau de voir comment l’organisation est capable de donner une nouvelle vie à supporter.

Bien que Four Paws ait un centre de sauvetage en Ukraine, il y a 22 ours, ce qui est le nombre maximum qu’il peut héberger. Ils ont donc contacté la réserve suisse pour obtenir de l’aide.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici