Lourdes Leon Rocks Sheer Catsuit & Crucifix à l’événement Mugler à New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Erik Pendzich/Shutterstock

Lourdes Léon, 26 ans, a séduit mardi à l’ouverture de l’exposition Mugler Couturissime à New York, dans l’État de New York. La fille de Madone portait une combinaison sexy noire sans manches transparente qui avait un décolleté bas alors qu’elle posait avec confiance lors de l’événement, qui a eu lieu au Brooklyn Museum. Elle avait ses longs cheveux lâchés et séparés au milieu alors qu’elle associait le look à des talons noirs à lanières.

La belle a également accessoirisé un grand collier crucifix qui allait parfaitement avec la tenue et avait de longs ongles noirs. À un moment donné, elle a secoué une veste en cuir noire qu’elle portait ouverte avec les manches uniquement jusqu’aux coudes et a fait tourner les têtes en faisant une impression durable auprès des spectateurs de l’événement. Sa mode, qui lui permettait de montrer ses tatouages ​​​​au bras et à la poitrine, correspondait à la mode de la créatrice, Thierry Muglerdécédé en janv.

Lourdes a été rejointe par son amie Patia Borja à l’exposition. Patia est surtout connue pour avoir dirigé le compte Instagram, @patiasfantasyworld, et elle portait un look similaire à celui de Lourdes qui comprenait un haut court noir et blanc et des leggings transparents assortis. Elle a complété le look avec des talons clairs à lanières et avait également ses longs cheveux lâchés et séparés au milieu.

Avant que Lourdes ne soit séduite à l’exposition Mugler, elle a fait la une des journaux pour avoir sorti son premier clip vidéo pour la chanson “Lock & Key” en août. Elle l’a sorti sous le nom de scène, Lolahol, et a secoué une tenue provocante qui comprenait des cache-tétons dans la vidéo. Elle portait également une résille et un haut faits de morceaux de corde jetés, affichant son côté créatif pour le projet.

Lorsque Lourdes n’attire pas l’attention sur ses tenues épiques de choix, elle célèbre des étapes importantes de sa vie, comme son anniversaire. La magnifique fille a récemment eu 26 ans le 14 octobre et sa mère s’est assurée de lui donner un cri spécial et doux sur les réseaux sociaux. “Joyeux anniversaire Lourdes Maria !” elle a écrit à côté d’une vidéo Instagram pleine de diverses photos d’elle au fil des ans. « Je suis si fière de la femme, de l’artiste, de l’humaine que vous êtes devenue ! N’oublie jamais qui tu es, petite ÉTOILE…….brillant plus que toutes les étoiles du ciel @lourdesleon.