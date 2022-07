Lourdes Grobet, photographe des stars masquées de lucha libre, décède à 81 ans

Lourdes Grobet, une photographe mexicaine qui a concentré son appareil photo sur le sport bruyant et de haut vol de la lucha libre, démystifiant l’un des passe-temps nationaux du Mexique avec des images qui ont capturé des lutteurs professionnels sur le ring et à la maison – levant les bras en signe de triomphe, nourrissant un bébé affamé, posant pour un portrait de famille (tout en portant leurs masques de lutte emblématiques) – est décédée le 15 juillet chez elle à Mexico. Elle avait 81 ans.

Son fils Xavier a dit qu’elle avait été malade mais n’a pas donné de cause précise. Sur Twitter, le ministère mexicain de la culture appelée Mme Grobet “l’un des plus grands représentants de l’art photographique au Mexique”, ajoutant que “son travail dépeint la culture urbaine du point de vue des groupes socialement marginalisés”.

Au cours d’une carrière artistique qui a duré plus d’un demi-siècle, Mme Grobet s’est lancée dans des projets de théâtre, de films et de vidéos, examinant les questions de classe sociale et de genre tout en essayant de faire de la place aux femmes dans le monde de l’art traditionnellement dominé par les hommes. Elle a photographié des acteurs autochtones dans une troupe de théâtre mexicaine, réalisé des photos murales d’appareils électroménagers et s’est rendue dans le détroit de Béring, le rideau de glace entre la Russie et les États-Unis, pour prendre des photos et des séquences vidéo pour un projet examinant les notions de frontières politiques et de migration.

Mais elle était surtout connue pour avoir emmené son appareil photo dans des arènes de lutte à travers le Mexique, où elle a montré l’œil d’un anthropologue tout en photographiant des lutteurs connus sous le nom de luchadores et en prenant des photos des foules qui venaient les voir se battre. Ses photos ont capturé des lutteurs quasi mythiques tels que Blue Demon et El Santo – le héros masqué argenté qui est devenu l’un des athlètes les plus aimés du Mexique – et portaient souvent une bouffée de surréalisme, les luchadores portant leurs masques loin du ring. .

Juxtaposant l’ordinaire et le théâtral, Mme Grobet a photographié un démon bleu masqué portant un élégant costume trois pièces, avec des boutons de manchette et une cravate soigneusement nouée. Son portrait de 1980 du duo père-fils de Tinieblas et Tinieblas Jr. les montrait assis à la maison, dans leurs tenues habituelles d’or et d’argent scintillants, et rejoints par leur mascotte recouverte de fourrure Alushe, qui ressemblait à un Ewok de Star Wars.

Mme Grobet s’est particulièrement intéressée à la vie domestique des lutteurs, photographiant un luchador torse nu dans son somptueux salon à côté d’une sculpture grandeur nature d’un chien de chasse. D’autres images montraient des lutteuses se maquillant avant un match ou s’occupant de leurs enfants par la suite, avec une combattante masquée nourrissant son bébé au biberon. La photo faisait partie d’une série intitulée “La Doble Lucha” (“La double lutte”).

« Alors que leurs costumes sont le reflet de leur caractère, c’est leur travail de faire partie d’un spectacle. Et hors de l’arène, ils sont comme nous », a déclaré Mme Grobet au journal britannique Independent.

Élevée dans une famille de « fanatiques de sport et adorateurs du corps », Mme Grobet s’intéressait à la lucha libre depuis son enfance. Mais son père lui a interdit d’assister à des matchs de lutte – “Il ne pensait pas que c’était le genre de chose que les femmes devraient voir”, a-t-elle déclaré à la journaliste Angélica Abelleyra – et n’a commencé à suivre de près le sport que dans les années 1980.

“Ici, j’ai vu ce que je pensais être la vraie culture mexicaine”, se souvient-elle dans une interview l’année dernière avec AWARE, une association parisienne à but non lucratif qui promeut les artistes féminines. « À ce stade de mes photographies, je ne voulais pas dépeindre une vision fastidieuse et exagérée du Mexique. Mais là, sur le ring de catch, j’ai trouvé le vrai Mexique. Les organisateurs des combats m’ont d’abord agacé, car ils n’avaient jamais eu de femme photographe faisant ce que je faisais. Mais je leur ai dit à quel point je voulais et j’avais besoin d’être là-bas, et finalement ils ont compris et m’ont donné un permis spécial.

Mme Grobet a ensuite publié plus de 11 000 photos de lutte, dont beaucoup sont apparues dans son livre «Lucha Libre: Masked Superstars of Mexican Wrestling» (2005), qui a contribué à faire connaître le sport à un public plus large aux États-Unis. Les dirigeants de Paramount auraient acheté des dizaines d’exemplaires alors qu’ils se préparaient à faire le film de lutte “Nacho Libre” (2006) avec Jack Black.

