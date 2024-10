L’ouragan Milton génère des tornades destructrices et mortelles avant de toucher terre

Plusieurs tornades puissantes ont ravagé la Floride quelques heures avant que l’ouragan Milton ne touche terre mercredi, arrachant les toits, renversant les véhicules et aspirant les débris dans l’air alors que les colonnes noires en forme de V se déplaçaient.

Des décès ont été signalés dans le comté de St. Lucie, sur la côte atlantique de la Floride, mais les autorités locales n’ont pas précisé combien d’habitants avaient été tués.

Mercredi soir, plus de 130 avertissements de tornade associés à Milton avaient été émis par les bureaux du National Weather Services en Floride.

L’apparition de tornades avant et pendant les ouragans n’est pas inhabituelle, disent les scientifiques, mais la férocité des tornades l’est.

« C’est vraiment hors du commun », a déclaré Victor Gensini, professeur de météorologie à la Northern Illinois University. « Les ouragans produisent effectivement des tornades, mais elles sont généralement faibles. Ce que nous avons vu aujourd’hui était beaucoup plus proche de ce que nous voyons dans les Grandes Plaines au printemps. »

Les tornades engendrées par les ouragans et les tempêtes tropicales se produisent le plus souvent dans le quadrant avant droit de la tempête, mais elles peuvent parfois également avoir lieu près du mur oculaire de la tempête, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration. La chaleur et l’humidité présentes dans l’atmosphère lors de telles tempêtes et les changements de direction ou de vitesse du vent avec l’altitude, appelés cisaillement du vent, contribuent à leur probabilité.

« Il y a une quantité incroyable de tourbillons », a déclaré Gensini à propos des conditions qui ont permis aux tornades de se développer. « Ces tornades se sont produites dans un environnement très favorable. »

Le réchauffement des océans dû au changement climatique rend les ouragans plus intenses, mais Gensini a déclaré qu’il ne connaissait aucun lien entre le réchauffement d’origine humaine et les tornades meurtrières que les Floridiens ont connues à Milton.

Environ 12,6 millions de personnes dans l’État étaient potentiellement exposées à un avis de tornade du National Weather Service en vigueur jusqu’à mercredi soir.

Des vidéos publiées sur Reddit et d’autres sites de médias sociaux montraient de grands nuages ​​​​en entonnoir au-dessus des quartiers du comté de Palm Beach et ailleurs dans l’État.

Luke Culver, météorologue au National Weather Service de Miami, a déclaré qu’il n’était pas sûr que Milton ait engendré un nombre record de tornades, mais il a souligné que seuls 64 avertissements de tornade en Floride étaient associés à l’ouragan Ian, qui a frappé la baie de Tampa. région comme une tempête massive en 2022.

La Floride compte plus de tornades par mile carré que tout autre État. Mais ils ne sont généralement pas aussi graves que ceux du Midwest et des Plaines. Cependant, une grande explosion de puissantes tornades a tué 42 personnes et en a blessé plus de 260 dans le centre de la Floride en l’espace de quelques heures en février 1998.

