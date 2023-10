CABO SAN LUCAS, Mexique (AP) — Les résidents des stations balnéaires mexicaines de Los Cabos se sont précipités pour se préparer alors que l’ouragan Norma se dirigeait vers la pointe sud de la péninsule mexicaine de Basse-Californie pour toucher terre samedi, tandis que dans l’Atlantique, Tammy se transformait en ouragan et menaçait de battre les îles des Petites Antilles.

Les entreprises de Cabo San Lucas ont cloué des feuilles de contreplaqué sur leurs fenêtres et le personnel gouvernemental a accroché des banderoles avertissant les gens de ne pas essayer de traverser les ravins et les lits des cours d’eau, après que l’ouragan Norma ait repris de la force et soit redevenu une tempête majeure vendredi.

Le gouverneur de Baja California Sur, Victor Manuel Castro, a exhorté les gens à rester chez eux.

« Personne ne devrait quitter sa maison après six ou sept heures du soir », a déclaré Castro. « Personne ne devrait sortir. »

Dans l’Atlantique, le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que l’ouragan Tammy avait des vents de 80 mph (130 km/h) et que des avertissements d’ouragan ont été émis pour les îles de Guadeloupe, Antigua, Barbuda, Montserrat et Saint-Kitts-et-Nevis.

Le centre a déclaré que Norma souffrait de vents maximums soutenus de 120 mph (195 km/h) et était centrée à environ 145 miles (235 kilomètres) au sud de Cabo San Lucas. La tempête de catégorie 3 se déplaçait vers le nord-nord-ouest à une vitesse de 15 km/h et le centre a déclaré que ses bandes de pluie extérieures atteignaient déjà la péninsule de Baja.

Les hôtels de Los Cabos, qui sont en grande partie fréquentés par des touristes étrangers, sont restés remplis aux trois quarts environ et il n’y a eu aucun mouvement majeur de départ de la part des visiteurs, a déclaré la secrétaire d’État au tourisme de Basse-Californie du Sud, Maribel Collins.

Avec la pluie qui tombait déjà à Los Cabos, certains vols aller-retour ont été annulés vendredi, il n’y avait de toute façon aucune issue. Les aéroports seront fermés samedi, selon le bureau local de la protection civile.

L’association hôtelière locale a estimé qu’il y avait encore environ 40 000 touristes à Cabo San Lucas et à San Jose del Cabo vendredi.

Un couple de San Diego a marché vendredi dans les rues en grande partie désertes de Cabo San Lucas. Leur tournoi de pêche sportive ayant été reporté à la semaine prochaine, ils n’avaient d’autre choix que de rester. Le port local a été fermé à la navigation par mesure de précaution.

Dans la marina de Cabo San Lucas, José Ceseña sortait de l’eau le bateau qu’il utilise habituellement pour transporter les touristes en tournée. Avec la fermeture du port et l’arrivée d’un ouragan, il a déclaré que cela ne valait pas la peine de risquer son embarcation.

Homero Blanco, le commandant de la Garde nationale de l’État, a déclaré que les plages de la station balnéaire avaient reçu l’ordre de fermer et que des troupes de la Garde avaient été envoyées pour évacuer les gens du bord de mer.

« Ce matin, il y avait quelques personnes sur la plage lorsque nous l’avons nettoyée », a déclaré Blanco. « Nous les avons invités à partir. »

Le gouvernement fédéral a envoyé 500 marines dans la station pour aider à la préparation à la tempête, et les responsables municipaux ont déclaré que jusqu’à 39 abris d’urgence pourraient être ouverts si nécessaire.

Un avertissement d’ouragan a été émis pour la pointe sud de la péninsule de Basse-Californie, et la trajectoire prévue amènerait une Norma affaiblie vers le continent de la côte ouest du Pacifique du Mexique sous la forme d’une tempête tropicale.

On s’attendait à ce que Norma s’affaiblisse quelque peu à l’approche de la terre, mais pas autant que prévu initialement.

Dans l’Atlantique, l’ouragan Tammy se trouvait à environ 85 kilomètres à l’est de la Martinique et à 220 kilomètres au sud-est de l’île caribéenne de Guadeloupe et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse de 15 km/h.

On s’attendait à ce que Tammy reste à la force d’un ouragan et même se renforce légèrement alors qu’il se dirigeait vers les Petites Antilles jusqu’à samedi en passant par la Guadeloupe, Antigua-et-Barbuda. La Martinique et la Guadeloupe sont des départements français d’outre-mer.

Le centre des ouragans a déclaré dans un rapport que « de fortes pluies et des inondations (sont) probables sur une grande partie des Petites Antilles ».

Des avertissements d’ouragan ont été émis pour les îles de Guadeloupe, Antigua, Barbuda, Montserrat et Saint-Kitts, Nevis, Anguilla, Saint-Martin, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Ignacio Martínez, Associated Press