L’ouragan Lee, qui se déplace lentement, devrait apporter du vent et de la pluie dans les Maritimes

Bien qu’une certaine incertitude demeure quant à la trajectoire exacte que prendra l’ouragan Lee à travers la région ce week-end, il ne fait aucun doute que la tempête aura un impact sur les Maritimes.

Cette tempête à grande échelle et à déplacement lent devrait apporter de la pluie, des rafales de vent et des vagues déferlantes, ainsi qu’un potentiel d’onde de tempête.

Les dernières indications continuent d’affaiblir Lee alors qu’il se dirige vers le nord au cours des prochains jours dans une zone de cisaillement du vent croissant et de températures océaniques plus fraîches.

La dernière trace du National Hurricane Center pour Lee montre la tempête arrivant dans les Maritimes samedi. (Ryan Snoddon/CBC)

Cela dit, Lee devrait toujours rester proche de la force de catégorie 1 alors qu’il entrera dans les Maritimes samedi. La tempête devrait ensuite passer au niveau post-tropical à mesure qu’elle se déplacera lentement dans la région plus tard samedi et dimanche, tout en continuant à apporter des vents de force tempête tropicale.

Cette transition vers une dépression posttropicale signifie que les bandes de pluie et les vents les plus forts s’étendront à partir du centre de la tempête et engloberont une zone plus vaste. Cela entraînera un risque de pannes de courant plus répandues, les arbres étant encore en pleine feuille.

L’ouragan Lee a commencé à se diriger vers le nord Ryan Snoddon, météorologue à la CBC, affirme que la tempête risque de faire tomber des terres dans les Maritimes samedi.

À mesure que la trajectoire des tempêtes deviendra plus claire et que les modèles s’accorderont mieux au cours des prochains jours, nous aurons une idée plus claire des régions des Maritimes qui connaîtront les précipitations les plus abondantes et celles qui connaîtront les vents les plus forts.

Nous aurons également une meilleure idée du potentiel d’onde de tempête et de la façon dont elle pourrait s’aligner avec la marée haute.

Lee sera une tempête importante et lente qui risque de provoquer des pannes de courant. (Ryan Snoddon/CBC)

Averses jeudi

Bien avant Lee, l’humidité tropicale montant et précédant la tempête traversera les Maritimes jeudi.

Des averses éparses, de fortes averses et le risque d’orages jeudi et jeudi soir entraîneront un autre risque d’inondations soudaines localisées. Cela ajoutera également encore plus d’eau à un sol déjà saturé avant l’arrivée de Lee ce week-end.