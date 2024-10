L’ouragan Milton retarde ou annule votre vol ? À quoi s’attendre de votre compagnie aérienne.

(Cette histoire a été mise à jour pour ajouter de nouvelles informations.)

Ouragan Miltondésormais de catégorie 4, se rapproche de la Floride et devrait toucher terre dans quinze jours après Hélène. Près de 700 vols américains ont été annulés mardi et plus de 1 500 le sont déjà mercredi, selon le site de suivi des vols. Conscient des vols.

Transporteurs dont Compagnies aériennes américaines, Lignes aériennes Delta, Compagnies aériennes du sud-ouest et Compagnies aériennes unies ont émis des dérogations permettant aux voyageurs à destination ou en provenance de certains aéroports de Floride de modifier leurs billets sans frais supplémentaires, même s’ils ont acheté un tarif économique de base. Les clients peuvent consulter le site Web de leur compagnie aérienne pour obtenir des détails spécifiques sur les conseils aux voyageurs.

Sous Règles du ministère des Transportstoute personne dont le vol a été annulé a droit à un remboursement. Cependant, ils n’ont droit à aucune compensation pour retards dus à la tempête puisque les conditions météorologiques échappent au contrôle de la compagnie aérienne.

Plusieurs aéroports de la région, dont l’aéroport international de Tampa et l’aéroport international de St. Pete-Clearwater, suspendront leurs opérations mardi, tandis que l’aéroport international d’Orlando prévoit de mettre un terme à ses opérations mercredi matin.

Voici ce que les voyageurs doivent savoir sur leurs droits en cas de perturbations de vol.

Obtenez-vous une indemnisation pour un vol annulé ?

Oui. Le ministère des Transports exige que toutes les compagnies aériennes offrent un remboursement à leurs clients si leurs vols sont annulés pour quelque raison que ce soit. Les clients peuvent avoir droit à une indemnisation supplémentaire si une annulation est sous le contrôle de la compagnie aérienne. La météo, encore une fois, échappe à leur contrôle.

Selon le Tableau de bord des consommateurs du DOTsi Alaska, American, Delta, Hawaiian, JetBlue ou United annulent un vol pour des raisons contrôlables, ils s’engagent à :

modifier la réservation des passagers sur la même compagnie aérienne ou sur une compagnie aérienne partenaire sans frais supplémentaires

fournir un repas ou de l’argent liquide ou un bon pour un repas lorsque l’annulation entraîne une attente d’au moins 3 heures pour un nouveau vol

fournir un hébergement à l’hôtel gratuit à tout passager concerné par une annulation d’une nuit

fournir un transport terrestre gratuit vers et depuis un hôtel pour tout passager concerné par une annulation de nuit

Allegiant, Southwest et Spirit feront tout ce qui précède, sauf qu’ils ne modifieront pas les réservations des clients sur les compagnies aériennes partenaires.

Frontier ne modifiera pas la réservation des voyageurs sur d’autres compagnies aériennes, ne couvrira pas un hôtel et ne fournira pas de transport vers un hôtel en cas d’annulation d’une nuit.

Que se passe-t-il si mon vol est retardé ?

Les lois fédérales n’obligent pas les compagnies aériennes à indemniser les voyageurs en cas de vol retardé, mais les transporteurs se sont engagés à divers degrés d’indemnisation pour les retards importants sous leur contrôle. Chaque compagnie aérienne définit différemment les retards importants et la météo ne compte pas.

Si un vol est considérablement retardé pour des raisons indépendantes de leur volonté, Alaska, American, Delta, JetBlue et United proposent :

modification de la réservation des passagers sur la même compagnie aérienne ou sur une compagnie aérienne partenaire, sans frais supplémentaires

fournir un repas ou de l’argent liquide ou un bon pour un repas lorsque le retard entraîne une attente d’au moins 3 heures pour le départ du passager

fournir un hébergement gratuit à l’hôtel à tout passager affecté par un retard d’une nuit

fournir un transport terrestre gratuit vers et depuis un hôtel pour tout passager affecté par un retard d’une nuit

Allegiant, Hawaiian, Southwest et Spirit ne modifient pas les réservations des voyageurs sur les compagnies aériennes partenaires, mais proposent le reste de ce qui précède. De plus, Alaska, JetBlue et Southwest offrent également une compensation supplémentaire lorsque le vol est retardé de trois heures ou plus pour des raisons contrôlables.

Frontier proposera une nouvelle réservation sur les mêmes compagnies aériennes et un repas, mais pas d’hébergement à l’hôtel, de transport ou de réservation sur d’autres compagnies aériennes.

Que dois-je faire si mon vol est retardé ?

Les compagnies aériennes offrent parfois une compensation au-delà de ce à quoi elles se sont officiellement engagées auprès du ministère des Transports.

Par exemple, selon L’engagement client de Delta« Les représentants de Delta ont la flexibilité et la discrétion d’émettre les formes d’indemnisation suivantes pour les désagréments causés aux passagers lorsque des circonstances individuelles le justifient : des équivalents en espèces (par exemple, des cartes-cadeaux), des crédits/bons de voyage et/ou des miles pour les membres SkyMiles. «

L’assurance voyage et certaines protections de carte de crédit peuvent également aider à compenser les coûts liés aux annulations et aux retards couverts.

Contributeur : Josh Rivera, USA TODAY

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Annulations de vols suite à l’ouragan Milton et les retards ne sont pas couverts de la même manière