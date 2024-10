L’ouragan Milton touche terre en Floride en tant que tempête de catégorie 3

Un affaiblissement mais toujours extrêmement puissant Ouragan Milton percuté FlorideLa côte ouest du pays a été classée mercredi soir en catégorie 3, laissant plus de 2 millions de foyers sans électricité, tout en apportant des vents « catastrophiques » susceptibles de causer d’importants dégâts matériels.

Le cyclone, décrit plus tôt dans la journée par Joe Biden comme «la tempête du siècle», a touché terre près de Sarasota, en Floride, juste après 20 h 30 HE, a annoncé le National Hurricane Center (NHC) de Miami. La tempête a provoqué une onde de tempête mortelle sur une grande partie de la côte du golfe de Floride, y compris dans des zones densément peuplées telles que Tampa, Saint-Pétersbourg, Sarasota et Fort Myers.

Bien qu’il ait perdu une partie de sa puissance à cause du cisaillement du vent à l’approche de la côte, Milton, qui s’est produit dans le golfe du Mexique au cours des deux derniers jours en tant que tempête de catégorie 5, reste l’un des ouragans les plus violents à avoir frappé le continent américain ces derniers temps. mémoire.

Il s’agissait également du deuxième coup direct sur la Floride en 12 jours, après Les ravages meurtriers de l’ouragan Hélène à travers l’enclave de l’État vers la Géorgie et les Carolines à partir du 27 septembre. Les zones dévastées par Hélène ont reçu un autre coup dur alors que Milton débarquait avec des vents supérieurs à 120 mph.

Mercredi soir, une urgence de crue soudaine était en vigueur dans la région de Tampa Bay, y compris les villes de Tampa, Saint-Pétersbourg et Clearwater, a indiqué le centre des ouragans, Saint-Pétersbourg recevant déjà 16,6 pouces (42 cm) de pluie mercredi.

Son champ de vent était si vaste que des régions du sud de la Floride, à des centaines de kilomètres du centre de Milton, ont vu des dizaines d’avertissements de tornade et au moins sept tornades au sol. À Fort Myers, une tornade apparue dans les bandes extérieures de Milton a arraché le toit d’une maison.

Alors que la tempête débarquait avant la marée haute, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il espérait que la côte ouest de l’État pourrait éviter la pire onde de tempête prévue. Les prévisionnistes ont déclaré que l’eau de mer pourrait monter jusqu’à 13 pieds (quatre mètres).

Les tornades ont causé des dégâts dans de nombreux comtés et détruit environ 125 maisons, pour la plupart des maisons mobiles, a déclaré DeSantis.

Plus de 2 millions de foyers et d’entreprises en Floride étaient privés d’électricité.

« À ce stade, il est trop dangereux d’évacuer en toute sécurité, vous devez donc vous abriter sur place et simplement vous accroupir », a déclaré DeSantis lors de l’annonce de l’atterrissage.

Les autorités avaient mis en garde pendant des jours contre le potentiel mortel de Milton, ordonnant l’évacuation de millions de personnes dans les zones côtières le long de la côte ouest du golfe de Floride, vulnérables à une onde de tempête pouvant atteindre 15 pieds.

Jane Castor, la maire de Tampa, a lancé une alerte qui donne à réfléchir aux personnes se trouvant dans les zones d’évacuation choisissant de rester, leur disant que leurs maisons devenir leurs cercueils.

William Tokajer, chef de la police de Holmes Beach, a conseillé aux récalcitrants d’écrire leurs noms, dates de naissance et numéros de sécurité sociale sur leurs membres avec des Sharpies pour les aider à identifier leurs corps après la tempête.

DeSantis a déclaré l’état d’urgence dans 51 des 67 comtés de l’État.

« Cela ressemble à la tempête du siècle », a déclaré Biden dans un discours depuis la Maison Blanche dans lequel il a exhorté ceux qui se trouvent sur le chemin de la tempête à tenir compte des conseils de sécurité des autorités locales. « C’est littéralement une question de vie ou de mort ».

Le président a également condamné mensonges répété par Donald Trumple candidat républicain à la présidentielle du mois prochain électionque les fonds fédéraux de relance étaient redirigés vers les immigrants. « Quelle chose ridicule à dire », a déclaré Biden.

Milton, a déclaré le NHC, resterait un ouragan alors qu’il traversait la Floride vers l’est jeudi, traversant la destination touristique populaire d’Orlando avant d’émerger dans l’Atlantique.

« De fortes pluies sur la péninsule de Floride jusqu’à jeudi entraînent un risque d’inondations urbaines catastrophiques et potentiellement mortelles ainsi que d’inondations de rivières modérées à majeures », a-t-il déclaré dans un avis publié l’après-midi.