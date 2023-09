L’ouragan Lee reprend de la force au-dessus des eaux libres et a les yeux rivés sur la Nouvelle-Écosse

L’ouragan Lee s’est abattu sur les eaux libres dimanche soir, juste au nord-est des Caraïbes, déclenchant une forte houle sur plusieurs îles alors qu’il reprenait de la force et augmentait en taille.

La tempête de catégorie 3 ne devrait pas toucher terre et devrait rester en eaux libres jusqu’à vendredi. Selon le dernière trace d’ouragan Depuis le Centre canadien de prévision des ouragans, la tempête semble se diriger vers la Nouvelle-Écosse.

Dimanche soir, il était centré à environ 500 kilomètres au nord du nord des îles sous le vent. Ses vents maximums soutenus étaient enregistrés à 120 mph (195 km/h) et il se déplaçait vers le nord-ouest à 8 mph (13 km/h).

La semaine dernière, Lee est passé d’une tempête de catégorie 1 à une tempête de catégorie 5 en une seule journée.

« Nous avions des conditions parfaites pour un ouragan : des eaux chaudes et pratiquement aucun cisaillement du vent », a déclaré Lee Ingles, prévisionniste au National Weather Service de San Juan.

Samedi soir, il était devenu un ouragan de catégorie 2, mais a commencé à se renforcer dimanche. Lee devrait se renforcer davantage dans les prochains jours, puis s’affaiblir à nouveau, a déclaré le National Hurricane Center des États-Unis.

Le centre de Lee grandissait également en taille, avec des vents de force ouragan s’étendant vers l’extérieur jusqu’à 75 milles (120 kilomètres) du centre et des vents de force tempête tropicale s’étendant vers l’extérieur jusqu’à 175 milles (280 kilomètres).

Des vagues déferlantes allant jusqu’à 6 mètres étaient prévues pour Porto Rico et les îles voisines à partir du début de la semaine, les autorités avertissant les gens de rester hors de l’eau. Des inondations côtières étaient également attendues dans certaines zones le long de la côte nord de Porto Rico et dans la partie orientale de Sainte-Croix, dans les îles Vierges américaines, selon le service météorologique national de San Juan.





Le National Hurricane Center a déclaré que de dangereux courants de surf et de retour devraient frapper la majeure partie de la côte est des États-Unis à partir de dimanche, mais que l’impact de l’ouragan au-delà de cette date n’était toujours pas clair.

« Il est bien trop tôt pour savoir quel niveau d’impacts, le cas échéant, Lee pourrait avoir le long de la côte est des États-Unis, du Canada atlantique ou des Bermudes, d’autant plus que l’ouragan devrait ralentir considérablement sur le sud-ouest de l’Atlantique. » dit le centre.

Lee devait faire demi-tour vers le nord d’ici mercredi. Cependant, son chemin reste ensuite flou.





« Quoi qu’il en soit, des courants de surf et de retour dangereux sont attendus cette semaine le long de la majeure partie de la côte est des États-Unis, à mesure que Lee grandit », a indiqué le centre.

Lee est la 12ème tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui s’étend du 1er juin au 30 novembre et culmine dimanche.

La tempête tropicale Margot est devenue la 13ème tempête nommée après s’être formée jeudi soir, mais elle se trouvait loin dans l’Atlantique et ne représentait aucune menace pour la terre. Il se trouvait dimanche soir à environ 1 185 milles (1 910 kilomètres) à l’ouest-nord-ouest des îles du Cap-Vert. Ses vents soufflaient à 100 km/h et il était prévu qu’ils se transforment en ouragan d’ici lundi soir. Il se déplaçait vers le nord à 8 mph (13 km/h).

En août, la National Ocean and Atmospheric Administration prévoyait entre 14 et 21 tempêtes nommées cette saison. Six à onze d’entre eux devraient devenir des ouragans, et parmi eux, deux à cinq pourraient se transformer en ouragans majeurs.

Dans le Pacifique, Jova s’est affaibli jusqu’à devenir un niveau résiduel alors qu’il tournait au-dessus des eaux libres loin de la côte sud-ouest du Mexique et ne représentait aucune menace pour la terre.