L’ouragan Lee tourbillonne dans les eaux libres en route vers le Canada atlantique

SAN JUAN, Porto Rico (AP) — L’ouragan Lee a tournoyé au nord de Porto Rico mardi en tant que tempête de catégorie 3, les prévisionnistes notant qu’il resterait en eaux libres toute la semaine alors qu’il se dirigeait vers le Canada atlantique.

La tempête était située à environ 895 kilomètres au sud des Bermudes. Il y avait des vents allant jusqu’à 115 mph (185 km/h) et se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à 6 mph (9 km/h).

Une veille de tempête tropicale a été émise pour les Bermudes, et Lee devrait passer juste à l’ouest de l’île jeudi soir, a annoncé le National Hurricane Center.

D’ici dimanche, Lee devait s’affaiblir et se transformer en tempête tropicale et toucherait probablement terre en Nouvelle-Écosse, au Canada, selon AccuWeather.

« Une onde de tempête importante se produira, accompagnée des vents les plus forts et d’un risque de dommages matériels », a déclaré AccuWeather dans un communiqué.

Les vents et les inondations devraient également affecter le Rhode Island, l’est du Massachusetts, le sud-est du New Hampshire ainsi que le centre et la côte du Maine, ont indiqué les prévisionnistes.

Lee devrait s’affaiblir dans les prochains jours à mesure qu’il entre dans des eaux plus froides.

« Malgré l’affaiblissement prévu, gardez à l’esprit que le champ de vent en expansion de Lee produira des impacts bien loin du centre de la tempête », a déclaré le centre des ouragans.

Lee générait des courants de surf et de retour dangereux pour les Petites Antilles, les îles Vierges britanniques et américaines, Porto Rico, Hispaniola, les îles Turques et Caïques, les Bahamas, les Bermudes et certaines parties de la côte sud-est des États-Unis. Ces conditions devraient bientôt s’étendre à la côte Est des États-Unis.

« Il est encore trop tôt pour savoir quel niveau d’impacts supplémentaires Lee pourrait avoir le long de la côte nord-est des États-Unis et du Canada atlantique à la fin de cette semaine et ce week-end », a déclaré le National Hurricane Center.

Lee est la 12ème tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre et culmine dimanche.

Pendant ce temps, Margot est devenue lundi le cinquième ouragan nommé de la saison. Il était situé à environ 1 430 kilomètres au sud-ouest des Açores. Il avait des vents maximums soutenus de 85 mph (140 km/h) et se déplaçait vers le nord à 12 mph (19 km/h). Margot devrait rester au-dessus des eaux libres.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a prévu entre 14 et 21 tempêtes nommées cette saison. Six à 11 d’entre eux devraient se transformer en ouragans, et parmi eux, deux à cinq pourraient se transformer en tempêtes de catégorie 3 ou supérieure.

