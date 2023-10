La station balnéaire d’Acapulco, au Mexique, normalement animée, ressemble à une scène de film catastrophe : des palmiers dépouillés de leurs feuilles ; les fenêtres des hôtels et des maisons brisées ; des panneaux métalliques tordus éparpillés dans les rues. Toutes les épaves ont été détruites après que l’ouragan de catégorie 5 Otis a frappé la région mercredi peu après minuit, heure locale.

À la fin, 27 personnes ont perdu la vie.

L’ouragan a surpris tout le monde, y compris les prévisionnistes. La question persistante du pourquoi demeure.

Otis a commencé comme une dépression tropicale (comme tous les ouragans) dimanche après-midi avant de se transformer en tempête tropicale quelques heures plus tard.

Le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis, leader mondial en matière de prévision des tempêtes tropicales, a été le surveillant de près .

Lundi soir, il prévoyait des conditions de tempête tropicale et des conditions “possibles” d’ouragan commençant mardi soir.

REGARDER | Voir les conséquences d’Otis à Acapulco : Découvrez les conséquences de l’ouragan Otis à Acapulco Vidéo en vedetteUn puissant ouragan a laissé les bâtiments de la station balnéaire d’Acapulco, au Mexique, en ruine.

Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

Au lieu de cela, Otis est passé de vents de 100 km/h à 268 km/h en 24 heures de mardi à mercredi. Mercredi soir, le NHC avait qualifié la situation de « scénario cauchemardesque ».

Ce type de renforcement est appelé « intensification rapide ». Bien que ces types d’ouragans soient de plus en plus courants, c’est la magnitude d’Otis qui a été la plus choquante.

Imaginez que vous commencez votre journée en vous attendant à une forte brise et à un peu de pluie, et que pendant la nuit, vous obtenez des vents catastrophiques de 265 km/h. Acapulco n’a jamais connu une tempête de ce genre – jamais même un ouragan de catégorie 2. [2/2] pic.twitter.com/AiYAkzljY3 —@BMcNoldy

Pour mettre les choses en perspective, le NHC définit l’intensification rapide comme des vents de tempête qui augmentent de 55 km/h sur une période de 24 heures. Otis a plus que doublé ce chiffre.

“Nous nous attendions à ce qu’il s’agisse peut-être d’une forte tempête tropicale ou d’un ouragan. Certains modèles étaient en train d’y arriver, mais… même lorsque cela a commencé à s’intensifier autant, je pensais en quelque sorte que cela atteindrait peut-être son apogée. en catégorie 3”, a déclaré Andy Hazelton, chercheur adjoint à l’Institut coopératif d’études marines et atmosphériques de l’Université de Miami, spécialisé dans les ouragans.

“Mais cela a continué jusqu’à l’atterrissage, ce qui est en quelque sorte le pire des cas, surtout lorsque vous êtes dans une zone aussi peuplée.”

‘Très surprenant’

Les prévisionnistes météorologiques ne s’appuient pas sur un seul modèle, mais en examinent plusieurs différents. Le problème avec l’ouragan Otis était qu’aucun modèle n’avait prédit une intensification aussi rapide, surtout à ce degré.

La question est donc : pourquoi pas ?

“C’est la question que nous essayons toujours de résoudre”, a déclaré Hazelton. “Et nous allons probablement essayer de démêler pendant un moment un petit moment en termes de recherche.

“Les modèles se sont beaucoup améliorés au cours des dix ou vingt dernières années, si vous regardez les statistiques… certainement au cours des dix dernières années, même parfois avec une identification rapide. Donc, avoir un échec comme celui-ci est très surprenant.”

L’eau chaude des océans sert de carburant aux tempêtes tropicales. Et même s’il y avait de l’eau chaude et profonde, a déclaré Hazelton, les modèles en tiennent compte.

Mise à jour pour tenir compte de l’intensification explosive d’Otis, passant d’une tempête tropicale à un ouragan de catégorie 5 en moins de 24 heures : pic.twitter.com/Bvurpo9LFl —@burgwx

Il a également noté que les petites tempêtes peuvent rendre la prévision plus difficile – ce qui était le cas initialement d’Otis – et qu’il y avait une configuration de vent qui contribuait au renforcement, ce qui aurait également pu contribuer à l’inexactitude des prévisions. Mais une fois de plus, les modèles du passé ont également pu en tenir compte et prévoir avec précision.

L’un des principaux facteurs pourrait avoir été la prévision initiale. Hazelton dit que les prévisionnistes examinent l’atmosphère, puis les modèles établissent les équations qui prévoient un jour à une semaine à l’avance.

“Une partie de l’obtention de bons modèles consiste à obtenir de bonnes équations, mais vous devez également avoir un bon état initial de l’atmosphère. Donc, vous savez, on dit “déchets à l’intérieur, déchets à l’extérieur” – si votre état initial est vraiment mauvais, et ne capture pas avec précision à quoi ressemblait la tempête au départ, alors, même avec une bonne physique, une bonne carte et un bon modèle, vous obtiendrez cela [incorrect] prévision.”

Climat et/ou El Niño

Même si les océans de la Terre sont les plus chauds de l’histoire, il n’est pas tout à fait clair si l’empreinte du changement climatique se trouve sur l’ouragan Otis.

“Il est toujours difficile d’associer des événements spécifiques au changement climatique”, a déclaré Hazelton. “Il existe des études qui tentent de le faire. Je suis sûr que cela sera fait pour celle-ci.”

Il y a eu études récentes sur l’intensification rapideavec davantage d’accent sur l’océan Atlantique, mais il est plus difficile de déterminer la contribution d’origine humaine lorsqu’il s’agit d’ouragans.

Une photo combinée montre la route de la plage et les bâtiments avant et après les dommages causés par Otis à Acapulco, du 4 octobre au jeudi. (Maxar Technologies/Reuters)

“Il est plus difficile de déterminer un changement de signal induit par les gaz à effet de serre dans l’activité des ouragans que quelque chose comme la température moyenne mondiale ou l’élévation du niveau de la mer”, a déclaré Tom Knutson, scientifique principal au Laboratoire de dynamique des fluides géophysiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration. je n’ai pas de dossiers [as long]”.

Une étude récente a révélé qu’il y a eu une « augmentation significative » événements d’intensification rapide se produisant à 400 kilomètres des côtes, triplant entre 1980 et 2020, et qui pourrait se poursuivre à mesure que notre planète se réchauffe.

Et Otis n’est pas la première tempête que nous voyons subir une intensification rapide au cours de la saison des ouragans. En août, l’ouragan Idalia est passé d’une tempête de catégorie 1 à une tempête de catégorie 4 en 24 heures.

Un autre facteur qui pourrait avoir contribué à l’ouragan Otis est El Niño – le phénomène naturel de réchauffement de la surface de l’océan – qui se produit actuellement dans l’océan Pacifique.

“El Niño a probablement joué un certain rôle dans la mesure où il tend à rendre le Pacifique oriental plus chaud, et plus favorable si le mouvement ascendant y est plus important”, a déclaré Hazelton.

Les scientifiques ont peut-être été pris au dépourvu par Otis, mais il y aura certainement des études à suivre.

“Chaque fois que les prévisions ne sont pas aussi bonnes, cela nous fait réfléchir, car, par exemple, qu’est-ce qui nous manque dans les modèles ?” » dit Knutson.

“D’un point de vue scientifique, cela nous donne l’occasion d’apprendre et de faire mieux. Mais cela nous rappelle certainement jusqu’où nous devons aller.”