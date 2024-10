L’ouragan Milton touche terre près de Sarasota. Un demi-million déjà sans électricité

Remarque : Les sites d’information Herald et McClatchy ont levé le paywall sur nos sites Web pour cette histoire en développement, fournissant ainsi des informations cruciales aux lecteurs. Pour prendre en charge des rapports vitaux comme celui-ci, veuillez envisager un abonnement numérique.

L’ouragan Milton a touché terre sur Siesta Key juste avant 20h30 mercredi soir alors que la tempête de catégorie 3 continuait de frapper la côte du Golfe avec de fortes pluies, des vents fouettés tout en déclenchant une série de tornades sur une grande partie de la péninsule.

L’œil de Milton avait poussé vers le rivage pendant des heures avant que le National Hurricane Center ne fasse l’appel officiel à l’île-barrière le long de la côte du comté de Sarasota.

L’ouragan est arrivé juste au sud de Tampa Bay, provoquant potentiellement les pires inondations dans la région densément peuplée et vulnérable. Mais Tampa Bay et une grande partie de la côte du Golfe étaient toujours confrontés à des vents soutenus soufflant à 120 mph et à des rafales plus élevées. Et les communautés au sud de l’arrivée pourraient connaître une onde de tempête à deux chiffres, y compris à Fort Myers Beach et jusqu’à la région de Naples.

Milton devrait conserver la force de l’ouragan alors qu’il se propage à l’intérieur des terres, traversant le sud d’Orlando avant de cracher près de la Space Coast. La majeure partie de ses pluies – jusqu’à 18 pouces dans les pires endroits – devrait tomber au nord de la trajectoire de l’œil, inondant la zone centrale de la Floride déjà détrempée et déclenchant plusieurs avertissements de crues soudaines mercredi soir.

Les tornades ont ravagé l’extrémité sud de l’État, touchant Fort Myers, Fort Pierce, Palm Beach Gardens, le comté de St. Lucie et même aussi loin au sud que le comté de Broward, où elles ont arraché des toits et rasé des bâtiments. Le service météorologique national a émis environ 100 avertissements de tornade entre midi et 18 heures.

Alors que la puissante tempête se déplaçait vers le rivage, les niveaux d’eau ont augmenté à Tampa et près de Naples, ce qui a connu des niveaux d’onde de tempête similaires à ceux de l’ouragan Helene avant même le coucher du soleil. À la tombée de la nuit, Sarasota a enregistré au moins 6 pieds d’onde de tempête. Une bruine constante a inondé les rues de l’autre côte, à Saint Augustine.

Près d’un demi-million de personnes étaient privées d’électricité à 20 heures, principalement dans les comtés de Pinellas et Hillsborough.

Même si le bilan complet de l’onde de tempête mortelle probable de Milton ne sera pas clair avant le lever du soleil, il semble que le pire des cas, celui d’une onde de tempête au niveau d’un immeuble de deux étages dans la baie densément peuplée de Tampa Bay, ait été évité.

Comme le prévoyait le centre de l’ouragan, l’œil de Milton s’est posé juste au sud de l’embouchure de la baie. Un jogging de 40 milles aurait fait la différence entre ce qui serait certainement un scénario catastrophique pour des centaines de milliers de personnes et un scénario cauchemardesque.

Alors que les vents fouettaient la côte du Golfe et poussaient au moins 6 pieds d’onde de tempête sur le rivage, les appels à l’aide affluaient.

« Nous serons prêts à aider les personnes en danger », a déclaré le gouverneur Ron DeSantis lors d’une conférence de presse mercredi soir. « J’espère qu’il n’y en a pas beaucoup. »

Il a noté que, comme Milton était arrivé plus tôt que prévu initialement, les sauvetages pourraient commencer dans quelques heures seulement.

« Cela signifie que pratiquement tous les sauvetages se feront dans l’obscurité », a-t-il déclaré. « C’est très bien. Nos gens vont le faire.

Les officiels prêts à se rétablir

Le président-directeur général de Florida Power and Light, Armando Pimentel, a déclaré mercredi après-midi que l’entreprise comptait plus de 17 000 travailleurs de plus de 40 États stationnés et prêts à aider à rétablir le courant lorsque cela serait possible en toute sécurité. Certains avaient déjà commencé la restauration dans le sud-ouest de la Floride, entre les groupes de Milton, a-t-il déclaré.

« Nous prévoyons un environnement difficile pour rétablir l’électricité », a déclaré Pimentel.

Historiquement, a-t-il déclaré, FPL a été en mesure de fournir une estimation des délais de restauration pour les comtés de l’État environ 24 heures après la tempête, et est prête à le faire à nouveau.

Le gouverneur Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse mercredi après-midi, a déclaré que l’État comptait 50 000 monteurs de lignes de plusieurs États, y compris les forces de la FPL, prêts à rétablir le courant dans « la plus grande mobilisation contre la tempête de l’histoire de l’État de Floride ».

Les responsables fédéraux ont également déclaré qu’ils étaient en place et prêts à ce que Milton fasse grève.

La FEMA indique que l’administration Biden a ordonné à 1 200 membres du personnel de recherche et de sauvetage de la FEMA, de la Garde côtière et du ministère de la Défense de se prépositionner dans l’État pour répondre immédiatement à Milton, complétant les 1 000 déjà sur le terrain. Des millions de colis de repas ont déjà été envoyés à l’État avant l’arrivée à terre. L’agence d’intervention d’urgence indique également que 30 véhicules et hélicoptères de haute mer, ainsi que 500 ambulances, ont déjà été déployés dans l’État.

L’administratrice de la FEMA, Deanne Criswell, a déclaré qu’elle prévoyait de travailler côte à côte avec DeSantis. Une équipe nationale est directement intégrée dans la ville de Tampa, « afin que nous puissions avoir un flux de communication fluide alors qu’ils subissent les impacts, et nous pouvons les aider à fournir les ressources dont ils ont besoin pour ces premiers efforts de sauvetage », a déclaré Criswell lors de l’événement. un point de presse mercredi.