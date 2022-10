L’ouragan majeur Roslyn frappera le Mexique dimanche après s’être rapidement intensifié

Commentez cette histoire Commentaire

L’ouragan majeur Roslyn se dirige vers la côte ouest du Mexique, prêt à rugir à terre à ou près de la force de catégorie 3 quelque part dans les États de Jalisco ou Nayarit très tard samedi soir ou dimanche matin. Le Centre national des ouragans prévient que « les préparatifs… devraient être menés à bien » pour ceux qui se trouvent sur le chemin de Roslyn, l’agence sonnant l’alarme en cas de « vents destructeurs attendus, d’une onde de tempête dangereuse… [and] fortes précipitations [that] pourrait entraîner des inondations soudaines et des coulées de boue.

Des avertissements d’ouragan sont en vigueur de Playa Perula à El Roblito, y compris Puerto Vallarta, une destination de vacances populaire. Las Islas Marias, un éparpillement d’îles au large de la côte, se trouve également dans la zone d’avertissement. Au nord de l’avertissement, une veille d’ouragan s’étend jusqu’à Mazatlan, tandis que les veilles de tempête tropicale couvrent à la fois cette zone et la zone au sud de l’avertissement d’ouragan à Manzanillo.

Il y a de plus en plus de chances que la tempête débarque comme la plus forte à avoir touché cette région depuis Kenna en 2002, qui a touché terre à l’embouchure du Rio Grande de Santiago près de Boca de Asadero en tant que tempête de catégorie 4 avec des vents de 140 mph. Il s’agissait d’une tempête de catégorie 5 à peine 10 heures avant l’atterrissage.

Intensification rapide de Roslyn

Roslyn est survenue après qu’un groupe d’orages au large de la côte ouest du Mexique s’est figé en une dépression tropicale et finalement en une tempête nommée jeudi. Ce n’est que vendredi à 23 heures, heure de l’Est, que Rosslyn est devenu un ouragan, mais il s’est rapidement intensifié en un ouragan majeur, défini comme étant de catégorie 3 ou plus, à peine six heures plus tard samedi matin.

L’intensification rapide, définie comme un pic de 35 mph ou plus dans les vents maximums soutenus d’une tempête en 24 heures ou moins, est rendue plus probable par des eaux plus chaudes et des vents calmes en altitude. Il existe des liens émergents entre les changements climatiques induits par l’homme et la fréquence et la gravité de l’intensification rapide.

Comment le changement climatique alimente rapidement les super ouragans

En milieu de matinée samedi, heure de l’Est, Roslyn avait des vents de 120 mph et était située à un peu plus de 150 miles au sud-ouest de Manzanillo, au Mexique. À l’époque, il se déplaçait vers le nord-ouest à 7 mph, mais il commençait une courbe vers le nord-nord-est. Il sera dirigé vers la côte ouest du Mexique alors qu’il commence à ressentir les effets d’un creux à ondes courtes qui approche, ou d’une poche d’air froid, d’une basse pression et d’une rotation en altitude, près de la péninsule de Baja.

L’impact attendu de Roslyn

Sur son parcours actuel, Roslyn cherche à toucher terre dans la même zone que Kenna. Cela placerait les zones rurales de la côte de Narayit en ligne pour faire l’expérience du mur oculaire, ou anneau de vents furieux entourant l’œil calme. Alors que Roslyn sera au milieu d’une tendance à l’affaiblissement progressif, des vents soufflant à près de 120 mph sont toujours possibles sur le rivage immédiat. Des communautés comme San Blás, Matenchén et Aticama peuvent connaître les vents les plus forts. Les vents tomberont de manière exponentielle à l’extérieur du mur oculaire, bien que des buffets de force de tempête tropicale soient toujours possibles aussi loin au sud que Puerto Vallarta.

La plus grande poussée se produira juste au sud de l’endroit où le centre de Roslyn touche terre. C’est parce que la tempête, comme tous les systèmes de basse pression à grande échelle dans l’hémisphère nord, tourne dans le sens antihoraire ; cela signifie que les vents au sud de l’œil seront dirigés vers la terre. Cela poussera efficacement l’eau vers le littoral.

Le National Hurricane Center écrit qu'”une onde de tempête dangereuse devrait produire d’importantes inondations côtières à proximité et à l’est de l’endroit où le centre touche terre”.

Ils mettent également en garde contre les «grandes vagues destructrices» près de la côte, qui, selon les modèles informatiques, pourraient approcher 25 pieds de hauteur.

Le risque d’onde de tempête est généralement moindre sur la côte ouest du Mexique que sur la côte du golfe parce que la pente du plateau continental est plus abrupte. Cela rend plus difficile le prélèvement de gros volumes d’eau vers la côte du côté Pacifique.

La tempête devrait également produire 4 à 6 pouces de pluie, avec des totaux maximaux d’environ 8 pouces, le long de la côte supérieure de Colima, Jalisco, du sud-est de Sinaloa et de l’ouest de Nayarit, y compris Islas Marias.