L’ouragan Roslyn touche terre au Mexique et évite les centres de villégiature

MEXICO –

L’ouragan Roslyn s’est abattu sur une partie peu peuplée de la côte Pacifique du Mexique entre les stations balnéaires de Puerto Vallarta et de Mazatlan, et s’est rapidement déplacé vers l’intérieur des terres.

Dimanche matin, Roslyn restait un ouragan majeur avec des vents de 120 mph, en légère baisse par rapport à son pic de 130 mph.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Roslyn se trouvait à environ 90 km au nord-ouest de Tepic, la capitale intérieure de l’État de Nayarit.

On s’attend à ce que l’ouragan perde de sa force à mesure qu’il se déplace plus à l’intérieur des terres. Bien qu’il ait raté un coup direct, Roslyn a apporté de fortes pluies et de hautes vagues à Puerto Vallarta.