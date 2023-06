Lourdes Leon porte une minijupe bleue à New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Johns PKI / SplashNews

Lourdes Léon, 26 ans, était un spectacle magnifique à voir lors de sa dernière sortie à New York. La fille de Madone aurait aidé ses fans avec une vente de garage et a montré une tenue estivale et sexy. Il comprenait un débardeur blanc et une minuscule minijupe à motifs bleus et blancs. Elle a également ajouté des bas blancs avec des rayures bleues et rouges sur le dessus et des baskets blanches, rouges et noires.

Les cheveux longs de Lourdes étaient également baissés pour la journée, et elle a complété son look avec une écharpe noire et des lunettes de soleil. Elle portait également un sac à main bleu et blanc sur une épaule et tenait une boisson glacée dans une main alors qu’elle conversait avec un ami à un moment donné. La beauté est apparue aussi heureuse que possible alors qu’elle lançait un sourire aux caméras à proximité.

Avant sa dernière sortie, Lourdes a fait la une des journaux pour avoir parlé de sa sexualité dans une interview avec Le magazine du visage. Elle a admis être « douloureusement hétéro » et n’a aucun intérêt à sortir avec des femmes. « Je n’aime pas les filles. Je suis douloureusement hétéro, c’est terrible », a-t-elle déclaré au point de vente. « J’aimerais que ce ne soit pas le cas, mais malheureusement, ce sont les cartes qui m’ont été distribuées. Je suis maudit, en proie à aimer ces hommes.

Le mannequin confiant, dont le père est Carlos Léon, a également donné des conseils aux autres en ce qui concerne les garçons et les rencontres. « [I] Je dirais certainement, par exemple, évitez les garçons à tout prix si vous voulez vous concentrer sur quelque chose », a-t-elle expliqué. ” [They may] pense que sortir avec quelqu’un d’autre va être la chose qui les aidera à surmonter leur ancien truc, mais en réalité, cela ne fait que prolonger ces sentiments.

Elle a ensuite appelé cette attitude et ces actions « la vraie spirale » et a déclaré : « la meilleure chose que vous puissiez faire est simplement d’être excitée pour vous-même ». Elle a également parlé de son éducation et s’est qualifiée de « bien comportée » lorsqu’elle était enfant. « J’ai l’impression de m’être si bien comporté. Mais je ne sais pas, peut-être que ma mère dirait le contraire », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que j’aurais reçu une fessée si je ne m’étais pas bien comporté. Les manières étaient très importantes pour ma famille qui grandissait.

Plus à propos Lourdes Léon

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de Madonna : tout savoir sur ses 6 enfants de Lourdes à Stella & Estere

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.