L’ouragan Roslyn touche terre au Mexique et provoque une onde de tempête “mortelle”

L’ouragan Roslyn a touché terre dimanche matin sur la côte ouest du Mexique, entraînant une onde de tempête “mortelle”, des vents destructeurs et des inondations, ont annoncé des responsables.

Au-dessus du Pacifique, la tempête s’était renforcée pour devenir une tempête de catégorie 4, et le National Hurricane Center a déclaré tôt dimanche que Roslyn restait “extrêmement dangereuse”.

La tempête avait des vents maximums soutenus de 120 mph et devrait apporter “une onde de tempête potentiellement mortelle et des pluies torrentielles dans certaines parties du centre-ouest du Mexique aujourd’hui”, a déclaré le centre des ouragans.

Les prévisionnistes avaient déclaré que Roslyn passerait probablement près de Cabo Corrientes et de la région de Puerto Vallarta pendant la nuit, mais ont averti que ces zones connaîtraient toujours des vents violents, de fortes pluies et des vagues agitées.

Un avertissement d’ouragan était en vigueur pour Las Islas Marias et Playa Perula à Escuinapa. Une veille d’ouragan était en vigueur pour la zone située au nord d’Escuinapa jusqu’à Mazatlan, a indiqué le centre.

La tempête s’est abattue sur le rivage de l’État de Nayarit vers 5 h 20, heure locale, dimanche matin.

Le gouvernement de l’État de Nayarit a déclaré que l’ouragan devait toucher terre autour du village de pêcheurs de San Blas, à environ 90 miles de Puerto Vallarta.

Les vents de force ouragan s’étendaient à 30 milles du centre de Roslyn, tandis que les vents de force tempête tropicale s’étendaient jusqu’à 80 milles, a indiqué le centre américain des ouragans.

La Commission nationale de l’eau a déclaré que les pluies de Roslyn pourraient provoquer des glissements de terrain et des inondations, et le centre américain des ouragans a mis en garde contre une onde de tempête dangereuse le long de la côte, ainsi que 4 à 6 pouces de pluie.

