Un habitant de Californie a composé le 911 après qu’un ours brun s’est faufilé dans la cuisine de sa maison et a commencé à dévorer un gâteau au chocolat. La propriétaire effrayée de Simi Valley, qui a choisi de rester anonyme, s’est immédiatement précipitée à l’étage et s’est enfermée avec son fils. Les flics ont aidé le propriétaire en chassant l’animal et les images de la caméra corporelle de tout l’incident sont devenues virales sur Internet.

Tout en s’ouvrant sur l’incident de l’ours, le propriétaire de la maison de Simi Valley a déclaré à KCRA-TV : « Cela ressemblait à quelqu’un en costume d’ours. Je vois que ma cuisine est en quelque sorte détruite. Un gâteau au chocolat que j’avais préparé pour un barbecue ce jour-là a été jeté. La femme a ajouté que l’animal s’était immédiatement attaqué à leur réfrigérateur et avait griffé les armoires à la recherche de nourriture. Apparemment, l’ours brun a également accaparé des avocats et des nectarines avec le gâteau au chocolat.

Les images de la caméra corporelle montrent des flics arrivant à la résidence et criant à l’animal: “Sortez d’ici.” Poteau qui, l’ours s’est enfui à l’extérieur, a escaladé une clôture et y est resté un bref instant. Les flics ne sont pas partis jusqu’à ce que l’animal se soit retiré dans les collines. Selon la page Instagram Now This News, le PD de Simi Valley a révélé dans un communiqué: “La résidente a signalé qu’un ours était dans sa maison et qu’elle et son fils étaient enfermés dans les chambres à l’étage. L’ours est entré dans sa résidence par une porte de cuisine ouverte. L’ours a été effrayé par la présence des agents et a couru vers la porte et dans l’arrière-cour. L’ours a ensuite quitté le jardin et a grimpé à un arbre. Après 10 minutes, l’ours est descendu et s’est retiré dans les collines.

Jetez un oeil à la vidéo ci-dessous:

Les images virales ont amassé plus de 8 000 likes sur l’application de partage de photos. Un barrage d’internautes a éclaté de rire en répondant à l’histoire bizarre. Un utilisateur a plaisanté : “C’était peut-être son anniversaire”, un autre a ajouté : “Si ce gâteau était bon, il reviendra !” Notamment, à un moment donné de la séquence, le chien du propriétaire a été repéré pour être laissé en liberté dans la maison au milieu de la situation effrayante.

Une section d’Internet a condamné le propriétaire pour ne pas avoir mis son chien en sécurité. Un internaute a écrit : « Pourquoi laisseraient-ils le chien ?! Je suis content qu’il ne soit rien arrivé à la pauvre. Mais je suppose que l’ours voulait juste du gâteau. Un autre a dit: “Pourquoi ce chien était-il en liberté alors qu’il y avait un ours dans les environs ??”

Apparemment, l’ours se prélassait dans la cuisine dans un coma alimentaire apparent avant que les agents n’arrivent sur les lieux.

