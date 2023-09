L’ouragan Lee se dirige vers la Nouvelle-Angleterre et les côtes du Canada

L’ouragan Lee continue de sévir dans l’océan Atlantique. Depuis que la tempête s’est formée au début du mois, elle n’a pas touché terre sur les États-Unis contigus. a continué à se déplacer vers le nord et devient un légitime menace pour le Nord-Est.

Ouragans et climat | Terre extrême

Selon les prévisions du National Hurricane Center, la tempête devrait arriver sur la Nouvelle-Angleterre et la côte canadienne. Lee a actuellement des vents maximums soutenus de plus de 110 miles par heure et pourrait causer des dégâts étendus dans tout le Nou à l’est s’il s’approche de la terre.

« Il y a un risque croissant d’impacts de vent, d’inondations côtières et de pluie provenant de Lee dans certaines parties de la Nouvelle-Angleterre et du Canada atlantique à partir de vendredi et tout au long du week-end », a déclaré le centre. tweeté aujourd’hui. « Montres [are] probablement requis pour certaines parties de ces zones plus tard dans la journée ou ce soir. Parce que la tempête est grande, les dangers s’étendront loin de son centre, donc peu importe si l’œil du cyclone est directement au-dessus de la terre.

Les Bermudes devraient connaître des conditions de tempête tropicale telles que de fortes vagues sur la côte et de fortes pluies cette semaine, et un avertissement de tempête tropicale est en vigueur pour l’île.

En fin de semaine dernière, la tempête intensifié en ouragan de catégorie 5 avec des vents maximums soutenus de plus de 160 miles par heure. À l’époque, la trajectoire de l’ouragan était incertaine et les prévisionnistes ne pouvaient pas dire s’il toucherait Floria ou une île des Caraïbes. La tempête s’est déplacée vers le nord jusqu’à la côte Est, laissant derrière elle des conditions dangereuses sur toute la côte.

Vous voulez plus d’histoires sur le climat et l’environnement ? Consultez les guides Earther pour décarboner votre maison, se désengager des combustibles fossiles, préparer un sac de catastropheet surmonter la peur climatique. Et ne manquez pas notre couverture du dernier rapport climatique du GIECl’avenir de élimination du dioxyde de carboneet le plantes envahissantes que vous devriez déchirer en lambeaux.