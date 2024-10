L’ouragan Milton touche terre en Floride en tant que tempête de catégorie 3

TAMPA, Floride (AP) — L’ouragan Milton a touché terre en Floride en tant que tempête de catégorie 3 près de Siesta Key, dans le comté de Sarasota. Milton apporte mercredi des vents puissants, une onde de tempête mortelle et des inondations sur une grande partie de la côte du golfe de Floride.

Le cyclone a déferlé près de Siesta Key, dans le comté de Sarasota, a indiqué le National Hurricane Center, basé à Miami. La tempête a provoqué une onde de tempête mortelle sur une grande partie de la côte du golfe de Floride, y compris dans des zones densément peuplées telles que Tampa, Saint-Pétersbourg, Sarasota et Fort Myers.

De fortes pluies étaient également susceptibles de provoquer des inondations à l’intérieur des terres, le long des rivières et des lacs, alors que Milton traversait la péninsule de Floride sous la forme d’un ouragan, pour finalement émerger dans l’océan Atlantique jeudi.

Milton a percuté une région de Floride encore sous le choc Ouragan Hélènequi a causé de lourds dégâts aux communautés balnéaires avec une onde de tempête et tué une douzaine de personnes dans le seul comté balnéaire de Pinellas.

L’atterrissage de Milton s’est produit à Siesta Key – Kévin Lemanowicz (@KevinBoston25) 10 octobre 2024

« Ça y est, les amis », a déclaré Cathie Perkins, directrice de la gestion des urgences dans le comté de Pinellas, situé sur la péninsule qui forme Tampa Bay. « Ceux d’entre vous qui ont reçu des coups lors de l’ouragan Hélène, cela va être un coup de grâce. Vous devez sortir, et vous devez sortir maintenant.

Milton, dont l’intensité a fluctué à l’approche de la Floride, était un ouragan de catégorie 3 mercredi après-midi. On s’attendait à ce qu’il reste un ouragan après avoir touché les terres et balayé tout l’État, y compris la région très peuplée d’Orlando, jusqu’à jeudi.

Tampa Bay, située au sommet d’une longue étendue de côte qui pourrait être dans le mille, n’a pas été directement touchée par un ouragan majeur depuis plus d’un siècle.

Les résidents ne devraient pas ressentir de soulagement en raison des indications que Milton pourrait débarquer au sud de Tampa, a déclaré Perkins : « Tout le monde à Tampa Bay devrait supposer que nous allons être au point zéro. »

Milton a menacé les communautéstoujours sous le choc deux semaines après Ouragan Hélène a inondé des rues et des maisons dans l’ouest de la Floride et fait au moins 230 morts dans tout le sud. Dans de nombreux endroits le long de la côte, les municipalités se sont précipitées pour collecter et éliminer les débris avant que les vents et les ondes de tempête de Milton ne puissent les projeter et aggraver les dégâts.

La tempête étant plus faible mais de plus en plus importante, la vague devrait atteindre jusqu’à 12 pieds (3,6 mètres) à Tampa Bay et jusqu’à 13 pieds (4 mètres) plus au sud, entre Sarasota et Fort Myers.

Mary Ann Fairman, 84 ans, faisait partie d’environ 1 000 personnes dans un refuge à West Bradenton. Elle est restée à la maison pendant Hélène mais a emballé des couvertures, des collations et des articles de toilette et est partie cette fois-ci.

« Le Golfe est pratiquement dans notre cour », a-t-elle déclaré.

Dans le comté de Pasco, où vivent plus d’un demi-million de personnes vivant dans des quartiers dortoirs de Tampa et de Saint-Pétersbourg, les autorités ont déclaré peu avant midi qu’elles s’apprêtaient à retirer les bus de la route.

« C’est votre dernière chance si vous avez besoin de vous rendre dans un refuge », ont-ils déclaré dans un communiqué. « Après cela, vous devrez trouver un chemin vers le refuge ou être prêt à affronter la tempête. »

Le célèbre pont Sunshine Skyway, qui enjambe l’embouchure de Tampa Bay, a fermé ses portes vers midi. D’autres ponts majeurs ont également été fermés.

«Hier, j’ai dit que le temps tournait. Aujourd’hui, je dis que la sonnette d’alarme sonne vraiment. Les gens doivent se rendre dans un endroit sûr », a déclaré Ken Graham, directeur du National Weather Service.

