L’ouragan Roslyn se renforce et se dirige vers le Mexique

Formant au large de la côte ouest du Mexique, l’ouragan Roslyn s’est transformé en une tempête majeure de catégorie 4 et devrait toucher terre ce week-end, selon les prévisions.

Roslyn a subi des vents de 130 mph samedi en fin de matinée, selon le National Hurricane Center.

“Un renforcement supplémentaire est prévu aujourd’hui”, a ajouté le centre des ouragans. “Bien qu’un certain affaiblissement soit possible à partir de ce soir, on s’attend à ce que Roslyn soit toujours proche ou à la force d’un ouragan majeur lorsqu’il touchera terre dimanche.”

La vitesse du vent soutenu de Roslyn a augmenté de 60 mph sur une période de 24 heures du vendredi au samedi matin, signifiant une intensification rapide. Une tempête subit une intensification rapide lorsque ses vents maximums soutenus augmentent d’au moins 35 mph en 24 heures ou moins.

L’ouragan majeur est situé à environ 150 miles à l’ouest-sud-ouest de Manzanillo, au Mexique. Roslyn continue de se diriger vers le nord-nord-ouest à 8 mph, parallèlement à la côte sud-ouest du Mexique. La tempête devrait ensuite se tourner vers la côte plus tard dans la nuit avant “de toucher terre le long de la côte de l’État mexicain de Nayarit dimanche matin”, a déclaré le centre des ouragans.

Des vents de tempête tropicale devraient arriver sur le littoral cet après-midi et des conditions d’ouragan sont attendues d’ici ce soir.

Las Islas Marias – un archipel à environ 60 milles au large de la côte continentale – est sous le coup d’un avertissement d’ouragan depuis samedi matin, tout comme certaines parties de la côte continentale du centre-ouest de Playa Perula à El Roblito.

Un avertissement d’ouragan est souvent émis 36 heures avant les vents de force tempête tropicale, et toute préparation effectuée avant l’arrivée de la tempête doit être menée à son terme.

Roslyn apportera des ondes de tempête dangereuses et des pluies torrentielles sur les zones côtières du sud-ouest et du centre-ouest du Mexique au cours des prochaines 48 heures.

Voici les dernières projections pluviométriques selon le centre des ouragans :

Michoacán et la côte inférieure de Colima : 1 à 3 pouces

Jalisco : 4 à 8 pouces avec des quantités maximales de 10 pouces le long de la côte nord

Côte supérieure de Colima, ouest de Nayarit, y compris Islas Marias et sud-est de Sinaloa : 4 à 6 pouces avec des quantités maximales de 8 pouces

Du sud de Durango à l’ouest de Zacatecas : 1 à 3 pouces avec des quantités maximales de 5 pouces

“Ces précipitations pourraient entraîner des crues soudaines et des glissements de terrain dans les zones de terrain accidenté”, a déclaré le centre des ouragans.

Une onde de tempête dangereuse entraînera également d’importantes inondations côtières à proximité et à l’est de l’endroit où le centre de Roslyn touche terre dimanche, a ajouté le centre des ouragans.

“Un affaiblissement rapide est attendu après l’atterrissage alors que Roslyn se déplace à travers les montagnes de la Sierra Madre Occidentals”, a déclaré le centre des ouragans. La piste de prévision officielle montre que le système devient un bas résiduel d’ici lundi.

La tempête suit la même trajectoire que l’ouragan Orlene, qui a touché terre le 3 octobre juste au nord de la frontière Nayarit-Sinaloa en tant que tempête de catégorie 1 avant de se dissiper plus à l’intérieur des terres. Orlene s’était transformée en tempête de catégorie 4 au-dessus des eaux libres la veille.