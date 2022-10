L’ouragan Orlene frappe la côte Pacifique du Mexique

MAZATLAN, Mexique –

L’ouragan Orlene s’est abattu lundi sur la côte pacifique du Mexique près de la ville touristique de Mazatlan.

Des câbles électriques se sont balancés et ont envoyé des pluies d’étincelles dans la ville d’El Rosario, à environ 65 kilomètres au sud de Mazatlan, près de l’endroit où l’ouragan a frappé.

Orlene a perdu un peu de force après avoir rugi sur les Islas Maria, une ancienne colonie pénitentiaire en cours de développement pour attirer les touristes. L’île principale est peu peuplée, principalement par des employés du gouvernement, et la plupart des bâtiments y sont en brique ou en béton.

Les vents de l’ouragan sont revenus à 85 mph mph (140 km/h) lorsqu’il a touché terre à environ 45 miles (75 kilomètres) au sud-est de Mazatlan lundi matin, selon le US National Hurricane Center.

Les autorités n’ont signalé aucun dommage dans l’immédiat, mais le long de la côte, elles ont suspendu les cours, fermé les ports maritimes et installé des abris.

Un avertissement d’ouragan était en vigueur de San Blas à Mazatlan.

Le gouvernement de l’État de Jalisco, où se trouve Puerto Vallarta, a suspendu les cours lundi dans les villes et villages le long de la côte.

À Sinaloa, où se trouve Mazatlan, des abris d’urgence ont été ouverts.

Orlene pourrait apporter des précipitations induisant des inondations allant jusqu’à 10 pouces (25 centimètres) à certains endroits, ainsi que des inondations côtières et des vagues dangereuses.

Les ports de Manzanillo et de Puerto Vallarta ont été fermés aux navires et la marine mexicaine a annoncé que les ports de Mazatlan, San Blas et Nuevo Vallarta étaient fermés aux petites embarcations.

La Commission nationale de l’eau du Mexique a déclaré qu’Orlene pourrait provoquer “des coulées de boue, une élévation du niveau des rivières et des ruisseaux et des inondations dans les zones basses”.

Le centre des ouragans a déclaré que les vents de force ouragan s’étendaient à environ 15 miles (30 kilomètres) du centre et les vents de force tempête tropicale jusqu’à 70 miles (110 kilomètres).

La tempête a culminé tôt dimanche à une force de catégorie 4 avec des vents maximums soutenus de 130 mph (215 km / h).