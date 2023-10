L’ouragan Lidia se dirige vers la côte ouest du Mexique, à Puerto Vallarta.

Commentez cette histoire Commentaire

L’ouragan Lidia, une tempête de catégorie 2 qui se renforce avec des vents soutenus de 100 mph, est sur le point de déferler mardi soir près de Puerto Vallarta, sur la côte ouest du Mexique. L’ouragan est sur le point de déclencher des pluies torrentielles, des vents destructeurs et une dangereuse marée océanique. Il s’agira de la deuxième tempête tropicale à frapper la côte ouest du Mexique en deux jours, après Max – une tempête plus faible – qui a touché terre lundi entre Lázaro Cárdenas et Acapulco.

Avant Lidia, des avertissements d’ouragan sont en vigueur le long de la côte, de Novillero au nord à Manzanillo au sud, ainsi que Las Islas Marias juste au large du continent. Un avertissement de tempête tropicale délimite cette zone, se dirigeant vers Mazatlán au nord et Punta San Telmo au sud.

La station balnéaire de Puerto Vallarta et les villes voisines de Cabo Corrientes, un petit cap au sud-ouest, devraient être directement touchés par la tempête qui s’intensifie, dont les vents pourraient atteindre 105 mph avant de toucher terre. Il est même possible que la tempête se renforce un peu plus que cela, atteignant potentiellement le rivage sous la forme d’un ouragan majeur de catégorie 3 avec des vents dépassant 110 mph.

Alors que la tempête se déplace rapidement vers la côte à 24 km/h et devrait encore s’accélérer, des conditions de force ouragan devraient se développer près de la côte mardi après-midi. Le National Hurricane Center a exhorté les habitants à accélérer les préparatifs jusqu’à leur terme.

En prévision de la tempête, les cours ont été annulés dans les communautés proches de la côte, selon l’Associated Press. L’aéroport de Puerto Vallarta a demandé une communication fréquente avec les compagnies aériennes si vous voyagez vers le lieu de vacances populaire.

Mardi matin, le Hurricane Center a écrit que Lidia s’intensifiait et que les conditions environnementales favorisaient « un renforcement supplémentaire jusqu’à l’atterrissage ».

Les températures de l’eau dans la région se situent entre le milieu et la partie supérieure des années 80, soit quelques degrés au-dessus de la moyenne et sont plus que suffisamment chaudes pour supporter un puissant ouragan. Les eaux anormalement chaudes, accrues par le changement climatique d’origine humaine, ont été un facteur d’intensification de nombreuses tempêtes, parfois rapides, jusqu’à toucher terre ces dernières années.

D’importantes inondations côtières dues aux ondes de tempête – l’élévation de l’eau de l’océan provoquée par le vent au-dessus des terres normalement sèches – sont attendues à proximité et au sud de l’endroit où la tempête touche le rivage. Une vague potentiellement mortelle sera dépassée par des vagues de 5 à 10 pieds, selon Service météorologique du Mexique. Une mer agitée restera probable dans les prochains jours, favorisant des conditions de navigation dangereuses et entraînant des courants de retour.

Des précipitations d’environ 4 à 8 pouces sont prévues près de la zone d’atterrissage. Des altitudes plus élevées ou des endroits isolés près de la côte pourraient voir jusqu’à un pied.

« Les fortes pluies de Lidia provoqueront probablement des inondations soudaines et urbaines, ainsi que d’éventuelles coulées de boue dans les zones de terrain plus élevé de l’État de Nayarit, des parties sud de l’État de Sinaloa et des parties côtières de l’État de Jalisco, à l’ouest du Mexique », a déclaré le rapport. Hurricane Center a écrit.

Une fois sur terre, la tempête devrait s’affaiblir assez rapidement et être déchirée par un plongeon du courant-jet au nord, bien que certains de ses restes devraient être tirés vers le nord en direction du golfe du Mexique.

L’humidité de Lidia et une autre perturbation dans le golfe devrait être attiré vers les États de la côte du Golfe plus tard cette semaine, apportant des précipitations indispensables à la région desséchée.

Coup de poing pendant une saison de base relativement active

Lidia fait suite à l’atterrissage de la tempête tropicale Max à plusieurs centaines de kilomètres au sud.

Max a débarqué lundi matin alors qu’une tempête tropicale se renforçait avec des vents soutenus de 65 mph. Le principal impact de Max a été de fortes précipitations d’environ 5 à 10 pouces. Des inondations importantes ont été observées à Acapulco et Tecpán de Galeanaentre autres endroits dans les États de Guerrero et de Michoacan.

El Niño, un réchauffement des eaux dans le Pacifique équatorial, tend à entraîner une saison d’ouragans active dans l’est de l’océan Pacifique. Cette année a été moins active que prévu, en grande partie à cause d’un démarrage très tardif ; la première tempête nommée ne s’est formée que fin juin.

Depuis cette première tempête, la plupart des jours ont été marqués par des tempêtes continues dans la région. Les huit ouragans qui se sont développés à ce jour représentent un nombre proche de la moyenne, les cinq ouragans majeurs – y compris Jova de catégorie 5 – étant légèrement supérieurs à la moyenne.

Octobre est le moment idéal pour que de grosses tempêtes frappent le Mexique

Même si les saisons El Niño peuvent produire plus de tempêtes que les autres, la période allant de la mi-septembre à octobre est la période habituelle de l’année où les ouragans frappent la côte ouest du Mexique.

Comme dans les cas de Lidia et Max, la raison pour laquelle le Mexique est confronté à davantage d’impacts de l’ouest à cette période de l’année est que la zone de haute pression subtropicale estivale qui éloigne souvent les tempêtes commence à se désagréger. Cela permet des incursions de creux dans le courant-jet en provenance du nord, ce qui aide à capturer les tempêtes qui restent principalement au large au cours des mois précédents.

L’ouragan le plus récent en octobre au Mexique a eu lieu l’année dernière, lorsque Roslyn a culminé en catégorie 4 et a débarqué en catégorie 3 à environ 100 milles au nord de Puerto Vallarta. C’était précédé d’Orlène quelques semaines plus tôt, qui a frappé le sud de Mazatlán.