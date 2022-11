L’ouragan Lisa approche de toucher terre alors que Martin approche de la force de l’ouragan

Commentez cette histoire Commentaire

Le calendrier peut indiquer novembre, mais l’Atlantique tropical est plus occupé qu’il ne l’était à tout moment au cours du mois d’août. Deux ouragans – Lisa et Martin – se sont développés et un troisième système est en train de s’organiser, apportant une brusque vague d’activité à une saison qui serait normalement presque terminée maintenant.

Statistiquement, un ouragan de novembre devrait se former dans l’Atlantique tous les deux ou trois ans. En avoir deux en même temps, c’est rare ; une paire d’ouragans ont simultanément parcouru l’Atlantique en novembre seulement deux fois auparavant, selon Phil Klotzbachchercheur en météorologie tropicale à la Colorado State University.

Alors que Lisa se rapproche de plus en plus du Belize mercredi matin, un avertissement d’ouragan est en vigueur pour toute la côte. Le National Hurricane Center met en garde contre des vents de force ouragan et une «onde de tempête potentiellement mortelle» près du noyau de Lisa, qui devrait toucher terre mercredi après-midi jusque dans la soirée.

La côte sud-est de la péninsule mexicaine du Yucatán est également sous le coup d’un avertissement d’ouragan, de Chetumal à Puerto Costa Maya. Un avertissement de tempête tropicale couvre des parties des côtes nord du Guatemala et du Honduras.

“Les préparatifs pour protéger la vie et les biens doivent être menés à bien”, a écrit le Hurricane Center.

Une autre tempête – Martin – est devenue le septième ouragan de l’Atlantique de 2022 mercredi matin. Il se trouve dans l’Atlantique Nord, à des centaines de kilomètres au nord-est des Bermudes, et devrait se diriger vers le nord-est au-dessus des eaux libres au cours des prochains jours.

Après Ian, les voies navigables de Floride pourraient rester polluées pendant des mois

À mi-chemin entre Lisa et Martin, il existe un potentiel de développement progressif d’un troisième système près des Bahamas au cours des prochains jours.

Cette vague d’activités de fin de saison dans l’Atlantique fait suite à une saison un peu plus calme que la moyenne, malgré des tempêtes dévastatrices telles que Fiona et Ian, qui ont fait des ravages à Porto Rico, au Canada atlantique et au sud-ouest de la Floride, respectivement. L’activité globale est d’environ 25 % inférieure à la moyenne à ce stade.

La saison des ouragans dans l’Atlantique se termine officiellement le 30 novembre. Novembre est généralement un mois lent, car l’activité diminue et finit par stagner ; en moyenne, seulement 7 % environ des tempêtes d’une saison se produiront après Halloween.

Mercredi matin, Lisa se trouvait à environ 60 miles à l’est d’Isla Roatan, une île du Honduras, ou à environ 100 miles à l’est de Belize City. Il emballait des vents maximum de 80 mph tout en se déplaçant vers l’ouest à 15 mph. Le mur oculaire d’environ 30 milles de large de Lisa, l’anneau de vents intenses entourant son centre calme, était visible sur le radar tournant vers l’ouest. Il est apparu prêt à toucher terre parfois entre 14 h et 16 h, heure de l’Est.

Les vents devenaient progressivement plus en rafales sur la côte et augmenteront nettement vers midi ou peu après midi. Les rafales sur la côte près du centre de Lisa peuvent approcher 70 à 80 mph; Belize City semble être dans le collimateur de la trajectoire du mur oculaire.

Une onde de tempête dangereuse est probable pour les zones juste au nord de l’endroit où le centre de Lisa débarque. Dans cette zone, les vents terrestres de Lisa pousseront jusqu’à 4 à 7 pieds d’eau de mer dans le littoral. La zone juste au nord de Belize City pourrait connaître la poussée maximale, y compris les communautés de vacances sur Ambergris Caye.

Les zones au sud de Belize City connaîtront davantage de vents offshore, ce qui devrait limiter la poussée.

Sur l’intégralité de la trajectoire directe du système, de fortes précipitations de l’ordre de 4 à 6 pouces sont attendues, avec des totaux localisés de 10 pouces possibles.

“Ces précipitations pourraient entraîner des inondations soudaines, principalement à travers le Belize dans le nord du Guatemala, l’extrême sud-est de la péninsule du Yucatán, la partie orientale de l’État mexicain du Chiapas et l’État mexicain de Tabasco”, a écrit le Hurricane Center.

Martin s’est développé de manière plutôt inattendue mardi à partir d’un cyclone mature de latitude moyenne. Le système global ne s’est pas produit via des processus tropicaux conventionnels, mais une poussée d’averses et d’orages s’est produite près du centre du système. En d’autres termes, une tempête tropicale compacte s’est formée au cœur d’un système non tropical.

Il s’est depuis transformé en ouragan avec des vents maximums soutenus de 75 mph. La tempête, à environ 800 miles au nord-est des Bermudes, pousse vers le nord-est à un peu plus de 15 mph.

Martin devrait s’intensifier en un ouragan de catégorie 2 avec des vents de 105 mph d’ici jeudi, mais devrait ensuite se transformer rapidement en un cyclone post-tropical, perdant ses caractéristiques tropicales. Il se déplacera probablement vers le nord, restant au sud du Groenland, jusqu’à la fin de la semaine de travail avant de tourner brusquement vers l’est et de s’affaiblir progressivement à l’approche du Royaume-Uni.

Les modèles météorologiques commencent à laisser entendre qu’un vaste système dépressionnaire large pourrait se développer à proximité ou à l’est des Bahamas dans les prochains jours. Le Hurricane Center estime à 20% la probabilité qu’il devienne une dépression tropicale ou une tempête dans les cinq prochains jours.