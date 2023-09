L’ouragan Lee pourrait toucher terre n’importe où, de la côte du Maine à la Nouvelle-Écosse

L’ouragan Lee, qui devrait atteindre la catégorie 4, continue de se diriger vers les côtes de la Nouvelle-Angleterre et du Canada atlantique et pourrait toucher terre ce week-end n’importe où, de la côte du Maine à la Nouvelle-Écosse.

La tempête se trouve actuellement à 430 milles au sud-sud-ouest des Bermudes et se déplace vers le nord-nord-ouest à 9 mph. Les Bermudes devraient être frappées par des tempêtes tropicales de mercredi à jeudi. Le territoire est sous alerte de tempête tropicale.

Lee s’est rapidement intensifié d’une catégorie 1 à une catégorie majeure 5 la semaine dernière avant de s’affaiblir à une catégorie 3 avec des vents soutenus de 115 mph.

Le centre de l’ouragan passera à l’ouest des Bermudes jeudi avant de s’approcher de la côte du Canada atlantique ou de la Nouvelle-Angleterre de vendredi à samedi. Des vagues dangereuses et des courants de retour potentiellement mortels sont attendus le long de certaines parties de la côte Est et du Canada atlantique jusqu’au week-end, a déclaré le National Hurricane Center dans son bulletin de 11 h HE. consultatif.

Les impacts seront ressentis à des centaines de kilomètres, des endroits allant de l’est de Long Island à Cape Cod se préparant à des vents de tempête tropicale et à de fortes pluies. Mercredi matin, des vents de force ouragan s’étendaient sur 115 milles du centre de Lee.

En préparation, la gouverneure de l’État de New York, Kathy Hochul, a annoncé mercredi que 50 gardes nationaux de l’État seraient déployés à Long Island.

« Un ouragan majeur sévit actuellement dans l’Atlantique et nous surveillons cette tempête de près car il est trop tôt pour prédire ce que fera ce système météorologique potentiellement dangereux », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Par prudence, j’ai déployé la Garde nationale et ordonné aux agences d’État de préparer des moyens d’intervention d’urgence et d’être prêtes à répondre aux demandes d’assistance locales. »

« Les New-Yorkais des zones côtières devraient surveiller les prévisions et être prêts à agir, si nécessaire, pour rester en sécurité », a poursuivi le gouverneur.

Le gouverneur du Rhode Island, Daniel McKee, a déclaré mardi que l’agence de gestion des urgences de l’État était en communication avec les agences météorologiques, notamment le National Weather Service de Boston.

« Mon équipe continuera à surveiller la tempête et à tenir le Rhode Island informé », a-t-il déclaré dans un communiqué. poste sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

La saison des ouragans 2023 devrait être « au-dessus de la normale » par rapport aux années précédentes, a déclaré le mois dernier la National Oceanic and Atmospheric Administration, citant « les conditions océaniques et atmosphériques, telles que des températures de surface de la mer record ». Cette année, il y a eu 14 tempêtes nommées, cinq ouragans et trois ouragans majeurs.