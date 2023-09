L’ouragan Lee va-t-il toucher terre ? La tempête a maintenant des vents de 165 mph : NPR

basculer la légende Centre national des ouragans

Centre national des ouragans

L’ouragan Lee s’est développé à une vitesse stupéfiante, et ce n’est pas fini : ses vents devraient atteindre 290 km/h d’ici vendredi soir.

Pour l’instant, Lee est une tempête de catégorie 5 « incroyablement puissante » avec des vents de 165 mph, le Centre national des ouragans dit. Mais heureusement, il ne menace actuellement pas de toucher terre aux États-Unis ou dans les Caraïbes.

Cela ne veut pas dire que personne ne ressentira les effets de Lee. La puissance de l’ouragan entraînera des conditions de plage dangereuses à Porto Rico et sur d’autres îles vendredi et samedi. D’ici dimanche, « la majeure partie de la côte Est des États-Unis » sera confrontée à de dangereux courants de retour, selon le NHC.

Les dernières prévisions prévoient que le cœur de la tempête restera bien au nord des îles sous le vent, des îles Vierges et de Porto Rico alors qu’elle se déplacera vers l’ouest-nord-ouest en eaux libres ce week-end et en début de semaine prochaine. L’avion Hurricane Hunter s’est aventuré dans l’œil de la tempête tôt vendredi pour surveiller son intensification.

Ensuite pour Lee : plus de puissance, puis de croissance

Il n’a fallu que 24 heures pour que les vents maximums soutenus de Lee rugissent de 80 mph à 160 mph, de mercredi soir à jeudi soir. Il agite désormais l’océan, avec des vagues culminant entre 45 et 55 pieds près de son centre, selon le NHC.

Si vous pensez qu’il est tôt pour qu’un ouragan atteigne cette ampleur, vous n’avez pas tort. Comme l’expert en ouragans Michael Lowry dit » Lee est l’ouragan de catégorie 5 le plus au sud-est que nous ayons jamais observé dans l’Atlantique depuis le début des enregistrements il y a 172 ans. «

La redoutable tempête devrait continuer à augmenter sa puissance vendredi, avant de commencer à réduire un peu la vitesse de ses vents criards tard samedi et tôt dimanche. Néanmoins, on s’attend à ce qu’elle reste une tempête majeure au cours des cinq prochains jours.

Jusqu’à présent, Lee était relativement petit par rapport à sa puissance. Mais la tempête devrait s’intensifier au cours du week-end et au début de la semaine prochaine, augmentant ainsi la menace de ses dangereuses houles océaniques.

Bien que ses vents soient exceptionnellement rapides, la tempête devrait ralentir son mouvement sur l’eau jusqu’à un rythme quasi rampant. Vendredi matin, Lee se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à près de 22 km/h, mais le NHC prédit « une diminution significative de la vitesse d’avancement ».

Pour ceux qui surveillent Lee des Bahamas jusqu’à la côte Est – et tentent de deviner quand la tempête qui ralentit pourrait pivoter vers le nord – les prochains jours pourraient ressembler à regarder un joueur de football bégayer alors qu’il se prépare à tirer un penalty. À l’heure actuelle, le NHC « cône de prévision » de cinq jours ne montre qu’un léger coup de pouce vers le nord, mercredi prochain.

Tous les regards sont tournés vers la tempête

basculer la légende NOAA/NESDIS/ÉTOILE

NOAA/NESDIS/ÉTOILE

Pour l’instant, la tempête ne constitue pas une menace immédiate pour quiconque se trouve à terre. Mais les experts conseillent de garder un œil attentif sur la tempête.

« Il est bien trop tôt pour savoir quel niveau d’impacts, le cas échéant, Lee pourrait avoir le long de la côte est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes à la fin de la semaine prochaine, d’autant plus que l’ouragan devrait ralentir considérablement sur le sud-ouest de l’Atlantique », a-t-il ajouté. le John Cangialosi de NHC a écrit dans sa discussion sur les prévisions.

Il y a une chance que Lee ne touche terre nulle part. Plusieurs modèles longue portée prédire que Lee le fera courbe nord – disparaître des îles le long des Caraïbes et rester à l’écart du continent américain. Même si les modèles sont généralement précis, ils ne sont pas parfaits. En 2017, l’ouragan Irma était censé suivre une trajectoire similaire, mais il a fini par frapper la côte du golfe de Floride.

Les eaux chaudes intensifient Lee

Le système a gagné en puissance en passant sur « des eaux chaudes record de près de [86 degrees Fahrenheit] à l’est des Petites Antilles, » le NHC a ditajoutant que ces eaux chaudes sont plus susceptibles de se trouver dans le golfe du Mexique que dans l’océan Atlantique.

La fréquence des tempêtes tropicales et des ouragans intenses et dévastateurs a été associée au changement climatique. Comme La NOAA a déclaré« Le réchauffement de la surface des océans dû au changement climatique induit par l’homme alimente probablement des cyclones tropicaux plus puissants. »

Le pouvoir destructeur des tempêtes est ensuite amplifié par d’autres facteurs liés au réchauffement climatique, de l’élévation du niveau de la mer à des précipitations plus intenses.