L’ouragan Milton a-t-il gâché le début de la saison du crabe pierre ?

L’ouragan Milton a semé de nombreuses destructions dans l’ouest et le centre de la Floride, entraînant avec lui des tornades, de la pluie, du vent et une onde de tempête massive, causant des pertes tragiques en vies humaines et des millions de dollars de dégâts.

Cela n’a pas non plus rendu service à l’industrie du crabe pierre.

Le 15 octobre marque le début annuel de la saison du crabe en Floride, qui s’étend jusqu’au 15 mai 2025. Mais en plus du sentiment habituel d’anticipation joyeuse, il y a une pointe d’anxiété quant à la façon dont se dérouleront les premières semaines de la saison. à la suite non pas d’un mais de deux ouragans majeurs qui ont récemment traversé le golfe du Mexique.

Dans des circonstances normales, les crabiers commencent à installer des casiers à crabes pierre les 5 et 6 octobre, puis les récupèrent le jour de l’ouverture de la saison. Cependant, alors que Milton se cachait dans le golfe, de nombreux crabiers ont décidé de ne déployer qu’un ou deux casiers ou d’attendre complètement que la menace soit passée.

Cela signifie qu’il y aura peut-être moins de crabes dans les casiers le 15 octobre, ce qui signifie moins de crabes disponibles pour votre plaisir culinaire.

Le chef Michael Schwartz de Michael’s Genuine et Amara at Paraiso, qui servent tous deux les cuisses charnues avec une sauce moutarde ou une sauce sambal verte, admet qu’il est un peu inquiet.

Le chef Michael Schwartz de Michael’s Genuine a déclaré que certains craignaient que le début de la saison soit lent en raison de l’ouragan Milton.

« Je suis inquiet maintenant pour le coup d’envoi de la saison », a-t-il déclaré. « La tempête va-t-elle rendre les choses difficiles ? Il y a beaucoup de stocks sur la côte ouest, et d’après ce que j’entends de mes sources, le début de saison va être difficile.

Schwartz n’est pas le seul à s’inquiéter. Le grossiste René Cardenas de The Fish Plug, basé à Hialeah, attend également de voir ce qui se passera mardi.

« Nous ne saurons rien avant le 15 », a-t-il déclaré. « Ensuite, nous saurons si nous sommes toujours bons. Nous attendons juste de voir ce qui s’est passé. Ce temps nous tue : vous ne pouvez pas sortir et vérifier les pièges par mauvais temps.

Il existe également une autre préoccupation concernant les bateaux crabiers. Mario Palazon, originaire de Key West, de FreshCo Fish Market & Grill à Kendall, qui travaille dans le commerce de gros de fruits de mer depuis plus de 20 ans, a déclaré que quelques-uns de ses fournisseurs de crabes ont signalé que leurs casiers n’étaient pas là où ils les avaient laissés.

«C’est un désastre», dit-il. « Leurs pièges sont dispersés. Alors maintenant, ils doivent chercher leurs pièges. Et l’eau est trouble. Le fond de cet océan est loin d’être ce à quoi il ressemblait la semaine dernière. Ils vont donc essayer de voir où l’ouragan les a emportés, même s’ils ne peuvent pas les remonter avant le 15. »

Ce qui fera la différence pour les restaurants au cours de la première semaine de la saison, c’est la provenance de leurs crabes, a déclaré Palazon. Les crabiers qui travaillent dans les Keys et Everglades City, deux des plus grands sites nationaux de capture de crabe pierre, placeront la plupart de leurs casiers dans l’Atlantique ou suffisamment au sud dans le Golfe pour ne pas être affectés.

Howie Grimm rince plus de 300 livres de pinces de crabe cuites au Grimm’s Stone Crab à Everglades City en 2022. Everglades City est l’un des meilleurs endroits pour le crabe en pierre dans l’État.