Le film était une comédie, bien que Mme Grobet ait insisté sur le fait que le sport était assez sérieux. Elle l’a situé dans ce qu’elle a décrit comme une longue tradition de port de masque au Mexique, qui s’étendait à l’époque préhispanique et comprenait une ancienne tête de pierre trouvée dans la Grande Pyramide de Cholula. Quiconque pensait que la lucha libre était un camp, a-t-elle dit, se livrait à «un préjugé de classe sociale».

María de Lourdes Grobet Argüelles est née à Mexico le 25 juillet 1940. Son père, Ernesto, était un cycliste d’origine suisse qui a participé aux Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles, terminant neuvième du contre-la-montre sur piste masculin. Il dirigeait une entreprise de plomberie et sa mère, María Luisa, était femme au foyer.

Alors que ses parents l’encourageaient à faire du sport, Mme Grobet a troqué la gymnastique pour la danse, qu’elle a décrite comme son « initiation à l’art ». Après avoir été alitée avec une hépatite et empêchée d’entrer dans le studio de danse à l’adolescence, elle a commencé à suivre des cours de peinture officiels, étudiant finalement avec Mathias Goeritz et la photographe surréaliste Kati Horna à l’Universidad Iberoamericana de Mexico. Elle a également été encadrée par l’artiste Gilberto Aceves Navarro, pour qui elle a travaillé comme assistante.

Mme Grobet a en grande partie cessé de peindre après son voyage à Paris en 1968, lorsqu’elle “a senti quelque chose brûler en moi”, comme elle l’a dit, et a décidé de visiter de nouvelles galeries au lieu d’anciens musées. Elle y découvre l’art cinétique, qui bouge ou change de forme. Elle a été inspirée pour créer sa première «action» artistique, une exposition de lumières et de projections psychédéliques pour un concert du pianiste de jazz Juan José Catalayud qui a changé avec sa musique.

À son retour au Mexique, elle a brûlé tous ses vieux dessins et peintures.

“J’ai agi par impulsion”, a-t-elle expliqué, “et je me suis sentie libérée par la suite.”

Mme Grobet a ensuite monté des expositions interactives telles que “Serendípiti” (“Serendipity”), dans lequel le public parcourait un labyrinthe rempli de lumières et de faux planchers. Pour la performance « Hora y Media » (« Une heure et demie ») de 1975, elle et l’artiste Marcos Kurtycz ont transformé une galerie en un laboratoire photo de fortune. Kurtycz a pris des photos de Mme Grobet brisant une feuille de papier métallique tendue sur un cadre en bois.

“Les photos agrandies ont été imprimées sur du papier sans fixatif”, selon le Hammer Museum de Los Angeles, qui a ensuite affiché des images de l’œuvre, “de sorte que les images affichées ont disparu lorsque les lumières de la galerie se sont allumées, suggérant la nature complexe et provisoire de la visibilité que les questions féminines, l’art des femmes, et même les femmes elles-mêmes, en tant que personnes de chair et de sang plutôt que déesses, avaient commencé à avoir à cette époque dans la sphère publique.

Influencée par le mouvement artistique radical Fluxus, Mme Grobet a cherché de nouvelles façons d’élargir le domaine de la photographie. Alors qu’elle étudiait dans des écoles d’art britanniques grâce à une bourse à la fin des années 1970, elle a pris des photos du paysage local, mais seulement après avoir peint des rochers et d’autres éléments naturels avec de la peinture domestique.

“Son professeur l’a laissée tomber et ses voisins du Derbyshire ont appelé la police”, selon le Brooklyn Museum, qui a acquis certaines des photos. Sans se laisser décourager, Mme Grobet est retournée au Mexique et a pris des photos du désert du Michoacán et d’Oaxaca, photographiant des arbres et des cactus qu’elle a peints en bleu, chartreuse, rouge et jaune.

Mme Grobet a eu sa première exposition personnelle à New York en 2005, à la Bruce Silverstein Gallery. Son travail fait partie des collections du Musée d’Art Moderne de San Francisco, du Musée du Quai Branly à Paris et de la Fundación Cultural Televisa et du Centro de la Imagen à Mexico, entre autres institutions.

Les survivants comprennent quatre enfants de son mariage avec Xavier Pérez Barba – Alejandra, Xavier, Ximena et Juan Cristóbal – ainsi qu’une sœur, un frère et six petits-enfants.

Comme elle l’a dit, son mariage s’est terminé par un divorce en partie parce qu’elle a décidé de faire du parachutisme, réalisant un rêve d’enfance malgré les objections de son mari. “J’ai sauté en parachute”, a-t-elle dit à Abelleyra, “et cela a conduit à un conflit familial. Mais cela m’a permis de comprendre le temps, l’espace et le silence. Les quatre ou cinq minutes pendant lesquelles vous êtes suspendu dans les airs semblent une éternité ; on se sent libéré, affranchi du temps et dans un silence complet.