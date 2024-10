L’ouragan Milton a fait jusqu’à 23 morts, selon le FDLE. Voici où

Au moins 23 personnes sont mortes en lien avec Ouragan Miltonc’est destructions et inondations à l’échelle de l’État au mardi 15 octobre, selon le département d’application de la loi de Floride.

Ce nombre a fluctué à mesure que les premiers intervenants ont répondu aux appels d’urgence qui n’ont pas pu être traités pendant la tempête, et que les opérations de recherche et de sauvetage ont atteint davantage de personnes dans les zones isolées ou difficiles d’accès. Des décès ont été signalés dans :

Comté de Brevard : 1

Comté d’agrumes : 2

Comté de Hillsborough : 2

Comté du Lac : 1

Comté d’Orange : 2

Comté de Pasco : 1

Comté de Pinellas : 2

Comté de Polk : 1

Comté de Sainte-Lucie : 6

Comté de Sarasota : 1

Comté de Volusia : 4

Ce sont les agences locales qui déterminent si un décès est lié à une tempête, a indiqué le FDLE, ce qui peut également conduire à des divergences quant aux décès liés à la tempête.

Voici les décès confirmés jusqu’à présent.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Brevard : 1

Le département de police d’Indian Harbour Beach a signalé un décès, a indiqué le FDLE.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Citrus : 2

Un homme d’Inverness âgé de 46 ans est décédé lorsqu’il s’est heurté à un arbre qui tombait tôt mardi matin, selon la Florida Highway Patrol. FOX 13 signalé L’homme non identifié circulait vers l’est sur East Parsons Point Road vers 1h30 du matin. Il a été déclaré mort sur les lieux, a indiqué le FHP.

Le médecin légiste du comté de Citrus a également signalé un décès, a indiqué le FDLE.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Hillsborough : 2

À Tampa, une femme d’une soixantaine d’années a été retrouvée sous une branche d’un grand arbre qui s’est effondrée, a indiqué la police de la ville dans un communiqué.

Selon l’enquête préliminaire, « des efforts de restauration de la propriété étaient en cours après l’ouragan, lorsque la branche est tombée », a indiqué la police, ajoutant que le décès semblait accidentel.

Le médecin légiste du comté de Hillsborough a également signalé un décès, a indiqué le FDLE.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Lake : 1

Le médecin légiste du comté de Lake a signalé un décès, a indiqué le FDLE.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté d’Orange : 2

Un homme a été retrouvé mort dans sa cour d’Orlando, selon le bureau du shérif du comté d’Orange, qui a déclaré dans un communiqué qu’il « semble que l’homme a marché sur une ligne électrique tombée alors qu’il déblayait les débris de l’ouragan Milton ».

Le médecin légiste du comté d’Orange a également signalé un autre décès, a indiqué le FDLE.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Pasco : 1

La Florida Highway Patrol a signalé un décès lié à Milton dans le comté de Pasco.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Pinellas : 2

Deux personnes ont été confirmées mortes à Saint-Pétersbourg, selon le chef de la police de Saint-Pétersbourg, Tony Holloway.

« Nous avons eu deux morts » Holloway a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi matin. « L’un était un médecin, l’autre était une personne trouvée dans le parc. Nous attendons que le médecin légiste nous donne la cause du décès. »

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Polk : 1

Bruce Kinsler, 68 ans, employé de l’unité de maintenance de Fort Meade, était avec d’autres membres d’équipage utilisant une tronçonneuse pour enlever un arbre bloquant l’US 98 lorsqu’il a été heurté par un autre employé du comté de Polk qui arrivait pour aider, selon une libération du comté de Polk. Kinsler a été tué et l’autre membre d’équipage a été transporté à l’hôpital, selon le communiqué.

« La tragédie de cet incident est aggravée par le fait que Bruce Kinsler a été tué au service des résidents de ce comté », a déclaré Bill Braswell, président du conseil d’administration de la commission du comté de Polk. « Nous demandons beaucoup aux employés en tant que fonctionnaires, et ils répondent à l’appel. Que cela se produise n’est qu’une tragédie.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Sarasota : 1

Dans le comté de Sarasota, le bureau du shérif a signalé un décès, a indiqué le FDLE.

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Sainte-Lucie : 6

Six personnes sont mortes à la suite de tornades présumées Mercredi, qui a ravagé le village du club du comté de Spanish Lakes et d’autres zones proches de Lakewood Park, dans le nord de Fort Pierce, ont annoncé les responsables jeudi matin. Le les victimes ont été identifiées comme:

Décès de l’ouragan Milton dans le comté de Volusia : 4

« Pour l’instant, nous pouvons confirmer quatre décès », a déclaré Clint Mecham, directeur de la gestion des urgences du comté de Volusia, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

« Deux d’entre eux étaient dus à la chute d’arbres sur leurs résidences. L’un était un problème cardiaque que les services d’urgence n’ont tout simplement pas pu résoudre à temps, et un autre était un problème, probablement cardiaque, survenu pendant qu’ils fermaient leur maison. »

Parmi les deux décès dus à la chute d’arbres, citons une personne à Ormond Beach, décédée lorsque un arbre est tombé à travers un toitselon Clint Mecham, directeur de la gestion des urgences de Volusia. Les autorités n’ont pas dévoilé l’identité de la victime.

Le maire de Port Orange, Don Burnette, a déclaré une femme est morte dans la nuit lorsqu’un arbre est tombé sur sa maison mobile près de l’avenue Madeline, à l’ouest du chemin Nova.

Randy Snyder, 66 ans, a péri lors de l’ouragan Milton. On le voit ici avec le shérif de Volusia Mike Chitwood.

« Je déteste annoncer de mauvaises nouvelles comme celle-ci, mais cela souligne la gravité de cet ouragan », a-t-il déclaré.

Le shérif du comté de Volusia, Mike Chitwood, a confirmé dimanche que l’une des personnes décédées était celle de son ami. Randy Snyder66 ans, d’Orange City.

« Mon cœur va à cette famille et à chacune des familles qui ont perdu un être cher à cause de cette tempête », a écrit Chitwood. « Certes, nombreux sont ceux qui connaissaient bien Randy, l’aimaient beaucoup et pleuraient sa perte. Je suis juste honoré qu’il me considère comme un ami. »

Blake Fontenay, Adam L. Neal, Jon Santucci, journaux Treasure Coast ; Clayton Park, le Daytona Beach News-Journal a contribué à cette histoire.

.

Cet article a été initialement publié dans le Daytona Beach News-Journal : Le nombre de décès liés à l’ouragan Milton s’élève désormais à 23, selon la Floride