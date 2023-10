MEXICO CITY (AP) — L’ouragan Norma s’est transformé en tempête majeure jeudi alors qu’il s’est dirigé vers la côte Pacifique du Mexique sur une trajectoire qui devrait l’amener près de Los Cabos, à la pointe sud de la péninsule de Basse-Californie.

Le National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que Norma souffrait de vents maximums soutenus de 130 mph (215 km/h) et était située à environ 410 miles (655 kilomètres) au sud-sud-est de Cabo San Lucas. La tempête de catégorie 4 se déplaçait vers le nord à 7 mph (11 km/h).

On s’attendait à ce que Norma commence à s’affaiblir vendredi et pendant le week-end à l’approche de la terre. On ne sait toujours pas s’il touchera terre à Los Cabos, composé des stations balnéaires jumelles de San Jose del Cabo et Cabo San Lucas, ou s’il s’éloignera plus tôt et frappera l’État mexicain de Sinaloa, à l’est.

Le sud de la péninsule de Basse-Californie était sous surveillance d’ouragan.

Le spécialiste des ouragans John Cangialosi du National Hurricane Center des États-Unis a déclaré que les prévisions de Norma étaient difficiles. La tempête devait continuer à se déplacer vers le nord jusqu’à samedi, mais ralentirait ensuite jusqu’à ramper « et devrait juste traîner près de la partie sud de la péninsule de Basse-Californie ».

Les inquiétudes, surtout si le phénomène ralentissait plutôt que de passer rapidement, étaient des vents importants et de fortes pluies, a-t-il expliqué.

Dans l’Atlantique, la tempête tropicale Tammy se trouvait à 425 milles (680 kilomètres) à l’est-sud-est de l’île caribéenne de Guadeloupe et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 15 mph (24 km/h). Tammy avait des vents maximums soutenus de 60 mph (95 km/h). Une veille d’ouragan était en vigueur pour la Guadeloupe, un département français d’outre-mer.

Tammy devait se renforcer progressivement à mesure qu’il se dirigeait vers les îles sous le vent ce week-end et pourrait atteindre la force d’un ouragan d’ici samedi en passant par Barbuda et Saint-Martin.

The Associated Press