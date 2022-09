C’était un beau dimanche après-midi à West Hartford, dans le Connecticut, lorsqu’un ours est entré et a organisé la fête d’anniversaire d’un enfant de 2 ans. Heureusement, la brute noire moelleuse voulait juste les cupcakes.

Rappelant l’incident choquant survenu le 4 septembre, Laura Majidian, mère du garçon d’anniversaire Cyrus, a déclaré à la station locale WTNH News qu’elle a remarqué l’ours sortir des bois au milieu des festivités et a rapidement commencé à attraper les enfants par la “brassée” pour les mettre en sécurité.

Regardez la vidéo de la famille ici.

À l’époque, Cyrus et ses amis étaient en train de danser sur de la musique et de courir – vous savez, des manigances classiques pour une fête d’anniversaire.

“Tous les adultes, nous criions après l’ours”, a déclaré Rauf Majidian, le père de Cyrus. Week-end express de HLN. Mais, comme le dit Majidian, “il n’était pas déconcerté”.

Non. L’ours s’est plutôt dirigé sur la pointe des pieds vers la table de pique-nique, où se trouvait un plateau à cupcakes à plusieurs niveaux, puis a commencé à avaler les bonbons – et d’une manière plutôt digne, si vous me demandez. La famille a dit à NBC Connecticut que l’ours trempé dans les bagels et le lox aussi. Rauf Majidian a publié une vidéo de l’incident sur Facebook.

Bien que cette interaction particulière avec un ours semble être un incident isolé pour la famille Majidian, Laura Majidian a déclaré que de telles observations d’ours ne sont pas rares dans son quartier.

“Parfois, nous en avons un tôt le matin, comme le jour des ordures”, a-t-elle déclaré. “Deux nuits après la fête, j’ai vu l’ours quand nous allions nous promener.”

Cette année seulement, en fait, il y a eu plus de 8 000 observations d’ours dans le Connecticut, selon un carte des observations de la faune du Département de l’énergie et de la protection de l’environnement de l’État, ou DEEP.

Et la présence des animaux semble être à la hausse dans l’État, mais pourquoi ? Une partie de l’équation pourrait être le changement climatique, une crise exacerbée par les activités humaines.

En ce qui concerne la chasse alimentaire, DEEP déclare que “les facteurs climatiques, tels que la sécheresse, peuvent entraîner une pénurie de nourriture, obligeant les ours à parcourir de nombreux kilomètres à la recherche de nourriture”. Normalement, la division décrit les ours noirs comme généralement timides, secrets et craintifs envers les humains. Mais si ces animaux trouvent de la nourriture aux alentours, dit “ils peuvent perdre leur peur des humains”.

Maintenant, selon WTNH News, la famille Majidian craint que leur expérience récente ne représente “la nouvelle normalité”. Bien que du bon côté, DEEP dit aussi que les ours noirs sont “rarement agressifs envers les humains, même en présence d’oursons”.

“Un peu effrayée, j’ai un peu paniqué”, a déclaré Laura Majidian, “mais tout le monde était en sécurité.”