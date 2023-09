L’ouragan Lee tourne vers le nord sur une trajectoire qui le mènera au-delà des Bermudes en visant le Canada atlantique

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – L’ouragan Lee a commencé à s’éloigner du nord des Caraïbes mercredi alors que…

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — L’ouragan Lee a commencé à s’éloigner du nord des Caraïbes mercredi alors que la tempête de catégorie 3 visait le Canada atlantique et laissait de grosses vagues dans son sillage.

La tempête était située à environ 765 kilomètres au sud-sud-ouest des Bermudes dans la matinée. Il y avait des vents allant jusqu’à 115 milles par heure (185 kilomètres par heure) et se déplaçait vers le nord-ouest à 6 mph (9 km/h).

Lee devait finalement passer juste à l’ouest des Bermudes, ce qui a incité les prévisionnistes à émettre une veille de tempête tropicale pour l’île. Des vents et de fortes pluies devraient frapper les Bermudes à partir de mercredi soir ou tôt jeudi, ont indiqué les prévisionnistes.

Lee devrait ensuite continuer à voyager vers le nord et perdre de la force dans des eaux plus froides avant de potentiellement toucher terre ce week-end en Nouvelle-Écosse, au Canada, sous la forme d’une éventuelle tempête tropicale.

« Un lent affaiblissement est prévu au cours des prochains jours, mais Lee restera probablement un ouragan important et dangereux jusqu’au week-end », a déclaré le National Hurricane Center. « La transition post-tropicale attendue par Lee ne diminuera pas les impacts potentiels du vent, de la pluie et des inondations côtières en Nouvelle-Angleterre et au Canada atlantique en raison du large champ de vent du système. »

Les vents de force ouragan s’étendent jusqu’à 115 milles (185 kilomètres) du centre de Lee, et les vents de force tempête tropicale s’étendent jusqu’à 240 milles (390 kilomètres), a rapporté le centre.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre des courants de surf et de retour dangereux dans les Petites Antilles, les îles Vierges britanniques et américaines, Porto Rico, Hispaniola, les îles Turques et Caïques, les Bahamas, les Bermudes et certaines parties de la côte sud-est des États-Unis. Les conditions devraient s’étendre à la côte est des États-Unis et au Canada atlantique dans les prochains jours.

Pendant ce temps, l’ouragan Margot traversait les eaux libres de l’Atlantique mercredi. Il était situé à 790 milles (1 270 kilomètres) à l’ouest-sud-ouest des Açores et avait des vents maximums soutenus de 85 milles (140 kilomètres). Il se déplaçait vers le nord à 19 km/h et devrait rester au-dessus des eaux libres.

Il s’agit de la 13ème tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique et du cinquième ouragan à se former. La saison s’étend du 1er juin au 30 novembre et culmine dimanche.

L’Administration nationale des océans et de l’atmosphère a prévu 14 à 21 tempêtes nommées cette saison. Six à 11 d’entre eux devraient se transformer en ouragans, et parmi eux, deux à cinq pourraient se transformer en tempêtes de catégorie 3 ou supérieure.