Lors d’une conférence de presse à Tallahassee, le gouverneur Ron DeSantis a décrit le déploiement d’un large éventail de ressources, notamment 9 000 membres de la Garde nationale de Floride et d’autres États ; plus de 50 000 travailleurs des services publics venant d’aussi loin que la Californie ; et des voitures de patrouille routière équipées de sirènes pour escorter les camions-citernes d’essence afin de faire le plein afin que les gens puissent remplir leurs réservoirs avant d’évacuer.

« Malheureusement, il y aura des morts. Je ne pense pas qu’il y ait un moyen de contourner ce problème », a déclaré DeSantis.

Milton était centré à environ 150 miles (240 kilomètres) au sud-ouest de Tampa mercredi après-midi et avait des vents maximums soutenus de 130 mph (209 km/h), a rapporté le centre des ouragans. Il se déplaçait vers le nord-est à 16 mph (26 km/h).

De fortes pluies et des tornades ont frappé certaines parties du sud de la Floride à partir de mercredi matin, avec une détérioration des conditions. De 6 à 12 pouces (15 à 31 centimètres) de pluie, avec jusqu’à 18 pouces (46 centimètres) à certains endroits, étaient attendus à l’intérieur des terres, entraînant un risque de inondations catastrophiques.

Une tornade s’est abattue mercredi matin sur les Everglades, peu peuplées, et traversé l’Interstate 75. Une autre tornade apparente s’est abattue sur Fort Myers, cassant des branches d’arbres et déchirant la canopée d’une station-service en lambeaux.

Les autorités ont émis des ordres d’évacuation obligatoires dans 11 comtés de Floride comptant une population d’environ 5,9 millions d’habitants. Les responsables ont averti que toute personne restant sur place devait se débrouiller seule, et les premiers intervenants ne devraient pas risquer leur vie pour tenter des secours au plus fort de la tempête.

Le maire de Saint-Pétersbourg, Ken Welch, a déclaré mercredi aux habitants qu’il fallait s’attendre à de longues coupures de courant et à un éventuel arrêt du système d’égouts.

« Nous avons un long chemin à parcourir, mais nous nous rétablirons et nous reconstruirons », a déclaré Welch. « Mais pour les prochaines heures, notre objectif est d’assurer la sécurité de tout le monde, et nous pouvons le faire. »

À Charlotte Harbor, et à environ 160 kilomètres au sud de Tampa, des nuages ​​tourbillonnaient et des vents soufflaient alors que Josh Parks remplissait sa berline Kia de vêtements et d’autres effets personnels. Il y a deux semaines, la montée subite d’Hélène a apporté environ 1,50 mètre d’eau dans le quartier, et ses rues restent remplies de meubles gorgés d’eau, de cloisons sèches arrachées et d’autres débris.

Parks, un technicien automobile, prévoyait de fuir vers la maison de sa fille à l’intérieur des terres et a déclaré que son colocataire était déjà parti.

«Je lui ai dit de faire mes valises comme si vous ne reveniez pas», a-t-il déclaré.

À Gulfport, dans la région de Tampa Bay, Christian Burke et sa mère sont restés dans leur maison en béton de trois étages surplombant la baie. Burke a déclaré que son père avait conçu cette maison avec une catégorie 5 en tête – et maintenant ils vont la tester.

Alors qu’un véhicule de police qui passait l’encourageait à évacuer, Burke a reconnu que rester n’était pas une bonne idée, mais a déclaré qu’il « ne rit pas du tout de cette tempête » – il croit simplement que la maison construite par son père y résistera.

Quelque 1 700 personnes se sont rassemblées au lycée Gibbs de Saint-Pétersbourg, dont Trokon Nagbe et son mari, Morris Kulp. Ils dormaient par terre parce qu’ils n’avaient pas apporté leur propre lit de camp.

« Ce n’est pas le Hilton ou le Marriott », a déclaré Kulp, « mais c’est certainement apprécié. »

Téléchargez le Application GRATUITE Boston 25 News pour les alertes de dernière minute.

Suivez Boston 25 News sur Facebook et Gazouillement. | Regardez les actualités de Boston 25 MAINTENANT