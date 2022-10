L’ouragan Orlene rugit vers la côte pacifique du Mexique

Après être devenu un ouragan samedi, Orlene a rapidement augmenté sa puissance, culminant en ouragan de catégorie 4 avec des vents maximums soutenus de 130 mph (215 km/h) tôt dimanche, selon le US National Hurricane Center. Mais les vents sont revenus à 105 mph (165 km/h) tard dimanche soir.

MEXICO CITY – L’ouragan Orlene a rugi vers la côte pacifique du Mexique entre les villes touristiques de Mazatlan et San Blas lundi, les autorités y suspendant les cours et installant des abris.

La tempête s’est déplacée au-dessus ou à proximité des Islas Marias, une ancienne colonie pénitentiaire en cours de développement comme attraction touristique. L’île est peu peuplée d’employés du gouvernement et les bâtiments y sont en brique ou en béton.

Orlene devait atteindre la côte pacifique du Mexique le long d’une partie continentale peu peuplée et parsemée de lagons au sud de Mazatlan lundi soir.

Vers la fin de la nuit de dimanche, Orlene était centrée à environ 85 miles (140 kilomètres) au nord-ouest de Cabo Corrientes – un point de terre qui s’avance dans le Pacifique juste au sud de Puerto Vallarta – et se dirigeait vers le nord à 8 mph (13 km/h) tôt dimanche.

Le gouvernement de l’État de Jalisco, où se trouve Puerto Vallarta, a suspendu les cours lundi dans les villes et villages le long de la côte.

Le centre a déclaré que la tempête commencerait probablement à s’affaiblir à mesure qu’elle se rapprocherait de la terre. Mais on prévoyait toujours qu’il frapperait comme un ouragan.

Cela pourrait entraîner des précipitations induisant des inondations allant jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) à certains endroits, ainsi que des inondations côtières et des vagues dangereuses.

Les ports de Manzanillo et de Puerto Vallarta ont été fermés aux navires et la marine mexicaine a annoncé que les ports de Mazatlan, San Blas et Nuevo Vallarta étaient fermés aux petites embarcations.