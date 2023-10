basculer la légende Félix Márquez/AP

ACAPULCO, Mexique — D’autres ressources arrivent sur la côte Pacifique du Mexique, et le bilan des victimes de l’ouragan Otis s’alourdit à mesure que les chercheurs récupèrent davantage de corps dans le port d’Acapulco et sous les arbres tombés et autres débris de tempête.

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré samedi que ses opposants essayaient de gonfler le bilan pour lui nuire politiquement, mais rares sont ceux qui s’attendent à ce que le dernier bilan de 39 morts soit là où il s’arrête. Des centaines de familles attendent toujours des nouvelles de leurs proches.

Otis a débarqué tôt mercredi avec des vents dévastateurs de 165 mph après s’être renforcés si rapidement que les gens ont eu peu de temps pour se préparer.

Kristian Vera se tenait samedi sur une plage d’Acapulco, regardant des dizaines de bateaux coulés, dont trois des siens, tous marqués par des bouées flottantes ou sortant simplement de l’eau.

Bien qu’elle ait perdu son gagne-pain lors du passage brutal d’Otis à travers la côte Pacifique du Mexique, la pêcheuse de 44 ans s’est sentie chanceuse. Plus tôt dans la journée, elle a observé un corps retiré de l’eau et a vu des familles aller et venir à la recherche de leurs proches.

Les autorités mexicaines ont porté samedi le bilan officiel d’Otis à 39 morts et 10 disparus. Mais Vera et d’autres ont suggéré que ce nombre allait probablement augmenter, en partie à cause du nombre de personnes qui ont embarqué sur des bateaux pendant ce qui avait commencé comme une tempête tropicale et qui, en seulement 12 heures, se sont transformées en un ouragan catastrophique de catégorie 5.

Vera nageait à tour de rôle avec quatre autres personnes avec des bidons de gaz vides pour flotter et tenter de sortir leurs bateaux coulés du port peu profond.

Appuyée contre un petit bateau de pêche en bois comme le sien, renversé sur le côté sur une plage jonchée de détritus et d’arbres tombés, elle a expliqué que certaines des personnes décédées étaient soit des pêcheurs qui s’occupaient de leurs bateaux, soit des capitaines de yachts informés par leurs propriétaires. qu’ils devaient s’assurer que leurs bateaux allaient bien alors qu’Otis était encore une tempête tropicale.

“Cette nuit-là, j’étais tellement inquiète parce que je vis de ça, c’est comme ça que je nourris mes enfants”, a déclaré Vera. “Mais quand j’ai commencé à sentir la force du vent, j’ai dit : ‘Demain, je n’aurai pas de bateau, mais si Dieu le veut, Acapulco verra un autre jour.'”

Plus tôt samedi, la secrétaire à la Sécurité, Rosa Icela Rodríguez, a déclaré dans un message vidéo enregistré avec López Obrador et posté sur la plateforme X que la cause probable du décès du 39e homme était “une suffocation par submersion”. Elle a indiqué que les victimes n’avaient pas encore été identifiées et que l’enquête se poursuivait.



Le nouveau bilan des morts représente une augmentation de 12 par rapport au décompte initial de 27 annoncé jeudi. Mais le bilan humain de la tempête devenait un sujet de discorde. Rodríguez a également déclaré que le nombre de disparus s’élevait à 10.

À Acapulco, des fonctionnaires et des bénévoles ont déblayé les rues, les lignes de stations-service ont fait le tour du pâté de maisons pour obtenir du carburant, et certaines familles chanceuses ont trouvé de la nourriture de première nécessité alors qu’une opération de secours plus organisée prenait forme quatre jours après le passage de la tempête.

Des militaires et des volontaires travaillaient le long de la principale zone touristique d’Acapulco. Ils ont tranché des palmiers tombés et des panneaux métalliques. Les signaux des téléphones portables ont été partiellement récupérés à proximité de certains des hôtels les plus luxueux, et les autorités ont installé une borne de recharge permettant aux gens de recharger leur téléphone.

Mais à la périphérie de la ville, les quartiers restaient dans un chaos total. La présence gouvernementale constatée dans le centre touristique n’était pas visible dans les autres zones. Sans signal, sans eau et sans nourriture, les gens, jeunes et vieux, marchaient péniblement dans la boue jusqu’aux pieds et dans les rues inondées pour se rendre dans de grands entrepôts que quelqu’un avait trouvés pleins de nourriture. Ils ont emporté des sacs de nourriture et de liquides.

L’aide a mis du temps à arriver. Les destructions causées par la tempête ont isolé la ville de près d’un million d’habitants pour le premier jour, et comme elle s’est intensifiée si rapidement mardi, peu ou rien n’avait été prévu à l’avance.

Les autorités avaient la lourde tâche de rechercher les morts et les disparus.

Un officier militaire, qui n’a pas voulu donner son nom parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que les chercheurs de sa région avaient trouvé au moins six corps et que sa propre unité en avait trouvé un. Il était difficile de retrouver les corps car ils étaient souvent couverts d’arbres et d’autres débris, a-t-il expliqué.

La plupart des familles cherchaient anxieusement de l’eau, certaines affirmant qu’elles rationnaient leurs réserves. Le système d’eau municipal était hors service parce que ses pompes n’étaient pas alimentées.

Les responsables ont déclaré que la présence militaire s’élèverait à 15 000 personnes dans la région, et López Obrador a appelé les forces armées à établir des points de contrôle dans la ville pour éviter les vols.

Le président a déclaré que la compagnie nationale d’électricité lui a dit que le service avait été rétabli pour 55 % des clients dans la zone touchée, mais que plus de 200 000 foyers et entreprises restaient sans électricité.

L’agence fédérale de protection civile a dénombré 220 000 maisons endommagées par la tempête, a-t-il…