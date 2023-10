L’ouragan Lidia, « extrêmement dangereux », s’abat sur la côte Pacifique du Mexique | Actualités météo

Lidia a touché terre près de la station balnéaire populaire de Puerto Vallarta, au milieu d’avertissements d’inondations et d’onde de tempête.

L’ouragan Lidia s’est abattu sur la côte Pacifique du Mexique en tant que tempête « extrêmement dangereuse » de catégorie 4, tuant au moins une personne alors que les habitants cherchaient à se mettre à l’abri des pluies torrentielles et des vents violents.

Lidia a touché terre près de la station balnéaire populaire de Puerto Vallarta, avec des vents maximums soutenus d’environ 220 km/h (140 miles par heure), a annoncé mardi le Centre national des ouragans (NHC) des États-Unis.

« Des vents potentiellement mortels et des pluies d’inondation se propagent à l’intérieur des terres dans le centre-ouest du Mexique », a indiqué le NHC dans un bulletin.

Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré que le gouvernement avait déployé environ 6 000 membres des forces armées pour aider les habitants.

« Vous devez vous réfugier dans des endroits sûrs – rester à l’écart des zones basses, des ruisseaux, des rivières et des flancs de collines », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Les autorités de l’État de Nayarit ont déclaré qu’un homme avait été tué lorsqu’un arbre était tombé sur la camionnette qu’il conduisait au nord de Puerto Vallarta.

Dans la ville, les habitants ont fermé les fenêtres et retiré des sacs de sable de la plage pour renforcer les barrières anti-inondation devant leurs magasins. Les autorités de l’aéroport ont annoncé qu’il serait fermé mercredi jusqu’à 8h00 (14h00 GMT).

Les cours ont été suspendus, les commerces ont fermé prématurément et la plupart des habitants ont attendu la fin de la tempête chez eux ou dans des abris ouverts par les autorités, selon les journalistes de l’agence de presse AFP.

Risque d’inondation, onde de tempête

Des vidéos sur les réseaux sociaux ont montré de fortes pluies jusqu’à la ville intérieure de Guadalajara. Certaines personnes ont signalé que des arbres tombés bloquaient les routes et que des rivières menaçaient de déborder.

Lidia devrait apporter des précipitations allant jusqu’à 30 cm (12 pouces) dans les États de Nayarit, Sinaloa et Jalisco, a indiqué le NHC.

« Ces pluies provoqueront probablement des inondations soudaines et urbaines, ainsi que d’éventuelles coulées de boue dans les zones de terrain plus élevé près de la côte », prévient-il.

« Une onde de tempête dangereuse devrait produire d’importantes inondations côtières à proximité et au sud de l’endroit où le centre touche terre. Près de la côte, la déferlante sera accompagnée de vagues importantes et dangereuses », a ajouté le NHC.

Des ouragans frappent le Mexique chaque année sur les côtes Pacifique et Atlantique, généralement entre mai et novembre.

Plus au sud, la tempête tropicale Max a fait deux morts et au moins deux blessés dans l’État de Guerrero, au sud du pays, l’une des régions les plus pauvres du pays, ont annoncé mardi les autorités.

Lidia survient huit ans après Patricia, un ouragan de catégorie 5 – le niveau le plus élevé sur l’échelle Saffir-Simpson – qui a frappé près de Puerto Vallarta avec des vents qui ont forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons.

Les scientifiques préviennent que les tempêtes deviennent de plus en plus puissantes à mesure que le monde se réchauffe à cause du changement climatique.