Mais Milton aura affecté les zones de pêche au crabe de Saint-Pétersbourg et de Tampa, qui ont produit l’année dernière une moyenne plus élevée par casier, selon Roger Duarte, PDG de George Stone Crab, basé à Miami, la plus grande exploitation de crabe vertical en Amérique du Nord (il a sa propre flotte de pêcheurs et de bateaux et gère sa propre transformation et distribution).

La flotte de Duarte a choisi d’attendre la fin de la semaine dernière pour déployer ses pièges, donc lui aussi s’attend à un début de saison lent. Mais il voit le plus possible le bon côté des choses.

« Dieu merci, c’est arrivé à ce moment-là », a-t-il déclaré à propos de Milton. « Une semaine plus tard, nous aurions dû jeter nos pièges car nous risquions de tous les perdre dans l’ouragan. »

Les tempêtes ont été « dévastatrices » pour l’industrie de la côte ouest, a déclaré Holly Dudley, l’une des directrices de la Florida Stone Crabbers Association basée à Everglades City (les autres directrices sont Kelly Kirk et Carrie Doxsee). La plupart de la flotte d’Everglades City a limité le nombre de pièges lancés, de sorte que la saison pourrait commencer lentement pour eux également.

Pourtant, elle sait que les choses pourraient être pires.

« C’est catastrophique au nord de chez nous, du comté de Lee au comté de Tyler », a-t-elle déclaré. « Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer, mais ces crabiers sont résilients, même s’ils ont démarré tardivement. Cela ne les ralentira pas. Ils n’ont pas reçu de salaire depuis six mois, et nous reprendrons nos activités normales si ces ouragans cessent de nous frapper. Nous attraperons des crabes, mais ce ne sera peut-être pas en abondance.

Une assiette des célèbres pinces du Joe’s Stone Crab à Miami Beach.

S’il s’avère qu’il y a moins de crabes de pierre, cette pénurie pourrait affecter le prix du menu. Les crabes de pierre sont déjà chers en raison de la saison limitée, de la récolte à forte intensité de main d’œuvre et de la forte demande. Le prix du marché, généralement convenu entre les acheteurs et les pêcheurs, n’a pas encore été décidé, mais Palazon a déclaré que les prix de l’année dernière étaient de 20 à 24 dollars la livre pour le moyen (environ cinq à six griffes) ; 25 $ à 32 $ pour les gros (quatre à cinq griffes); et 40 $ pour les jumbos (trois à quatre griffes).

Irene Guerrero de Holy Crab, un marché basé à Coral Gables qui livre des crabes de pierre dans tout le pays, s’attend à une augmentation des prix à la lumière des événements récents.

« Mais cela se produit généralement toujours au début d’une saison », a-t-elle déclaré, ajoutant que Holy Crab va essayer de maintenir ses prix par rapport à l’année dernière.

Il y a un côté positif à tout cela : Joe’s Stone Crab, le roi en ce qui concerne ce crustacé particulier, rapporte qu’il ne s’inquiète pas de son approvisionnement en crabe pierre et qu’il sera prêt à partir lors de son ouverture le 17 octobre.

Et même si la première ou les deux premières semaines sont difficiles, tout le monde s’accorde à dire que l’offre finira par se calmer à mesure que le temps se calmera et que les prix baisseront généralement à mesure que la saison avance.

Schwartz, dont Michael’s Genuine est sur le point de voir sa barre crue prendre vie avec des griffes craquantes, dit qu’il se rendra chez Joe’s plusieurs fois au cours de la saison parce que c’est « une expérience formidable ». Et même sans s’inquiéter des séquelles d’un ouragan, il donne des conseils aux convives concernant les crabes de pierre.

« Attendez que les prix baissent un peu », dit-il. « Et aller quelque part où ils ne plaisantent pas avec ça, où ils prennent un bon produit et ne le gâchent pas. Vous n’êtes pas obligé de faire preuve de fantaisie. Cassez-le, faites une bonne sauce et servez-le frais.