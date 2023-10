L’ouragan Norma de catégorie 4 menace le Mexique tandis que Tammy s’approche des Caraïbes

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

L’ouragan Norma a suscité des inquiétudes concernant de fortes pluies, des inondations et des coulées de boue en Basse-Californie entre vendredi et dimanche, après s’être rapidement transformé en catégorie 4. Norma, qui se dirige désormais vers le nord dans l’océan Pacifique oriental, est le plus puissant des trois systèmes tropicaux que les prévisionnistes surveillent actuellement. Dans l’océan Atlantique, la tempête tropicale Tammy s’est développée mercredi soir à l’est des îles du Vent. Il pourrait éventuellement devenir un ouragan de catégorie 1, a déclaré le Centre national des ouragans, et pourrait produire plusieurs centimètres de pluie et des inondations isolées dans certaines parties des Petites Antilles – la chaîne d’îles délimitant les Caraïbes et l’Atlantique – ainsi que dans les îles Vierges. du vendredi jusqu’à ce week-end.

Les deux tempêtes pourraient générer des houles et des courants de retour « potentiellement mortels », a ajouté le Hurricane Center.

Norma s’intensifie rapidement

Les vents maximums soutenus de Norma ont presque doublé entre tôt mercredi matin et tôt jeudi matin, passant de 65 mph à 120 mph en seulement 24 heures. La tempête rejoint un nombre croissant de systèmes tropicaux qui ont répondu aux critères d’intensification rapide ces dernières années, définis comme une tempête soumise à une augmentation du vent sur 24 heures d’au moins 35 mph.

Jeudi, à 11 heures du matin, les vents maximaux de Norma atteignaient 130 mph ; la tempête était centrée à environ 245 milles au sud-ouest de Manzanilla, au Mexique, et à environ 410 milles au sud de Cabo San Lucas. Il était prévu que Norma reste proche de son intensité actuelle jeudi avant de commencer à s’affaiblir tôt vendredi.

Norma devait se diriger vers le nord au cours des prochains jours et être encore proche de la force d’un ouragan en atteignant la pointe sud de la Basse-Californie ce week-end, touchant éventuellement terre près de Cabo San Lucas. Il y a eu un certain désaccord entre les modèles sur la question de savoir si Norma calerait juste au sud-ouest de la Basse-Californie, la percuterait de plein fouet ou la glisserait latéralement vers l’est. Une veille d’ouragan était en vigueur pour la Basse-Californie, de Todos Santos à Los Barriles.

« De fortes pluies provenant de Norma commenceront à affecter l’extrême sud de la Basse-Californie du Sud vendredi soir et se poursuivront jusqu’à dimanche », a indiqué le Hurricane Center. « Ces précipitations pourraient produire des inondations soudaines et urbaines, ainsi que d’éventuelles coulées de boue dans les zones de terrain élevé. »

Des quantités de précipitations générales de 5 à 10 pouces étaient prévues dans la partie extrême sud de la Basse-Californie du Sud, avec des quantités localisées allant jusqu’à 15 pouces. Les houles générées par Norma avaient déjà un impact sur la côte sud-ouest du Mexique et devraient se propager vers le nord le long de la côte ouest du Mexique et vers la Basse-Californie. « Ces houles sont susceptibles de provoquer des conditions de surf et de courant de retour potentiellement mortelles », a ajouté le Hurricane Center.

L’humidité de Norma pourrait éventuellement augmenter les précipitations la semaine prochaine dans les plaines du sud, où certaines zones connaissent une sécheresse extrême à exceptionnelle, selon le dernier rapport. Moniteur de sécheresse aux États-Unis.

L’humidité provenant de ce qui est actuellement la tempête tropicale Norma dans le Pacifique oriental pourrait alimenter un système dépressionnaire et propager de la pluie dans les plaines du sud la semaine prochaine, mais avec des quantités incertaines. Voici nos dernières prévisions de précipitations pour les jours 6 et 7 (du lundi soir au mercredi soir). pic.twitter.com/w5ZYczfOrH – Centre de prévision météorologique du NWS (@NWSWPC) 18 octobre 2023

Au sud-est de Norma, une autre perturbation montrait des signes de développement. Ce système, situé à plusieurs centaines de kilomètres au sud du golfe de Tehuantepec, a désormais 80 pour cent de chances de se transformer en tempête tropicale la semaine prochaine et 50 pour cent de chances au cours des deux prochains jours. Il est trop tôt pour dire si cela constituerait une menace pour la terre.

Tammy pourrait devenir un ouragan

La tempête tropicale Tammy se trouvait jeudi matin à environ 425 milles au sud-est de la Guadeloupe avec des vents maximums soutenus de 60 mph. Tammy devait se renforcer progressivement pour devenir un ouragan de catégorie 1 avec des vents de 75 à 85 mph d’ici ce week-end alors qu’il se dirige vers l’ouest puis le nord-ouest.

Un avertissement de tempête tropicale et une veille d’ouragan ont été émis pour la Guadeloupe. Pendant ce temps, des veilles de tempêtes tropicales étaient en vigueur dans une grande partie du nord des Petites Antilles, notamment la Barbade, la Dominique, la Martinique, Antigua, Barbuda, Montserrat, Saint-Kitts, Nevis, Anguilla, Saint-Barthélemy, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin. , en raison du risque de tempête tropicale dès vendredi. Porto Rico et les îles Vierges pourraient connaître des vents de force tempête tropicale d’ici samedi.

Une onde de tempête, ou une élévation soudaine du niveau de la mer, allant jusqu’à 3 pieds au-dessus de la marée normale, pourrait se produire près de l’endroit où le centre de Tammy traverse les îles sous le vent.

« De fortes pluies provenant de Tammy commenceront à affecter le nord des îles du Vent et sous le Vent vendredi, et se propageront aux îles Vierges britanniques et américaines ainsi qu’à Porto Rico au cours du week-end », a indiqué le Hurricane Center. « Ces précipitations peuvent produire des éclairs isolés et des inondations urbaines, ainsi que des coulées de boue isolées dans les zones de terrain plus élevé. »

Tammy devait produire 3 à 6 pouces de pluie, avec des quantités localisées allant jusqu’à 10 pouces, sur des parties des îles du Vent et sous le vent, tandis que les îles Vierges et l’est de Porto Rico pourraient voir 1 à 2 pouces de pluie avec des quantités localisées allant jusqu’à 4 pouces. Des houles et des courants de retour potentiellement mortels étaient possibles dans certaines parties des Petites Antilles dès jeudi.